Ismarlama aşklara tahammülüm yok artık Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan ** Bir gülüş bir salınışsa tek verebildiğin, istemez Tutku isterim ve delice sevmek Bi coştumu dur durak bilmez bu yürek Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek Ya adam gibi ya da çek git ** Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk Tamam o zaman ** Ben bi deli çocuğum, ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık Ya adam gibi ya da çek git ** Taş duvarlar, kara örtü ağrılı kalbim Dile gelse zalım toprak söylese derdim Dile gelse zalım toprak söylese derdim Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış ** Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin ** Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin