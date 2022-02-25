-
Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Görüp de dünyaya gönül verdin mi
Görüp de dünyaya gönül verdin mi
***
Kimi böyük kimi böcek kimi kul
Kimi böyük kimi böcek kimi kul
Bunlar neden nedenini sordun mu
Bunlar neden nedenini sordun mu
***
İnsandan doğanlar insan olurlar
İnsandan doğanlar insan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
***
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Ana hakkı sen bu sırra erdin mi
Ana hakkı sen bu sırra erdin mi
***
Vade tekmil olup ömrün dolmadan
Vade tekmil olup ömrün dolmadan
Emanetçi emaneti almadan
Emanetçi emaneti almadan
***
Ömrümün bağının gülü solmadan
Ömrümün bağının gülü solmadan
Varıp bir cananda karar kıldın mı
Varıp bir cananda karar kıldın mı
***
Garip bülbül gibi feryat ederiz
Garip bülbül gibi feryat ederiz
Cahiller elinde küskün kederiz
Cahiller elinde küskün kederiz
***
Hep yolcuyuz böyle geldik gideriz
Hep yolcuyuz böyle geldik gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu
Dünya senin vatanın mı yurdun mu
Dünya senin vatanın mı yurdun mu
Dünya senin vatanın mı yurdun mu
-
Eski bir gelinliğe bir bakır bileziğe
Eski bir gelinliğe bir bakır bileziğe
Annemden kalan bu yüzüğe
Razıysan gel benimle
Annemden kalan bu yüzüğe
Razıysan gel benimle
***
Bir Tanrım var bir gitarım
Şu dünyada yapayalnızım
Bir Tanrım var bir gitarım
Şu dünyada yapayalnızım
Yarınımdan umutsuzum
Razıysan gel benimle
***
Bazen aç bazen susuzluk
Razıysan gel benimle
Bazen aç bazen susuzluk
Razıysan gel benimle
***
Bir lokma ekmeğe
Bir yudum su içmeye
Bir lokma ekmeğe
Bir yudum su içmeye
Yine de şükretmeye
Razıysan gel benimle
Yine de şükretmeye
Razıysan gel benimle
***
Bir Tanrım var bir gitarım
Şu dünyada yapyalnızım
Bir Tanrım var bir gitarım
Şu dünyada yapyalnızım
Yarınımdan umutsuzum
Razıysan gel benimle
***
Bazen aç bazen susuzluk
Razıysan gel benimle
Bazen aç bazen susuzluk
Razıysan gel benimle
Bazen aç bazen susuzluk
Razıysan gel benimle
-
Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir
Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir
Aman Ayşam yaman Ayşam
Dağlar bağı duman Ayşam
Dağlar bağı duman olsa
Seni burada komam Ayşam
Aşağıdan gelir Türkmen koyunu
Selviye benzettim yarin boyunu
Aman Ayşam yaman Ayşam
Dağlar bağı duman Ayşam
Dağlar bağı duman olsa
Seni burada komam Ayşam
-
İtiraf ettim kendime
Seviyormuşum meğer diye
Sonra da güldüm halime
Çocuk musun oğlum diye
Meğer hep çocukmuşum
Büyümemişim kalmışım
***
Hiç farkına varmamışım
Daha sanki on beş yaşım
***
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Gül Ayşem, güldür Ayşem
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Yolun ecelimdir Ayşem
***
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Gurbetten dönüşüm Ayşem
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Rüzgarın gülümdür Ayşem
***
İtiraf ettim kendime
Seviyormuşum meğer diye
Sonra da güldüm halime
Çocuk musun oğlum diye
Meğer hep çocukmuşum
Büyümemişim kalmışım
***
Hiç farkına varmamışım
Daha sanki on beş yaşım
***
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Gül Ayşem, güldür Ayşem
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Yolun ecelimdir Ayşem
***
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Gurbetten dönüşüm Ayşem
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Rüzgarın gülümdür Ayşem
***
Ayşe, mutlu biten bir masal
Madalyonun güzel yüzü
Hem kontes hem köylü kızı
Ah ne diyeyim peri kızı
Ben seni sevdim, sen beni sevmesen de olur
Zaten aşk budur
Ama yine de...
Hadi neyse...
***
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Gurbetten dönüşüm Ayşem
Ayşem, Ayşem, Ayşem
Rüzgarın gülümdür Ayşem
-
Ceyhan suyu akar akar bulanır derler
Düz akışı bayır dolanır önüme düşer
Pusu kurmuş on dört kafir elinde mavzer
***
Ölüm olsa da ucunda gidilir gidilir Cemal'ım
Pusu kurmuş on dört kafir elinde mavzer
Ölüm olsa da sonunda gidilir Cemal'ım
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
***
Ardı duman nazlı dağlar sebebim oldun
Can alacak kahpe kurşun yârimi buldun
Muradımı alamadan kırıldı kolum
***
Bedenime kefen diye sarılır Cemal'ım
Muradımı alamadan kırıldı kolum
Bedenime kefen diye sarılır Cemal'ım
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
***
Huyuna da Cemal'ım huyuna
Kıymışlar da selvi boyuna
Cemal'ımın kanı akar Ceyhan suyuna
-
Gurbet elde bi' başıma, kimim var ki senden başka?
