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7/24 Dinle Garbiyeli

Garbiyeli Şarkı Sözleri

Kıraç Garbiyeli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıraç Garbiyeli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Garbiyeli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıraç

Kıraç

Garbiyeli

  • Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

  • Bitmez Tükenmez Geceler

  • Eledim Eledim

  • Garbiyeli

  • Kara Çadır Düzdedir

  • Köprüden Geçti Gelin

  • Söğüdün Yaprağı

  • Eleşkirt Türküsü

  • Fadimem

  • Gelin Ayşe

  • Çoban

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