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Çıkmaz sokakta yol bulamadım
Gözlerim yandı ağlayamadım
Bir kara sevda
Vurdu başıma
Nerdesin sen kimdesin sen
Ben soramadım (2 defa)
Nerde başladı nerede bitti
Kavuştum derken gözyaşı geldi
Bu benim değil aşkın kaderi
Ayrılıktan gözyaşından başka ne sanki (2 defa)
Sevgiden yana şansım olmadı
Kötüden başka dostum olmadı
Sende yoksun bilmiyorsun
Halim kalmadı (2 defa)
-
Senin gibisi yok bu dünyada
Eğer aşk dedikleri doğruysa
Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı
Çeken bilir, seven bilir buymuş ya
***
Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı
Çeken bilir, seven bilir buymuş ya
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Alıştım sanki yalnızlığa
Alıştım senin yokluğuna
Alıştım ben gülüm
Sakın ağlama
***
Olur ya bir gün gelir ya
Olur ya kader bu ya
Olur ya benden başkasını
Gözün görmez olur ya
-
Hayat akıp giderken avuçlarımdan
Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı
Ve artık her şey için
Çok geç demek için
Belki de çok geç
***
Şimdi ellerim bomboş
Sözlerim sarhoş
Gönlüm olmuş bin parça
Çoktan terk edip gitmiş
İçte bu sevda
Gözde olsa ne fayda
***
Oysa bir umuttu hep
Gönlü besleyen
Dayan yüreğim diyen
Ama kapkara bir yel
Her yani sardı
Bende bir tek can kaldı
***
Oysa bir umuttu hep
Gönlü besleyen
Dayan yüreğim diyen
Ama kapkara bir yel
Her yani sardı
Bende bir tek can kaldı
***
Coşkun ırmaklardan
Tozlu yağmurlardan
Taşlı yollardan geçtim
Yalan olmuş serden
Nar kokulu yardan
Her şeyimden vazgeçtim
***
Oysa bir umuttu hep
Gönlü besleyen
Dayan yüreğim diyen
Ama kapkara bir yel
Her yani sardı
Bende bir tek can kaldı
**
Coşkun ırmaklardan
Tozlu yağmurlardan
Taşlı yollardan geçtim
Yalan olmuş serden
Nar kokulu yardan
Her şeyimden vazgeçtim
***
Şimdi ellerim bomboş
Sözlerim sarhoş
Gönlüm olmuş bin parça
Çoktan terk edip gitmiş
İçte bu sevda
Gözde olsa ne fayda
-
Gelincik çılgın aşkım yanardağım gelincik
Seviyorum demedin ömründe bir kerecik
Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik
Seviyorum demedin ömründe bir kerecik
**
Bu nasıl bilmecedir açıklasan olmaz mı
Daha mı kahrolayım ben bunca çektiğim az mı
Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik
Seviyorum demedin ömründe bir kerecik
-
Yine beyaz giyinmiş katran derdim
Hoş geldin söz verdim çekerim
Umut ekip yıllanmış kuşku derdim
Demlendim derdinle gezerim
Sual edip kime sorsam boşuna mı beklerim
Gecemi gün eklerim acı dolu defterim
Nasıl edeyim kötü kaderim
Sağı solu sarınca hüznün rengi
Yok dengi tarifsiz kederin
Şüphe kılıç çeker aratmaz cengi
Yok mu hiçbir dengi başka bir bedeli
Sual edip kime sorsam boşuna mı beklerim
Gecemi gün eklerim acı dolu defterim
Nasıl edeyim kötü kaderim
Parmak uçlarımda yürütüyorum şüpheyi
Sen uyanmayasın diye
Benim gözlerimden ise bembeyaz bir uyku akıyor
Kömür katran gecelerime
Yürekte cevabı mahşer sorularla yürüyorum
Silinmeyen bilinmeze, bilinmeyen silinmezse
-
Bir sesini duyarım gözlerim güler
Yolum yolundan geçer sebebim olur
Sesin gelir uzaktan, kokun gelir rüzgardan, bakışın aynalardan sebebim olur
Ellerinin esmeri, gözlerinin gülleri, bedeninin özlemi sebebim olur...
Belki seversin olur özlersin
Gözlerini kapar adımı söylersin
Bir ışık yakarsın da uzaktan bakarsın da halimi anlarsın da sebebim olur..
Ellerinin esmeri, gözlerinin gülleri, bedeninin özlemi sebebim olur...
