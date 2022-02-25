Benim Yolum Şarkı Sözleri
Kıraç Benim Yolum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Benim Yolum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Yolum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bugün yıkığım biliyor musun?
Ezginim, çaresizim, umutsuzum
Bugün yıkığım biliyor musun?
Ezginim, çaresizim, umutsuzum
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bir deli otlar büyüyor içimde
Sancılıyım, yorgunum, kederliyim
Bu halini sevdim, gitme kal
Çamurlar çirkefler içindeyim
***
Bir deli otlar büyüyor içimde
Sancılıyım, yorgunum, kederliyim
Bu halini sevdim, gitme kal
Çamurlar çirkefler içindeyim
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bir dayak yemiş adamım şimdi
Bezginim, kararsızım, yılgınım
Al götür beni o kayıp geceler
Yeter ikimize yalnızlığım
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
***
Bırakma beni insanlar kötü
Bırakma beni korkuyorum
-
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
-
Ağladım günlerce
Sordum gecelerce
Sandım bir bilmece
Bittim gidince
***
Ağladım günlerce
Sordum gecelerce
Sandım bir bilmece
Bittim gidince
***
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
***
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
***
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
***
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
***
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
***
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
***
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
***
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
-
Ayrılık isteme ne olur benden
Ben seni sevmişim sana mecburum
Ne gelirse gelsin senin elinden
Ben seni sevmişim sana mecburum
***
Hasretin elinden çekemem zulüm
Ben sana vurgunum sana mecburum
Seni kaybetmektir en büyük korkum
Tut elimi bırakma sana mecburum
***
Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim
Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim
Sana vurgun sana tutkun sana mecburum
***
Ayrılmak istesem, ayrılamam ki
Ben sana tutuklu, sana mecburum
Ne yapsam bu dertten kurtulamam ki
Ben sana muhtacım sana mecburum
***
Hiç kimse alamaz senin yerini
Ben senle doğmuşum sana mecburum
Gerçeğe döndürdün hayallerimi
Tek sana aitim sana mecburum
***
Ne acılar yaşadım ne bedeller ödedim
Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim
Sana vurgun sana tutkun sana mecburum
-
-
-
-
-
-
-
-
-