Dolunay Şarkı Sözleri
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Karanlık gecelerimin yıldızı sensin
Hep böyle bekletip hep söyletirsin
Hep yalan yeminler hep yalan sözler
Birgün gerçek olup gelemez misin gelemez misin?
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemezmisin gelemezmisin?
Ayrılık dünyamı karartmadan gel
Simsiyah saçımı ağarmadan gel
Şimdilik güzelsin herşey seninle
Seni son bir defa görmem belkide
Aaahhh
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemezmisin gelemez misin?
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Beceremedik ki biz aşkı yüklenip taşımayı
İşin açığı sen kendini olaya hiç vermemişsin
Aşk dediğin bir kalbin ederinin tam ortası
Sen zahmet edip ona da bir adım gelmemişsin
Ben takip takip yoruldum
Sen sakin sakin oturdun
Biz diye bir şey kaldı mi zaten
Olanı da savurduk
Ah ne güzel açıldı gözlerin bana dolunayda
Her ne kadar deseler de senden bana yok fayda
Giderim gitmesine yürekten kopartırım sana bir parça
Senden öte yok zaten sadece senle dolu çanta