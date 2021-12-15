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7/24 Dinle Kıraç Yalan
Yalan

Yalan

150 Parça | 08:43:13

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalan

Kıraç 03:41
02

Yıllar Sonra

Kıraç 04:24
03

Gidiyorum

Kıraç 04:01
04

Ya Seninle Ya Sensiz

Kıraç 03:39
05

Kan ve Gül

Kıraç 04:19
06

Yolcu

Kıraç 04:22
07

Uyan Sunam Uyan

Kıraç 05:24
08

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Kıraç 04:02
09

Çayır Çimen Geze

Kıraç 03:19
10

Zaman

Kıraç 04:55

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