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7/24 Dinle Kıraç Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

150 Parça | 08:43:13

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Kıraç 04:02
02

Gidiyorum

Kıraç 04:01
03

Yıllar Sonra

Kıraç 04:24
04

Kan ve Gül

Kıraç 04:19
05

Çayır Çimen Geze

Kıraç 03:19
06

Uyan Sunam Uyan

Kıraç 05:24
07

Yıkık

Kıraç 05:03
08

Zaman

Kıraç 04:55
09

Yolcu

Kıraç 04:22

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