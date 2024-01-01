Sebebim Olur Bir sesini duyarım gözlerim güler Yolum yolundan geçer sebebim olur Sesin gelir uzaktan, kokun gelir rüzgardan, bakışın aynalardan sebebim olur Ellerinin esmeri, gözlerinin gülleri, bedeninin özlemi sebebim olur... Belki seversin olur özlersin Gözlerini kapar adımı söylersin Bir ışık yakarsın da uzaktan bakarsın da halimi anlarsın da sebebim olur.. Ellerinin esmeri, gözlerinin gülleri, bedeninin özlemi sebebim olur...

Olur Ya Senin gibisi yok bu dünyada Eğer aşk dedikleri doğruysa Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya

Oysa Bir Umuttu Hayat akıp giderken avuçlarımdan Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı Ve artık her şey için Çok geç demek için Belki de çok geç *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı ** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda

Gelincik Çılgın Aşkım Gelincik çılgın aşkım yanardağım gelincik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik ** Bu nasıl bilmecedir açıklasan olmaz mı Daha mı kahrolayım ben bunca çektiğim az mı Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik

Yağmur Zamanı Çıkmaz sokakta yol bulamadım Gözlerim yandı ağlayamadım Bir kara sevda Vurdu başıma Nerdesin sen kimdesin sen Ben soramadım (2 defa) Nerde başladı nerede bitti Kavuştum derken gözyaşı geldi Bu benim değil aşkın kaderi Ayrılıktan gözyaşından başka ne sanki (2 defa) Sevgiden yana şansım olmadı Kötüden başka dostum olmadı Sende yoksun bilmiyorsun Halim kalmadı (2 defa)

Söz Verdim Yine beyaz giyinmiş katran derdim Hoş geldin söz verdim çekerim Umut ekip yıllanmış kuşku derdim Demlendim derdinle gezerim Sual edip kime sorsam boşuna mı beklerim Gecemi gün eklerim acı dolu defterim Nasıl edeyim kötü kaderim Sağı solu sarınca hüznün rengi Yok dengi tarifsiz kederin Şüphe kılıç çeker aratmaz cengi Yok mu hiçbir dengi başka bir bedeli Sual edip kime sorsam boşuna mı beklerim Gecemi gün eklerim acı dolu defterim Nasıl edeyim kötü kaderim Parmak uçlarımda yürütüyorum şüpheyi Sen uyanmayasın diye Benim gözlerimden ise bembeyaz bir uyku akıyor Kömür katran gecelerime Yürekte cevabı mahşer sorularla yürüyorum Silinmeyen bilinmeze, bilinmeyen silinmezse

Yollar Gündüz gözüyle söylenmeyecek masallar söylemişiz Sabaha çıkmayacak sözler vermişiz meğer Bir hayal kuşun kanatlarında adını rüzgara yazmışız meğer Şimdi arıyorum bulamıyorum uzanıyorum zamanın izinden dokunamıyorum İçimde sakladığım o masalları kimselere anlatamıyorum Yollar aldılar seni yollar ayrı koydular Eski dostum o yıllar şimdi hasret oldular Bekliyorum yollarını beklemekle bitmiyor Besliyorum aşkını aşkın rengi soluyor Günler geçiyor yıpranıyor eskiyor Ufka dalan gözlerimde hatıralar dinmiyor Sevdim olmuyor sevmedim olmuyor Aşkını büyüttüm büyüttüm ama ölüyor Gel geri döndür o yılları beklediğim o yılları İşte ben bekliyorum bekliyorum ama bitmiyor

Zerda Zerda'm başın kaldı Yanakların aldı Hem acı hem baldı, baldı, baldı oy Zerda'm benim dağ çiçeğim Hem yanımda özlediğim Sen serçe ben şahinim, şahinim, şahinim oy

Taş Duvarlar Ismarlama aşklara tahammülüm yok artık Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan ** Bir gülüş bir salınışsa tek verebildiğin, istemez Tutku isterim ve delice sevmek Bi coştumu dur durak bilmez bu yürek Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek Ya adam gibi ya da çek git ** Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk Tamam o zaman ** Ben bi deli çocuğum, ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık Ya adam gibi ya da çek git ** Taş duvarlar, kara örtü ağrılı kalbim Dile gelse zalım toprak söylese derdim Dile gelse zalım toprak söylese derdim Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış ** Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin ** Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin

İmkansız Gecenin en siyahında Umudun bittiği yerdeyim Köşeyi dönsem ölüm Düz gitsem hayat Gölgeler içindeyim *** Sen imkansızsın Sensizlik imkansız Aşk imkansız *** Çemberin en dışındayım En çıkmaz sokaktayım Çığlık atsam sessiz Sussam yine çaresiz Gölgeler içindeyim

Yarım Bıraktın Bugünüm senden geçti Zaman geçmeyecek artık Bugün senden geçtim Zaman geçmeyecek artık *** Ellerim kesik, bedenim hissiz Yarım kalmış bir cümleyim artık *** Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni *** Bugünüm senden geçtim Kendimden kaçamam artık Bugün senden geçtim Kendimden kaçamam artık Bir kuşun iki kanadıydık biz Düştük yere çakıldık artık *** Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni

Koyu Kara İnan dilim söyledi gönül sesi değildi Canım öyle yandı ki kırdım senin kalbini Koyu kara kapkara aşkımdan bu hatıra Çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara *** Unut kendini bende söz geçer mi kalbine Bir ümit varsa hala al beni de rüyana Koyu kara kapkara aşkımdan bu hatıra Çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara

Evlerinin Önü Mersin Evlerinin önü mersin (Ah) Sular içme gadınım tersin tersin Mevlam seni bana versin Türkü Sahnesi Al hançerini gadınım vur ben öleyim (Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım Evlerinin önü susam (Ah) Su bulsam da gadınım çevremi yusam Açsam yüzünü baksam dursam Al hançerini gadınım vur ben öleyim (Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım

Bir Gün Beni Özlersen Eğer Bir gün beni özlersen eğer Olur olmaz bir zaman öyle Koynuna bir hüzün getirdim Birgün beni özlersen eğer Birgün beni özlersen eğer Hani güllerden bir gün öyle Olurda bir anda delilenir Belki özlemeye küsersin Birgün beni anlarsan eğer Birzaman çok sevildim dersin Onca gün yüzün çevirdiğin Çiçeklerime gülümsersin Yağmurlu bir akşam soluğu Hafifletir üşütür seni Sevmenin yükünden vazgeçer Sevildiğini anımsarsın Birgün sana gelirsem eğer Bilki borçlarım tükenmiştir Omuzlarımdan yükün düşmüş Sevme vakti bana gelmiştir Birgün sana gelirsem eğer Bilki borçlarım tükenmiştir Omuzlarımdan yükün düşmüş Sevilmemin vakti gelmiştir

Kara Sevda Çıkmaz sokakta yol bulamadım Gözlerim yandı ağlayamadım Bir kara sevda vurdu başıma Nerdesin sen? Kimlesin sen? Ben soramadım Sende yoksun bilmiyorsun halim kalmadı(ah) Nerde başladı nerede bitti Kavuştum derken hasreti geldi Bu benim değil aşkın kaderi Ayrılıktan göz yaşından başak ne sanki Sende yoksun halim kalmadı(ah) Sevgiden yana şansım olmadı Kötüden başka dostum olmadı Sende yoksun bilmiyorsun halim kalmadı(ah)