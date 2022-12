Yıllar sonra da bir hazan sabahında Sessizce uyanırsam, yüreğimde olacaksın İşte o an nerelerden duyacaksın Vakit çok geç, bitmiş olacak Beni nerden bulacaksın *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için İstersen sonsuza kadar Gelme yine ben beklerim *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için İstersen sonsuza kadar Gelme yine ben beklerim *** Yıllar geçti, yollar geçti Her şey geçti ömrümden Bir sen geçmedin Bir senden geçemedim Ve bugün hala tepiniyorsa şu anda yüreciğin Daha da yolun var demektir Koş yeni yıllara, yeni yollara Ben seni hep beklerim Kadınım nice yıllara Ve yıllar sonra da uyanırsam bir hazan sabahında Bir şarkı daha yazacağım sana

Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz