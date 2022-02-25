Dün çocukluğum rüyama girdi Yuvamın kokusu ranzama sindi Annem bir şeyler söylüyordu Bir türküydü sanki anımsamıyorum şimdi *** Bugün gözlerimin gördüklerini kalemimle anlatamam ki Ben de vurulmuşum düşmüşüm Akan kan değildi sanki Umursamıyorum şimdi *** Yok yok ben ölmedim, ölemem ki Sırası değil şimdi Yok bir şey yok çavuş Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi *** Yok yok ben ölmedim, ölemem ki Sırası değil şimdi Yok bir şey yok çavuş Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi *** Yok yok ben ölmedim, ölemem ki Sırası değil şimdi Yok bir şey yok çavuş Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi *** Yok yok ben ölmedim, ölemem ki Sırası değil şimdi Yok bir şey yok çavuş Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi...