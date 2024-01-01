Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da Aramızda derin diyarlar açsan da Her şeyinle bana karşı koysan da Gözlerin saklamaz bu sevdamızı Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da Aramızda derin diyarlar açsan da Her şeyinle bana karşı koysan da Gözlerin saklamaz bu sevdamızı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız bu aşkı sevdayı Ardıma bakmadan kaçıp dursam da Ellerim boşlukta yalnız kalsam da Yüreğimden seni kovalasam da Gözlerim saklamaz bu sevdamızı Ardıma bakmadan kaçıp dursam da Ellerim boşlukta yalnız kalsam da Yüreğimden seni kovalasam da Gözlerim saklamaz bu sevdamızı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız bu aşkı sevdayı