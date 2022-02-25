Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşüm derdine olmuşum aşık Ağ buğday benizlim, zülfün dolaşık Dividim kalemim yazarım *** Öyle bir yosmanın gönlü var bende Oy bende, yar bende İşte ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla *** Aha ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla *** Yüce dağ başından indiremedim Yönünü yönüme döndüremedim Bir güzelin aklını kandıramadım Dividim kalemim yazarım *** Öyle bir gavrunun göynü var bende Oy bende, yar bende İşte ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla *** Aha ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla

Bitmez Tükenmez Geceler Sanki ömrüm bir bilmece Bitmez tükenmez geceler Uzun uzun yollar gibi Bitmez tükenmez geceler Oy geceler, vay geceler dost geceler Yağmur yağar hışım hışım Aman ne belalı başım Ne hayalim ne de düşüm Bitmez tükenmez geceler Oy geceler, vay geceler dost geceler Bir kar yağar bir de yağmur Geldi geçti bunca ömür Mahzuni'nin canı demir Bitmez tükenmez geceler Oy geceler, vay geceler dost geceler

Eledim Eledim Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşiğe de yavrum bebek beledim Uyuttum besledim asker eledim Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare Bir güzel simasın aklımı alan Aşkın ateşine de yavrum beni de yakan Bizi kınamasın ehli din oğlan Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare

Garbiyeli Garbiyeli garbiyeli Ne esersin deli deli Bahçemde açılan gülü Sen soldurdun garbiyeli Sen soldurdun garbiyeli *** Bahçemde açılan gülü Sen soldurdun garbiyeli Sen soldurdun garbiyeli *** Garbiyeli serin eser Deli poyraz onu keser Yarim duyar bana küser Sen barıştır garbiyeli Sen barıştır garbiyeli *** Yarim duyar bana küser Sen barıştır garbiyeli Sen barıştır garbiyeli

Kara Çadır Düzdedir Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem *** Oniki gelin sevdim aman, aman eminem Oniki gelin sevdim aman, aman eminem Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem *** İndim dereye durdum aman, aman eminem İndim dereye durdum aman, aman eminem Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem *** Bir güzelin uğruna aman, aman eminem Bir güzelin uğruna aman, aman eminem 15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem 15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem

Köprüden Geçti Gelin Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin Saç bağın düştü gelin Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim Gençliğim geçti gelin Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Dıloy, dıloy, dıloy Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Köprüden geçemiyom, köprüden geçemiyom Az doldur içemiyom Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama Ben senden geçemiyom Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Dıloy, dıloy, dıloy Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Dıloy, dıloy, dıloy Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?