-
Bir ağaç devrildi aniden
Bir nehrin bulandı suları
Bir kuş son nefesini verirken
Ve gördüm son yaprağı düşerken
O zaman açılsın kapıları yalnızlığın
Yalnızlığın kapıları açılsın
Bir cigara sar uzunundan
Uçup gidelim buralardan
Dök ne varsa savur ortalığa
Bir rüya çalalım zamandan
Açılsın kapıları açılsın yalnızlığın
Bütün bir dünya uyurken
Bizim dünyamız uyansın
Çal şarkını unut adımı
Farz et şimdi sen bir rüzgarsın
Açılsın kapıları açılsın yalnızlığın
Yıkılsın şu karanlık
Bizim yolumuz açılsın
Sar beni sar üşüyorum
Senle sevişmek istiyorum
Açılsın kapıları açılsın yalnızlığın
Bu gece acının karnı aç kalsın
-
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
***
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi?
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
***
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi?
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
***
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
-
Senden sonra hiç yaşamadım
Yıllar geçti anlayamadım
Hiçbir şeyde senin tadını
Aradım çok çok bulamadım
Bitsin çilem dayanamadım
Sensizliğe alışamadım
Bu hikaye bitti bitecek
Daha ben mutlu olamadım
O yerlerde yaşamak
Her şeyi senle paylaşmak
Ne zor böyle sensiz olmak
Unuttum artık adını
Sen dağların kadını
Söyle bunlar bana reva mı ?
Senden sonra sonrası yok
Ya sen yoksa başkası yok
Aç içimde dağ çiçeğim
Yüzümün başka gülesi yok
Bir tanem faydası yok
Senden gayrı çaresi yok
Ne olur duy artık sesimi
Bu ateşin kül olası yok
O yerlerde yaşamak
Her şeyi senle paylaşmak
Ne zor böyle sensiz olmak
Unuttum artık adını
Sen dağların kadını
Söyle bunlar bana reva mı?
-
Gözlerimi kapatıp bir gece
Binlerce sonsuzdan sesini duydum
Bulutlar yardım etti ağlayabildim sessizce
Ve seni buldum yarim düşümde seni buldum
Seni buldum, ama neredesin kim bilir
Ne yıldızlar, ne gece, ne de rüzgar bilir
Bir umutta içimde benliğim ona esir
Ne ben bu umudun ne de o benim
Hakkımdan gelir
Al şimdi götür beni uzak dağlara vur
Parçalanmış leşimi bir suyun başında bul
Ellerinle sar yaralarımı
Başımı göğsüne koy
Ben seni duydum yarim sen de beni duy
Durma koş uzaklara
Uzaktın hep yakınlara
Sorma sorgulama
Koş ilk önce sonra ağla
Yok aslında bir teselli şarkılarda
Unut gitsin sende karış masallara
Sana kim dedi adalet var bu dünyada?
Sonunda işin biter kalırsın buralarda
Hey gönlüm bunlardan mısın?
Diyorsun ezelden yanmışım
Söyle onlar mı ben mi yanlışım?
Hadi anlat sen de derdini
Şu dünyaya bildir haddini
Hadi durma bırak bırak bırak kendini
Tuzaklar var önümüzde
Acılar da peşimizde
Bir deli düş içimizde
Ne kalacak elimizde
Sakın ola dönüp bakma
Geç kalırsın haydi durma
Ayrılıklar hastalıklar
Bitsin gülüm bundan sonra
Bir tek senden benden başka
İzin yok aşka
-
Gün güneşlenir ardından
Mevsimler geçti, yıllar geçti
Söz vermiştin hani, beni sevmiştin, gönül vermiştin
Ben neler çektim bir bilsen
Sabrederken gülüm, seni beklerken
Söyle ner'deydin hadi söyle sana yanarken, bıktım senden
Hiç Allah'tan korkmadın mı?
Anılardan utanmadın mı?
Şarkılarımı duymadın mı?
Vefasız, vefasız, vefasız, vefasız
Vefasız, vefasız, Allah'sız kitapsız
Kalakaldım, yapayalnız
Gün güneşlenir ardından
Mevsimler geçti, yıllar geçti
Söz vermiştin hani, beni sevmiştin, gönül vermiştin
Ben neler çektim bir bilsen
Sabrederken gülüm, seni beklerken
Söyle nerdeydin hadi söyle sana yanarken, bıktım senden
Hiç Allah'tan korkmadın mı?
Anılardan utanmadın mı?
Şarkılarımı duymadın mı?
Vefasız, vefasız, vefasız, vefasız
Vefasız, vefasız
Vefasız, vefasız, Allah'sız, kitapsız
Kalakaldım yapayalnız
-
Ellerini tutunca bir soğukluk duyarsam
Gözlerine bakınca eğer benden kaçarsan
Sanma ki bu gönül aşkı seni unutur
Yüreğime ateşten bir hançer sokarsan
Ben yolumu bulurum
Hiç bunlara gerek yok
Ben yolumu bulurum
Uğurlama gücüm yok
Varlığımı ve sevgimi gün gelip de unutursan
Beni bir maziden anılara sayarsan
Ağlasam sızlasam hallerimden utansam
Söyle nasıl unuturum kendimi de unutsam
-
Derik saçın örmezler
Seni de bana vermezler
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Derik saçın iki kat
Kes birini bana sat
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Kız annenden izin al
Bir gece de bende kal
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
-
Ben bozkırdaki ağaç
Sen uzakta akan su
Özlemi yüreğimin
Yüzyıllardır yakan su
Bir ağrılı bekleyiş
Ki tükenmez bir türlü
Ne duam işitilir
Ne söylediğim türkü
Kavrulmuş dallarımdan
Haber etsinler diye
Nice kuşlar uçurdum
Dönmediler geriye
Ya seni bilmediler
Ya unuttular beni
Kuru değnekler ile
Hep bir tuttular beni
Sen uzakta akan Su
Ben bozkırdaki ağaç
Duy artık çığlığımı
Toprağım sana muhtaç
-
-
Atına binmiş de elinde dizgin
Atına binmiş de elinde dizgin
Girdiği cephede hiç olmaz bozgun, hiç olmaz bozgun
Çetelerden mi gardaş yılanım azgın, yılanım azgın
***
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
***
Sürerim, sürerim gitmez gadana
Sürerim, sürerim gitmez gadana
Fransız kurşunu değmez adama, değmez adama
Gara haberini verin anama, verin anama
***
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
***
Antep'in harbine on bir ay oldu
Antep'in harbine on bir ay oldu
Kanımız kurudu benzimiz soldu, benzimiz soldu
Analar babalar yaşlarını döktü
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun, vurun Antepliler mertlik günüdür
***
Karayılan der ki harbe oturak
Karayılan der ki harbe oturak
Nerde düşman görsek orda bitirek, orda bitirek
Kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek
***
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
-
Makaram sarı bağlar lo kız söyler gelin ağlar
Makaram sarı bağlar lo kız söyler gelin ağlar
Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar
Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
***
Makaramda ipliğim lo Asyam benim kekliğim
Makaramda ipliğim lo Asyam benim kekliğim
Hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdiğim
Hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdiğim
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
***
Lö berde lö berde zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle
Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle