Siyah Gece Şarkı Sözleri
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Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da
Aramızda derin diyarlar açsan da
Her şeyinle bana karşı koysan da
Gözlerin saklamaz bu sevdamızı
Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da
Aramızda derin diyarlar açsan da
Her şeyinle bana karşı koysan da
Gözlerin saklamaz bu sevdamızı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız bu aşkı sevdayı
Ardıma bakmadan kaçıp dursam da
Ellerim boşlukta yalnız kalsam da
Yüreğimden seni kovalasam da
Gözlerim saklamaz bu sevdamızı
Ardıma bakmadan kaçıp dursam da
Ellerim boşlukta yalnız kalsam da
Yüreğimden seni kovalasam da
Gözlerim saklamaz bu sevdamızı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı
Korkularımla senden kaçsam da
O simsiyah gecede kalsam da
Biz hayatta ayakta durdukça
Yaşarız bu aşkı sevdayı