Zerda (Orijinal Dizi Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Kıraç
Zerda (Orijinal Dizi Müzikleri)
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Ismarlama aşklara tahammülüm yok artık
Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan
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Bir gülüş bir salınışsa tek verebildiğin, istemez
Tutku isterim ve delice sevmek
Bi coştumu dur durak bilmez bu yürek
Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek
Ya adam gibi ya da çek git
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Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin
Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk
Tamam o zaman
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Ben bi deli çocuğum, ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık
Ya adam gibi ya da çek git
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Taş duvarlar, kara örtü ağrılı kalbim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış
Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış
Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış
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Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip?
Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin
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Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip?
Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin
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