Karanlık gecelerimin yıldızı sensin Hep böyle bekletip hep söyletirsin Hep yalan yeminler hep yalan sözler Birgün gerçek olup gelemez misin gelemez misin? Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemezmisin gelemezmisin? Ayrılık dünyamı karartmadan gel Simsiyah saçımı ağarmadan gel Şimdilik güzelsin herşey seninle Seni son bir defa görmem belkide Aaahhh Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemezmisin gelemez misin?

Beceremedik ki biz aşkı yüklenip taşımayı İşin açığı sen kendini olaya hiç vermemişsin Aşk dediğin bir kalbin ederinin tam ortası Sen zahmet edip ona da bir adım gelmemişsin Ben takip takip yoruldum Sen sakin sakin oturdun Biz diye bir şey kaldı mi zaten Olanı da savurduk Ah ne güzel açıldı gözlerin bana dolunayda Her ne kadar deseler de senden bana yok fayda Giderim gitmesine yürekten kopartırım sana bir parça Senden öte yok zaten sadece senle dolu çanta