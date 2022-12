Zaman akıp gidiyor Dur demek olmaz Dur demek olmaz Sarılıpta geçmişe Avunmak olmaz Ne sen kalırsın Ne de ben bu dünya da Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Ne sen kalırsın Ne de ben bu dünya da Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bir kez olsun çevir yüzün Bak şu toprağa Bak şu toprağa Her gün bir çiçek açıyor Diyor merhaba *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Gönül isterdi ki Hep iyi olsun Çok iyi olsun Bütün acılar bitip Her an hoş olsun Ama ne yaparsın insanoğlusun Acı olmayınca Tatlı da olmaz *** Ama ne yaparsın insanoğlusun Acı olmayınca Tatlı da olmaz Acı olmayınca Tatlı da olmaz *** Bir kez olsun çevir yüzün Bak şu toprağa Bak şu toprağa Her gün bir çiçek açıyor Diyor merhaba *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz