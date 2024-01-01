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üflediler söndüm
karanlıkta gördüm
hiç bilmezdim amma
derindeymiş pek derdim
bak içime gör beni
tut elimden yak beni
istemezsen bu aşkı
otur baştan yaz beni
aklım nasıl şaşkın
sevdam deli taşkın
sen görmezsin amma
narındayım ben aşkın
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-
Mezarlardan çıktılar
Bayram benim neyime
Mezarlardan çıktılar
Bayram benim neyime
*
Çekip Şerif'i vurdular
Kan damlar yüreğime
Çekip Şerif'i vurdular
Kan damlar yüreğime
*
İşte Şerif şehit oldu
Bayram benim neyime
İşte Şerif şehit oldu
Bayram benim neyime
*
Patronların gönlü oldu
Kan damlar yüreğime
Patronların gönlü oldu
Kan damlar yüreğime
*
Bitsin artık kara zum
Bayram benim neyime
Bitsin artık kara zum
Bayram benim neyime
*
Hep bize mi bunca ölüm
Kan damlar yüreğime
Hep bize mi bunca ölüm
Kan damlar yüreğime
*
Ezilip duruyoruz
Bayram benim neyime
Ezilip duruyoruz
Bayram benim neyime
*
İktidara yürüyoruz
Gül damlar yüreğim
İktidara yürüyoruz
Gül damlar yüreğim
-
Dersim Dört Dağ İçinde
Gülüm Bardağ İçinde
Hak Dersimi Saklasın
Bir Gülüm Var İçinde
*
N'oldu Ağama N'oldu
Gül Benzi Dünden Soldu
Ağam Burdan Gideli
Bu Yerler Viran Oldu
*
Dersimin Yazıları
Meliyor Kuzuları
Ben Buraya Gelmezdim
Alnımın Yazıları
*
N'oldu Ağama N'oldu
Gül Benzi Dünden Soldu
Ağam Burdan Gideli
Bu Yerler Viran Oldu
-
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
*
Hey
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayra
Yoranın da avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Münkir münafığın soyu
Yaktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefenin diken iğnesin
Dikenin de avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
*
Kazak Abdal nutk eyledi
Yaktı köyü mahveyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını
-
Ne haldayım ela gözün süzenler
N'olur suna boylum gör beni beni
Eşinden ayrılıp yaslı gezenler
Seher yellerine sor beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Eşinden ayrılıp yaslı gezenler
Seher yellerine sor beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Konuşursan sohbet olam dil olam
Değmen bana, yana yana kül olam
*
Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam
Uzat ağ ellerin der beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
*
Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam
Uzat ağ ellerin der beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
*
İnsan kısım kısım, yer damar damar
İnsan sevdiğinden kemlik mi umar
Sevgilim olayım bir sırma kemer
Yakışır beline, sar beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Sevgilim olayım altından kemer
Yakışır beline, sar beni beni
*
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
Der Hüseyinim sevdiğimi bulayım
Değmen bana, yana yana öleyim
*
Sevgilim kapında kölen olayım
Müşterin bulursan ver beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
*
Sevgilim kapında kulun olayım
Müşterin bulursan ver beni beni
Oy beni beni
Severim seni, sen de sev beni
-
Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Koğuştur koğuştur
Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur
Çavuştur çavuştur
*
Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Koğuştur koğuştur
Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur
Çavuştur çavuştur
*
Kadir mevlam beni de yâre kavuştur kavuştur
Kavuştur kavuştur
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
*
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme gönderme
Jandarmanın alayları dağ başı, dağ başı
*
Dağ başı, dağ başı
Benim yârim jandarmada onbaşı onbaşı
Onbaşı onbaşı
Yok yârimin jandarmada kardaşı, kardaşı
*
Kardaşı kardaşı
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
*
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme gönderme
Jandarmanın ardındaki süngüsü, süngüsü
Süngüsü, süngüsü
*
Benim yârim cendermede hangisi, hangisi
Hangisi, hangisi
Ben yârime dayanamam doğrusu, doğrusu
Doğrusu, doğrusu
*
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme, gönderme
-
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
*
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere
Yastığım, ranzam, zincirim
*
Demir kapı, kör pencere
Yastığım, ranzam, zincirim
Uğruna ölümlere gidip geldiğim
Uğruna ölümlere gidip geldiğim
*
Zulamdaki mahzun resim
Haberin var mı?