"Öldüm" desem, bir damla su veren mi var senden başka?
***
Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok
Tutunacak dallarım yok, neyim kaldı senden başka?
Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok
Tutunacak dallarım yok, neyim kaldı senden başka?
***
Bana candan bir kez aşkım diyen mi var?
Diyen mi var?
Diyen mi var?
Senden başka
***
Bana candan bir kez aşkım diyen mi var?
Diyen mi var?
Diyen mi var?
Senden başka
***
Semaverde çayım sensin
Her çiçekte balım sensin
Ne gelirse senden gelsin
Canım mı var senden başka?
***
Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok
Tutunacak dallarım yok, neyim kaldı senden başka?
***
Bana candan bir kez aşkım diyen mi var?
Diyen mi var?
Diyen mi var?
Senden başka
***
Bana candan bir kez aşkım diyen mi var?
Diyen mi var?
Diyen mi var?
Senden başka
***
Bana candan bir kez aşkım diyen mi var?
Diyen mi var?
Diyen mi var?
Senden başka
-
Bu sevda bir sürgün nereye gider
Nereye kadar be gülüm nerede biter
İçimdeki hasret düşer gözümden
Dayanmaz gel gör gülüm bu kadar yeter
***
Benden sana tek hatıra
Gülüşüm kalsın iki gözüm ağlama boşa
Benden sana tek hatıra
Öpüşüm kalsın iki gözüm harcama boşa
***
Bu sevda bitmez bitmez demiştin
Tükense de yaşar gülüm sürer demiştin
Kaybolan hep bizdik şarkılarda
Bu şarkıyla son bulur gülüm yarım kalanda
***
Benden sana tek hatıra
Gülüşüm kalsın iki gözüm ağlama boşa
Benden sana tek hatıra
Öpüşüm kalsın iki gözüm harcama boşa
-
Yüzyıllar geçti üstünden
Bilmiyorum sorma neden
Her zaman hiç değişmeyen
Gene sen gene sen gene sen
***
Yüzyıllar geçti üstünden
Bilmiyorum sorma neden
Her zaman hiç değişmeyen
Gene sen gene sen gene sen
***
Ellerim ufukta
Gözlerim yolda
Şimdi çok uzaklarda
Ölüyüm bilsen bilsen
***
Ellerim ufukta
Gözlerim yolda
Şimdi çok uzaklarda
Ölüyüm bilsen bilsen
***
Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu
Her şey ne kadar çok zor
Bana sor bana sor bana sor
***
Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu
Her şey ne kadar çok zor
Bana sor bana sor bana sor
***
Yüzyıllar geçti üstünden
Bilmiyorum sorma neden
Her zaman hiç değişmeyen
Gene sen gene sen gene sen
***
Asırlar geçti üstünden
Bilmiyorum sorma neden
Her zaman hiç değişmeyen
Gene sen gene sen gene sen
***
Ellerim ufukta
Gözlerim yolda
Senden çok uzaklarda
Ölüyüm bilsen bilsen
***
Ellerim ufukta
Gözlerim yolda
Şimdi çok uzaklarda
Ölüyüm bilsen bilsen
***
Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu
Her şey ne kadar çok zor
Bana sor bana sor bana sor
***
Zor mu gülüm bu kadar çok zor mu
Her şey ne kadar çok zor
Bana sor bana sor bana sor
***
Yüzyıllar geçti üstünden
Bilmiyorum sorma neden
Her zaman hiç değişmeyen
Gene sen gene sen gene sen
***
Asırlar geçti üstünden
Bilmiyorum sorma neden
Her zaman hiç değişmeyen
Gene sen gene sen gene sen
***
Doğduğum sen büyüdüğüm sen
Yaşlanıyorum yine sen
Şarkılar yaptım hep sen hep sen hep sen
Çık gel artık her neredeysen
-
Kayıp bir şehir şu ömrüm neye esir
Ne olur yanımda kalsana
Yalnızım çok yalnızım
Yardımcım sırdaşım yok
Ne olur sesimi duysana
Dağlarda kar oldum
Havada rüzgar
Ne olur ne olur duysana
Duysana duysana ne olur sesimi duysana
Bir duysan sesimi uçarım seni de alırım sonsuza
Yok olamaz yine sus bana pes bana pus bana sonra yarın
Yok gülemez yine aynı hep aynı hep kaygılarım
Ağlarım yanar ağlarım
Kayıp bir şehir şu ömrüm neye esir
Ne olur beni de alsana
-
Yalan fani dünya yalan
Cani dünya zaman
Bir güldürüp bin ağlatan
Gene sensin hep gene kahrolan
Olmadı gülüm dönmedi şansın
Olmadı yürek nasıl dayansın
Bırak her şey kendince kalsın
Altı üstü sen de insansın