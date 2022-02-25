Yıkık Bugün yıkığım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum Bugün yıkığım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bir deli otlar büyüyor içimde Sancılıyım, yorgunum, kederliyim Bu halini sevdim, gitme kal Çamurlar çirkefler içindeyim *** Bir deli otlar büyüyor içimde Sancılıyım, yorgunum, kederliyim Bu halini sevdim, gitme kal Çamurlar çirkefler içindeyim *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bir dayak yemiş adamım şimdi Bezginim, kararsızım, yılgınım Al götür beni o kayıp geceler Yeter ikimize yalnızlığım *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum *** Bırakma beni insanlar kötü Bırakma beni korkuyorum

Ya Seninle Ya Sensiz Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz

Arabesk Günler Ağladım günlerce Sordum gecelerce Sandım bir bilmece Bittim gidince *** Ağladım günlerce Sordum gecelerce Sandım bir bilmece Bittim gidince *** Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım *** Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen *** Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen *** Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım Ne arabesk günler, geceler yaşadım Resmine bakıp bakıp ağladım *** Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen *** Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen *** Sen hainsin, sen Sen kalpsizsin, sen Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Yanacaksın, bilsen *** Bütün dünyamı yıktın, reva mı? Ah ettim bilsen, ah, ah sen