Son Nefes Şarkı Sözleri
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Dün çocukluğum rüyama girdi
Yuvamın kokusu ranzama sindi
Annem bir şeyler söylüyordu
Bir türküydü sanki anımsamıyorum şimdi
***
Bugün gözlerimin gördüklerini kalemimle anlatamam ki
Ben de vurulmuşum düşmüşüm
Akan kan değildi sanki
Umursamıyorum şimdi
***
Yok yok ben ölmedim, ölemem ki
Sırası değil şimdi
Yok bir şey yok çavuş
Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi
***
Yok yok ben ölmedim, ölemem ki
Sırası değil şimdi
Yok bir şey yok çavuş
Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi
***
Yok yok ben ölmedim, ölemem ki
Sırası değil şimdi
Yok bir şey yok çavuş
Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi
***
Yok yok ben ölmedim, ölemem ki
Sırası değil şimdi
Yok bir şey yok çavuş
Bırak beni düşlerimle yalnız şimdi...