Zulamdaki mahzun resim
Haberin var mı?
*
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş
Karanfil kokuyor cigaram
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş
Karanfil kokuyor cigaram
*
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
-
Altun hızma mülayim
Seni haktan dileyim
*
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim
*
Gün gördüm, günler gördüm
Senin kahrinden öldüm
*
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm beg'oldum
*
Yareye gözlerim bak
Sızıldar yara yerim
*
Kervan kervan
Göç etti getti mina boylum mina boylum
Yalvaran yara yeri
*
Ne senden ne senden
Kan tükendi gözlerim gözlerim gözlerim
Ne benden yara yerii
Ay ay ay ay ay ay hiç bilmem yara yerim
*
Altun hızma gadağa
Yaraşıp alt dudağa
*
Güzel gel görüşelim
Men gedirem ırağa
*
Gün gördüm, günler gördüm
Senin kahrından öldüm
*
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm şad'oldum
*
Yara bende gözlerim var
Dert bende yara bende
*
Akıl fikir koymadı koymadı koymadı koymadı
Kaş gözü kara bende
Alam alam başım giderem
Gözlerim kalmadı çare bende
Ay ay ay ay ay hiç bilmem kara ney
*
Altin hizma incidi
Gömlegin narincidi
*
Menim lal olmuş dilim
Ne dedi yar incidi
*
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad'oldum
*
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg'oldum
-
Garip garip öter derya kuşları
Su içinde uykuları, düşleri
Bir gelin, döker kanlı yaşları
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
*
Nazım ile zindanda gün be gün biri
Söyletir dilsizi, ağlatır körü
Bir yanım çürüyor, bir yanım diri
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
*
Yaralarım tuz içinde kanıyor
Uyku gelmiş ela gözler sönüyor
Bir yanımda Suphi Nejat ölüyor
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
*
Gelir günler gelir, yaram sarılır
Böyle gitmez bir gün hesap sorulur
Bir yanım Acem'den, Çin'den görünür
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
-
venseremos venseremos
kıralım zincirlerimizi
venseremos venseremos
zulme ve yoksulluğa paydos
*
şili'de halk bugün savaşıyor
cesaret ve aklın gücüyle
kahrolsun halkın katili cunta
yaşasın "unitad popular"
-
Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor
Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor
Mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor
*
Ve diyor ki o "Jandarma sen kardeşimsin, köylümsün"
Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün
Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün
*
Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
*
Jandarma sen ah bir bilsen sana ne iş verdiler
Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der
Belki bir gün zabit sana "Köylünü kurşunla" der
*
Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
*
Anan, karın, çocukların köyünde aç kaldılar
Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var
Ne hükümet el uzatır ne ağadan medet var
*
Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
Kurtuluşun bizimledir elini uzatsana
-
Terketmedi sevdan beni
Terketmedi sevdan beni
Aç kaldım, susuz kaldım
Hain karanlıktı gece
Terketmedi, terketmedi sevdan beni
Terketmedi, terketmedi sevdan beni
*
İlle can garip
İlle can suskun
İlle can garip
İlle can suskun
*
Can paramparça
Can paramparça
Can paramparça
Paramparça
*
Can paramparça
Can paramparça
Can paramparça
Paramparça
*
Terketmedi sevdan beni
Terketmedi sevdan beni
*
Ellerim kelepçede
Tütünsüz, uykusuz kaldım
Terketmedi, terketmedi sevdan beni
Terketmedi, terketmedi sevdan beni