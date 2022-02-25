-
Seni seviyorum desem de sakın inanma
Şimdi seni sevmelerime kulak asma
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Git artık burdan
Burdan uzaklaş
Bir daha bana uğrama
Yaklaşma hakkın yok buna
***
Git artık burdan
Burdan uzaklaş
Bir daha bana uğrama
Yaklaşma hakkın yok buna
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Sana ne yalanlar söyledim, neler ettim
Oysa güzel duygularını fark etmedim
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Git artık burdan
Burdan uzaklaş
Bir daha bana uğrama
Yaklaşma hakkın yok buna
***
Git artık burdan
Burdan uzaklaş
Bir daha bana uğrama
Yaklaşma hakkın yok buna
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
***
Sevgilim kanma gözyaşlarıma
Bakma sen şarkılarıma
Sakın inanma
-
Suları kurumuş nehir gibiyim
Daha baştan yorulmuş durur gibiyim
Bundan sonra sonumu görür gibiyim
Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla
Bundan sonra sonumu görür gibiyim
Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla
***
Ağla yüreğim ağla, karalar bağla
Ağla yüreğim ağla, karalar bağla
Şu akılsız başınla, daha çok ağla
Şu talihsiz başınla, daha çok ağla
***
Gidelim gönlüm bu eller bize yaramaz
Kör olası kahpe devran durmaz durulmaz
Bundan sonra burada sesin duyulmaz
Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla
Bundan sonra burada sesin duyulmaz
Söyle kendin, kendin çal, kendin ağla
***
Ağla yüreğim ağla, karalar bağla
Ağla yüreğim ağla, karalar bağla
Şu akılsız başınla, daha çok ağla
Şu talihsiz başınla, daha çok ağla
***
Ağla yüreğim ağla, karalar bağla
Ağla yüreğim ağla, karalar bağla
Şu akılsız başınla, daha çok ağla
Şu talihsiz başınla, daha çok ağla
-
Beyaz güller, boş kadehler, ürperen bir mum
Bu gece buyum
Hayalinle içmek varmış bir gün kaderde
Çok güzelsin biliyorum uzak bir kentte
Gülüşün bende doğum gününde
***
Dilek tuttum can bağladım kuru dallara, kuru dallara
İki gözüm hayırsızım nice yıllara, nice yıllara
***
Usul usul gözlerimden süzülür yaşlar
Anladım ki son nefeste bitermiş aşklar
Dualarım senin için sen bilmesen de
Mutluluklar diliyorum doğum gününde
-
Ayrılmam senden
Çünkü sen bana kadarsın
Yola gelme şu dünyaya inandığım
Bağlandığım kadınsın
***
Ayrılmam senden
Çünkü sen bana kadarsın
Yola gelme şu dünyaya inandığım
Bağlandığım kadınsın
***
Sen bütün gizli düşlerim
Sen sen en aydınlık yerim
Ömrümce beklediğim
Sen kaderimsin
Sen her halime katlanan
Sen masalımda kahraman
Senden sonrası yalan dayanamam
Ayrılmam ayrılmam
Ayrılmam sevdiğim senden
Ölsem ben sen diye diye
Gitmem gidemem bile bile
Ayrılmam senden göz göre göre
***
Ölsem ben sen diye diye
Gitmem gidemem bile bile
Ayrılmam senden göz göre göre
Ayrılmam senden göz göre göre
***
Ayrılmam senden
Çünkü sen bana kadarsın
Yola gelme şu dünyaya inandığım
Bağlandığım kadınsın
***
Ayrılmam senden
Çünkü sen bana kadarsın
Yola gelme şu dünyaya inandığım
Bağlandığım kadınsın
***
Sen bütün gizli düşlerim
Sen sen en aydınlık yerim
Ömrümce beklediğim
Sen kaderimsin
Sen her halime katlanan
Sen masalımda kahraman
Senden sonrası yalan dayanamam
Ayrılmam ayrılmam
Ayrılmam sevdiğim senden
Ölsem ben sen diye diye
Gitmem gidemem bile bile
Ayrılmam senden göz göre göre
***
Ölsem ben sen diye diye
Gitmem gidemem bile bile
Ayrılmam senden göz göre göre
Ayrılmam senden göz göre göre
-
Ne olur beni affet sevgilim
Senden başka yok emelim
Sen benimsin ben de senin
Seni istiyor şu kaderim
***
Bak çiçeklere hep senin için açar
Yaşarım seninle sonsuza kadar
Acı verme bana acı verme aşkıma
Geri dön bir tanem
Son bir şans daha
***
Seni son defa görmeden
Doyasıya sevmeden
Nasıl uçtun gittin elimden
Elimden elimden
***
Demek buymuş aşk denen
Sevmesini bilmeden
Nasıl uçtun gittin
Vurdun sen yüreğimden
Can evimden
***
Ne olur beni affet sevdiğim
Senden başka yok emelim
Sen benimsin ben de senin
Seni istiyor şu kaderim
***
Bak çiçeklere hep senin için açar
Yaşarım seninle sonsuza kadar
Acı verme bana acı verme aşkıma
Geri dön bir tanem son bir şans daha
***
Seni son defa görmeden
Doyasıya sevmeden
Nasıl uçtun gittin elimden
Elimden elimden
***
Demek buymuş aşk denen
Sevmesini bilmeden
Nasıl uçtun gittin
Vurdun sen yüreğimden
Can evimden
-
Her akşam yattığında dört duvarın arasında
Sessiz sessiz ağlarsın yalnızlığın koynunda
Acı veren bu günleri unutursun zamanla
Kötü gider güzel kalır yaraların kuruyunca
***
İşte o an dudakların susar, dinler kalbini
Birer birer yakarsın aynalarda kendini
Gel dönelim kıyısından, cehennemin kapısından
Henüz daha uçmadan uçurumdan, uçurumdan
***
Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim sevgilim
Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim
***
Kader bize son kez güler mi?
