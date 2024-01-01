Bir Garip Aşk Bestesi Şarkı Sözleri
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Kıraç
Bir Garip Aşk Bestesi
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Yayla yollarında yürüyüp gelir
Oy gelin oy gelin oy gelin
Allı şalvarını sürüyüp gelin
Amman amman amman
Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye
Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye hey
Yayla yollarında biten naneler
Oy gelin oy gelin oy gelin
İnce belli kız doğurmuş anneler
Amman amman amman
Ben varmam oralıya orada duralıya
Allah nasip eylesin davullu zurnalıya
Ben varmam oralıya orada duralıya
Allah nasip eylesin davullu zurnalıya hey
Yayla yollarında menevşe açmış
Oy gelin oy gelin oy gelin
Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış
Amman amman amman
Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye
Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye
Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye
-
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
-
Nedir çektiklerim senin elinden
Ne istersin benim gibi garipten
Her gün bana zulüm etmek suçundan
Mahkemeye versem seni asarlar
Asarlar asarlar vay
Cehennemde cayır cayır yakarlar yakarlar vay
Heeey!
Seven insan böyle mi olur bilmem ki
Seni benim kadar kimse sevmez ki
Senin gibi yare cefa edeni
Cehennemde cayır cayır yakarlar
Yakarlar yakarlar hey
Mahkemeye versem seni asarlar
-
Karahisar Kalesi yıkılır gelir
Karahisar Kalesi yıkılır gelir
Kakülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir
Kakülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan, kadir mevladan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
Ben bir koyun olsam sen de bir kuzu
Ben bir koyun olsam sen de bir kuzu
Meleye meleye getirek yazı, getirek yazı
Meleye meleye getirek yazı, getirek yazı
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan, kadir mevladan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan, kadir mevladan
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım
-
Eşeği saldım çayıra
Otlayıp karnın doyura
Gördüğü düşü hayıra
Yoranında avradını
(anasını)
Münkir münafıkın huyu
Yıktı harap etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Dökeninde avradını
Dağdan tahta indirenin
Iıskatına oturanın
Mezarına götürenin
İimamında avradını
Derince kazın kuyusun
İinim inim inilesin
Kefen dikmeye iynesin
Vereninde avradını
Müfsidin birde gammazın
Malı vardır da yemezin
İkisin meyyit namazım
Kkılanında avradını
Kazak abdal söz söyledi
Cümle halkı taneyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranında avradını
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
İçinde bir kız gezer oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elinde kağıt kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Katlime ferman yazar oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Palandöken yüce dağ
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Altı mor sümbüllü bağ oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Seni vermem yabana
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Nice ki bu canım sağ oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Ah, nice ki bu canım sağ oy
Ninen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
-
Ben bir garip aşk bestesiyim
Şu yüreğin güftesiyim
Hiç umulmaz nerelerde
Tek başıma sersefilim
Bir garip aşk bestesiyim
Öyle içten öyle serin
Akıl almaz dayanılmaz
Tek başıma çok sefilim
Ben bir garip aşk bestesiyim
Bilemezsin ne haldeyim
Çok uzakta bir şehirde
Bıraktığın serseriyim
Bir garip aşk bestesiyim
Yalnız senin tek seninim
Arama hiç başka yerde
Bende gülüm aşk dediğin
Duyulmamış hiçbir yerde
Söylenmemiş kimselere
Sen uyurken gecelerce
Heryerinde aşk yeliyim
Senin senin senin senin için deliyim
-
Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murat alıp doya doya gezmedim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyleymiş ağlarım bazı
Gülüm ey sebebim ey
Geceleri uyku girmez gözüme
Zalım yastık diken oldu yüzüme
Uyma dedim uydun eller sözüne
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyleymiş ağlarım bazı
Gülüm ey sebebim ey
*** ŞİİR ***
On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan
Baba ocağından yar kucağından
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan hududa atılmışım ben
Gönlümü çeksede yarin hayali
Aşmaya kudretim yetmez cibali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgarın önüne katılmışım ben
Garibim namıma Kerem diyorlar
Aslımı el almış haram diyorlar
Hastayım derdime verem diyorlar
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben
-
Bağa girdim bağ budanmış
Bağa bülbül dadanmış
Bağa girdim bağ budanmış
Bağa bülbül dadanmış
On beş yaşında da Nazife de hanım
Kimlere aldanmış
On beş yaşında da Nazife de hanım
Kimlere aldanmış
O tepeden bu tepeye
Oyun olur mu
O tepeden bu tepeye
Oyun olur mu
On beş yaşında da Nazife de hanıma
Doyum olur mu
On beş yaşında da Nazife de hanıma
Doyum olur mu
Çıktım Şarköy'ün bağına
Sıra sıra zeytinler
Çıktım Şarköy'ün bağına
Sıra sıra zeytinler
On beş yaşında da Nazife de hanıma
Yazık ettiler
On beş yaşında da Nazife de hanıma
Yazık ettiler
On beş yaşında da Nazife de hanıma
Yazık ettiler
On beş yaşında da Nazife de hanıma
Yazık ettiler