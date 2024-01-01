Üflediler Söndüm üflediler söndüm karanlıkta gördüm hiç bilmezdim amma derindeymiş pek derdim bak içime gör beni tut elimden yak beni istemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni aklım nasıl şaşkın sevdam deli taşkın sen görmezsin amma narındayım ben aşkın

Şerif'e Ağıt Mezarlardan çıktılar Bayram benim neyime Mezarlardan çıktılar Bayram benim neyime * Çekip Şerif'i vurdular Kan damlar yüreğime Çekip Şerif'i vurdular Kan damlar yüreğime * İşte Şerif şehit oldu Bayram benim neyime İşte Şerif şehit oldu Bayram benim neyime * Patronların gönlü oldu Kan damlar yüreğime Patronların gönlü oldu Kan damlar yüreğime * Bitsin artık kara zum Bayram benim neyime Bitsin artık kara zum Bayram benim neyime * Hep bize mi bunca ölüm Kan damlar yüreğime Hep bize mi bunca ölüm Kan damlar yüreğime * Ezilip duruyoruz Bayram benim neyime Ezilip duruyoruz Bayram benim neyime * İktidara yürüyoruz Gül damlar yüreğim İktidara yürüyoruz Gül damlar yüreğim

Dersim Dört Dağ İçinde Dersim Dört Dağ İçinde Gülüm Bardağ İçinde Hak Dersimi Saklasın Bir Gülüm Var İçinde * N'oldu Ağama N'oldu Gül Benzi Dünden Soldu Ağam Burdan Gideli Bu Yerler Viran Oldu * Dersimin Yazıları Meliyor Kuzuları Ben Buraya Gelmezdim Alnımın Yazıları * N'oldu Ağama N'oldu Gül Benzi Dünden Soldu Ağam Burdan Gideli Bu Yerler Viran Oldu

Eşeği Saldım Çayıra Eşeği saldım çayıra Otlaya karnın doyura Gördüğü düşü hayra Yoranın da avradını * Eşeği saldım çayıra Otlaya karnın doyura Gördüğü düşü hayra Yoranın da avradını * Münkir münafığın soyu Yaktı harap etti köyü Ölüsüne bir tas suyu Dökenin de avradını * Münkir münafığın soyu Yaktı harap etti köyü Ölüsüne bir tas suyu Dökenin de avradını * Derince kazın kuyusun İnim inim inilesin Kefenin diken iğnesin Dikenin de avradını * Derince kazın kuyusun İnim inim inilesin Kefenin diken iğnesin Dikenin de avradını * Kazak Abdal nutk eyledi Yaktı köyü mahveyledi Sorarlarsa kim söyledi Soranın da avradını * Kazak Abdal nutk eyledi Yaktı köyü mahveyledi Sorarlarsa kim söyledi Soranın da avradını * Hey Eşeği saldım çayıra Otlaya karnın doyura Gördüğü düşü hayra Yoranın da avradını * Eşeği saldım çayıra Otlaya karnın doyura Gördüğü düşü hayra Yoranın da avradını * Münkir münafığın soyu Yaktı harap etti köyü Ölüsüne bir tas suyu Dökenin de avradını * Münkir münafığın soyu Yaktı harap etti köyü Ölüsüne bir tas suyu Dökenin de avradını * Derince kazın kuyusun İnim inim inilesin Kefenin diken iğnesin Dikenin de avradını * Derince kazın kuyusun İnim inim inilesin Kefenin diken iğnesin Dikenin de avradını * Kazak Abdal nutk eyledi Yaktı köyü mahveyledi Sorarlarsa kim söyledi Soranın da avradını * Kazak Abdal nutk eyledi Yaktı köyü mahveyledi Sorarlarsa kim söyledi Soranın da avradını

Sevda Türküsü Ne haldayım ela gözün süzenler N'olur suna boylum gör beni beni Eşinden ayrılıp yaslı gezenler Seher yellerine sor beni beni * Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni Eşinden ayrılıp yaslı gezenler Seher yellerine sor beni beni * Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni Konuşursan sohbet olam dil olam Değmen bana, yana yana kül olam * Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam Uzat ağ ellerin der beni beni Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni * Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam Uzat ağ ellerin der beni beni Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni * İnsan kısım kısım, yer damar damar İnsan sevdiğinden kemlik mi umar Sevgilim olayım bir sırma kemer Yakışır beline, sar beni beni * Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni Sevgilim olayım altından kemer Yakışır beline, sar beni beni * Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni Der Hüseyinim sevdiğimi bulayım Değmen bana, yana yana öleyim * Sevgilim kapında kölen olayım Müşterin bulursan ver beni beni Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni * Sevgilim kapında kulun olayım Müşterin bulursan ver beni beni Oy beni beni Severim seni, sen de sev beni