Bilmedim diye beni mahkûm eder mi?
Kader bize son kez güler mi?
Bilmedim bebeğim...
***
Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim sevgilim
Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim
***
Kader bize son kez güler mi?
Bilmedim diye beni mahkûm eder mi?
Kader bize son kez güler mi?
Bilmedim bebeğim...
***
Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim sevgilim
Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim
***
Ayrılmayalım, yol yakınken dönelim, dönelim sevgilim
Ayrılmayalım yol yakınken, yol yakınken dönelim...
-
Dün gece düşümde bir çocuk gördüm
Bakıyordu uzaklardan(ağlıyordu)
Dün gece düşümde öyle içli
Tanıdık bir şey söylüyordu
Hesabını sorar gibi biraz üzgün biraz kırgın
Harcadığım o yılların
Hesabını sorar gibi biraz üzgün biraz kızgın
Harcadığım o yılların
Dönemem artık ben o yıllara gücüm yok
Dönemem artık ben yenildim hepten
Dönemem artık ben o yıllara gücüm yok
Dönemem artık ben yenildim
-
Karlı dağların ardı gurbetmiş
Burda elin kahrı bitmiyor anne
Duydum ki gözyaşın ümidi kesmiş
Oğlun bu gurbette yanıyor anne
Duydum ki gözyaşın ümidi kesmiş
Oğlun bu gurbette yanıyor anne
***
Hasretin her gece bağırımı dağlar
Başımda bir duman karalar bağlar
Gelecektim bu yaz geçti sonbahar
Oğlun bu gurbette batıyor anne
Gelecektim bu yaz geçti sonbahar
Oğlun bu gurbette batıyor anne
Taşlı yolların sonu gelmezmiş
Çektiğim acılar bitmiyor anne
Gurbetin kahrını çeken bilirmiş
Gençliğim boşyere geçiyor anne
Gurbetin kahrını çeken bilirmiş
Gençliğim boşyere geçiyor anne
***
Hasretin her gece bağırımı dağlar
Başımda bir duman karalar bağlar
Gelecektim bu yaz geçti sonbahar
Oğlun bu gurbette batıyor anne
Gelecektim bu yaz geçti sonbahar
Oğlun bu gurbette batıyor anne
-
Kendimi senle başlamışım
Sanki sensiz hiç olmamışım
Ben çoktan sana bulanmışım
Şimdi gidemem
***
Olmuyor
Neyi sarsam, sarmıyor
Yetmiyor
Ne cümlem, ne kelimem, ne hecem
Gidemem
***
Sözlerin
Yalan olsa da gözlerin
Yaban baksa da yeminlerin
Yalan olsa da, gidemem
***
Olmuyor
Neyi sarsam, sarmıyor
Yetmiyor
Ne cümlem, ne kelimem, ne hecem
***
Vazgeçemem
Bu yüzden vazgeçemem
Yarım kaldı, canım diyemem
***
Vazgeçemem
Bu yüzden vazgeçemem
Yarım kaldı, canım diyemem
***
Kendimi senle başlamışım
Sanki sensiz hiç olmamışım
Ben çoktan sana bulanmışım
Şimdi gidemem
***
Olmuyor
Neyi sarsam, sarmıyor
Yetmiyor
Ne cümlem, ne kelimem, ne hecem
Gidemem
***
Sözlerin
Yalan olsa da gözlerin
Yaban baksa da yeminlerin
Yalan olsa da, gidemem
***
Olmuyor
Neyi sarsam, sarmıyor
Yetmiyor
Ne cümlem, ne cümlem, ne kelimem, ne hecem
***
Vazgeçemem
Bu yüzden vazgeçemem
Yarım kaldı, canım diyemem
***
Vazgeçemem, vazgeçemem
Bu yüzden, bu yüzden vazgeçemem
Yarım kaldı, canım diyemem
***
Vazgeçemem, vazgeçemem
Bu yüzden, bu yüzden vazgeçemem
Yarım kaldı, canım diyemem
-
Adımı kazısam kalbine yeniden,
Şu kötü kaderin gülseydi yeniden.
Küçücük bir ışık girseydi odama,
Şu gönül çiçeğin açsaydın yeniden.
Sen benim dualarım, yarınımsın baharım,
Sen yoksan, buralarda küle dönmüş viranım.
Dön artık.
Dön artık, dön gülüm, kıra dönsün çölüm,
Dön artık, dön gülüm, yine gülsün yüzüm.
Adımı kazısam kalbine yeniden,
Şu kötü kaderim gülseydi yeniden.
Küçücük bir ışık girseydi odama,
Şu gönül çiçeğim açsaydı yeniden.
Sen benim dualarım yarınımsın baharım,
Sen yoksan buralarda küle dönmüş viranım.
Dön artık.
Dön artık dön gülüm, kıra dönsün çölüm,
Dön artık, dön gülüm, yine gülsün yüzüm.