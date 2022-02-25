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Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeynep'i bu hafta ettiler gelin
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
Zeynep bu güzellik var mı soyunda?
Elvan elvan güller biter (kokar) koynunda
Arefe gününde bayram ayında
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
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Sanki ömrüm bir bilmece
Bitmez tükenmez geceler
Uzun uzun yollar gibi
Bitmez tükenmez geceler
Oy geceler, vay geceler dost geceler
Yağmur yağar hışım hışım
Aman ne belalı başım
Ne hayalim ne de düşüm
Bitmez tükenmez geceler
Oy geceler, vay geceler dost geceler
Bir kar yağar bir de yağmur
Geldi geçti bunca ömür
Mahzuni'nin canı demir
Bitmez tükenmez geceler
Oy geceler, vay geceler dost geceler
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Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşiğe de yavrum bebek beledim
Uyuttum besledim asker eledim
Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare
Bir güzel simasın aklımı alan
Aşkın ateşine de yavrum beni de yakan
Bizi kınamasın ehli din oğlan
Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare
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Garbiyeli garbiyeli
Ne esersin deli deli
Bahçemde açılan gülü
Sen soldurdun garbiyeli
Sen soldurdun garbiyeli
***
Bahçemde açılan gülü
Sen soldurdun garbiyeli
Sen soldurdun garbiyeli
***
Garbiyeli serin eser
Deli poyraz onu keser
Yarim duyar bana küser
Sen barıştır garbiyeli
Sen barıştır garbiyeli
***
Yarim duyar bana küser
Sen barıştır garbiyeli
Sen barıştır garbiyeli
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Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem
Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem
Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem
Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem
***
Oniki gelin sevdim aman, aman eminem
Oniki gelin sevdim aman, aman eminem
Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem
Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem
***
İndim dereye durdum aman, aman eminem
İndim dereye durdum aman, aman eminem
Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem
Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem
***
Bir güzelin uğruna aman, aman eminem
Bir güzelin uğruna aman, aman eminem
15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem
15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem
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Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Dıloy, dıloy, dıloy
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Köprüden geçemiyom, köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyom
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Dıloy, dıloy, dıloy
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
***
Dıloy, dıloy, dıloy
Dıloy-loy, haldan bilmez
Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?
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Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşüm derdine olmuşum aşık
Ağ buğday benizlim, zülfün dolaşık
Dividim kalemim yazarım
***
Öyle bir yosmanın gönlü var bende
Oy bende, yar bende
İşte ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
***
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
***
Yüce dağ başından indiremedim
Yönünü yönüme döndüremedim
Bir güzelin aklını kandıramadım
Dividim kalemim yazarım
***
Öyle bir gavrunun göynü var bende
Oy bende, yar bende
İşte ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
***
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Yar ağla, dön ağla
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