Cendermenin Alayları Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur Koğuştur koğuştur Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur Çavuştur çavuştur * Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur Koğuştur koğuştur Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur Çavuştur çavuştur * Kadir mevlam beni de yâre kavuştur kavuştur Kavuştur kavuştur Kız ben sana demedim mi Karşıki dağlar cenderme cenderme * Cenderme cenderme Yârin ufak sen askere gönderme gönderme Gönderme gönderme Jandarmanın alayları dağ başı, dağ başı * Dağ başı, dağ başı Benim yârim jandarmada onbaşı onbaşı Onbaşı onbaşı Yok yârimin jandarmada kardaşı, kardaşı * Kardaşı kardaşı Kız ben sana demedim mi Karşıki dağlar cenderme cenderme Cenderme cenderme * Yârin ufak sen askere gönderme gönderme Gönderme gönderme Jandarmanın ardındaki süngüsü, süngüsü Süngüsü, süngüsü * Benim yârim cendermede hangisi, hangisi Hangisi, hangisi Ben yârime dayanamam doğrusu, doğrusu Doğrusu, doğrusu * Kız ben sana demedim mi Karşıki dağlar cenderme cenderme Cenderme cenderme Yârin ufak sen askere gönderme gönderme Gönderme, gönderme

Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin * Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere Yastığım, ranzam, zincirim * Demir kapı, kör pencere Yastığım, ranzam, zincirim Uğruna ölümlere gidip geldiğim Uğruna ölümlere gidip geldiğim * Zulamdaki mahzun resim Haberin var mı? Zulamdaki mahzun resim Haberin var mı? * Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor cigaram Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor cigaram * Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bahar gelmiş memleketimin

Altın Hızma Mülayim Altun hızma mülayim Seni haktan dileyim * Yaz günü temmuzda Sen terle ben sileyim * Gün gördüm, günler gördüm Senin kahrinden öldüm * Gün gördüm, günler gördüm Seni gördüm beg'oldum * Yareye gözlerim bak Sızıldar yara yerim * Kervan kervan Göç etti getti mina boylum mina boylum Yalvaran yara yeri * Ne senden ne senden Kan tükendi gözlerim gözlerim gözlerim Ne benden yara yerii Ay ay ay ay ay ay hiç bilmem yara yerim * Altun hızma gadağa Yaraşıp alt dudağa * Güzel gel görüşelim Men gedirem ırağa * Gün gördüm, günler gördüm Senin kahrından öldüm * Gün gördüm, günler gördüm Seni gördüm şad'oldum * Yara bende gözlerim var Dert bende yara bende * Akıl fikir koymadı koymadı koymadı koymadı Kaş gözü kara bende Alam alam başım giderem Gözlerim kalmadı çare bende Ay ay ay ay ay hiç bilmem kara ney * Altin hizma incidi Gömlegin narincidi * Menim lal olmuş dilim Ne dedi yar incidi * Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm şad'oldum * Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm beg'oldum

Onbeşlere Ağıt Garip garip öter derya kuşları Su içinde uykuları, düşleri Bir gelin, döker kanlı yaşları Bir yanım deryada çalkanır şimdi * Nazım ile zindanda gün be gün biri Söyletir dilsizi, ağlatır körü Bir yanım çürüyor, bir yanım diri Bir yanım deryada çalkanır şimdi * Yaralarım tuz içinde kanıyor Uyku gelmiş ela gözler sönüyor Bir yanımda Suphi Nejat ölüyor Bir yanım deryada çalkanır şimdi * Gelir günler gelir, yaram sarılır Böyle gitmez bir gün hesap sorulur Bir yanım Acem'den, Çin'den görünür Bir yanım deryada çalkanır şimdi

Venseremos venseremos venseremos kıralım zincirlerimizi venseremos venseremos zulme ve yoksulluğa paydos * şili'de halk bugün savaşıyor cesaret ve aklın gücüyle kahrolsun halkın katili cunta yaşasın "unitad popular"

Jandarma Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor * Ve diyor ki o "Jandarma sen kardeşimsin, köylümsün" Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün * Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana * Jandarma sen ah bir bilsen sana ne iş verdiler Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der * Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana * Anan, karın, çocukların köyünde aç kaldılar Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var * Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana