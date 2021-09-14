DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Kıraç Yalan
Yalan

Yalan

110 Parça | 07:17:39

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalan

Kıraç 03:41
02

Çığlık | Aliye

Kıraç 04:59
03

Zor Anlar | Aliye

Kıraç 02:52
04

Bir Gün Özlersen Eğer | Aliye

Kıraç 01:34
05

Oysa Bir Umuttu | Aliye

Kıraç 02:28
06

Ayrılık | Aliye

Kıraç 03:28
07

Aliye Jenerik

Kıraç 01:42
08

Küçük Kadınlar Jenerik

Kıraç 02:00
09

Yağmur Zamanı Jenerik

Kıraç 02:00
10

Yel | Karadağlar

Kıraç 02:02

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Barış Manço %100
Cem Karaca %100
Erkin Koray
Barış Akarsu
Edip Akbayram
Haluk Levent
Moğollar
Murat Kekilli

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x