-
Gündüz gözüyle söylenmeyecek masallar söylemişiz
Sabaha çıkmayacak sözler vermişiz meğer
Bir hayal kuşun kanatlarında adını rüzgara yazmışız meğer
Şimdi arıyorum bulamıyorum uzanıyorum zamanın izinden dokunamıyorum
İçimde sakladığım o masalları kimselere anlatamıyorum
Yollar aldılar seni yollar ayrı koydular
Eski dostum o yıllar şimdi hasret oldular
Bekliyorum yollarını beklemekle bitmiyor
Besliyorum aşkını aşkın rengi soluyor
Günler geçiyor yıpranıyor eskiyor
Ufka dalan gözlerimde hatıralar dinmiyor
Sevdim olmuyor sevmedim olmuyor
Aşkını büyüttüm büyüttüm ama ölüyor
Gel geri döndür o yılları beklediğim o yılları
İşte ben bekliyorum bekliyorum ama bitmiyor
-
Zerda'm başın kaldı
Yanakların aldı
Hem acı hem baldı, baldı, baldı oy
Zerda'm benim dağ çiçeğim
Hem yanımda özlediğim
Sen serçe ben şahinim, şahinim, şahinim oy
-
Ismarlama aşklara tahammülüm yok artık
Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan
**
Bir gülüş bir salınışsa tek verebildiğin, istemez
Tutku isterim ve delice sevmek
Bi coştumu dur durak bilmez bu yürek
Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek
Ya adam gibi ya da çek git
**
Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin
Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk
Tamam o zaman
**
Ben bi deli çocuğum, ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık
Ya adam gibi ya da çek git
**
Taş duvarlar, kara örtü ağrılı kalbim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış
Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış
Şaşmış ama deli olmamış yalan olmamış
**
Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip?
Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin
**
Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip?
Nerde gerçek, nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun, kimse bilmesin
-
Gecenin en siyahında
Umudun bittiği yerdeyim
Köşeyi dönsem ölüm
Düz gitsem hayat
Gölgeler içindeyim
***
Sen imkansızsın
Sensizlik imkansız
Aşk imkansız
***
Çemberin en dışındayım
En çıkmaz sokaktayım
Çığlık atsam sessiz
Sussam yine çaresiz
Gölgeler içindeyim
-
Bugünüm senden geçti
Zaman geçmeyecek artık
Bugün senden geçtim
Zaman geçmeyecek artık
***
Ellerim kesik, bedenim hissiz
Yarım kalmış bir cümleyim artık
***
Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni
Yalnız değil ıssız bıraktın beni
Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni
Yalnız değil ıssız bıraktın beni
***
Bugünüm senden geçtim
Kendimden kaçamam artık
Bugün senden geçtim
Kendimden kaçamam artık
Bir kuşun iki kanadıydık biz
Düştük yere çakıldık artık
***
Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni
Yalnız değil ıssız bıraktın beni
Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni
Yalnız değil ıssız bıraktın beni
-
İnan dilim söyledi gönül sesi değildi
Canım öyle yandı ki kırdım senin kalbini
Koyu kara kapkara aşkımdan bu hatıra
Çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara
***
Unut kendini bende söz geçer mi kalbine
Bir ümit varsa hala al beni de rüyana
Koyu kara kapkara aşkımdan bu hatıra
Çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara
-
Evlerinin önü mersin
(Ah) Sular içme gadınım tersin tersin
Mevlam seni bana versin
Türkü Sahnesi
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
(Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım
Evlerinin önü susam
(Ah) Su bulsam da gadınım çevremi yusam
Açsam yüzünü baksam dursam
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
(Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım
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Bir gün beni özlersen eğer
Olur olmaz bir zaman öyle
Koynuna bir hüzün getirdim
Birgün beni özlersen eğer
Birgün beni özlersen eğer
Hani güllerden bir gün öyle
Olurda bir anda delilenir
Belki özlemeye küsersin
Birgün beni anlarsan eğer
Birzaman çok sevildim dersin
Onca gün yüzün çevirdiğin
Çiçeklerime gülümsersin
Yağmurlu bir akşam soluğu
Hafifletir üşütür seni
Sevmenin yükünden vazgeçer
Sevildiğini anımsarsın
Birgün sana gelirsem eğer
Bilki borçlarım tükenmiştir
Omuzlarımdan yükün düşmüş
Sevme vakti bana gelmiştir
Birgün sana gelirsem eğer
Bilki borçlarım tükenmiştir
Omuzlarımdan yükün düşmüş
Sevilmemin vakti gelmiştir
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Çıkmaz sokakta yol bulamadım
Gözlerim yandı ağlayamadım
Bir kara sevda vurdu başıma
Nerdesin sen? Kimlesin sen?
Ben soramadım
Sende yoksun bilmiyorsun halim kalmadı(ah)
Nerde başladı nerede bitti
Kavuştum derken hasreti geldi
Bu benim değil aşkın kaderi
Ayrılıktan göz yaşından başak ne sanki
Sende yoksun halim kalmadı(ah)
Sevgiden yana şansım olmadı
Kötüden başka dostum olmadı
Sende yoksun bilmiyorsun halim kalmadı(ah)
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Gülmek için yaratılmış
Gözlerde yaşlar niye
Sevmek için yaratılmış
Kalpler hep bomboş niye
Sevmesini bilmiyorsan
Bakma sakın gözlerime
Mutluluğu arıyorsan
İnan, inan sözlerime
Yok yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
Sevmek acı, gerçek acı
Benzer birbirine
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