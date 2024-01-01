Zeyno Şarkı Sözleri
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Allı pullu gelin olacağıdı
Dört köyün narçiçeği Zeyno
Go'madılar ki, gardaş, go'madılar ki
Go'madılar ki, gardaş, ko'madılar ki
İpsizler'in Memed'i sevmiş idi
Dört köyün narçiçeği Zeyno
Sevdirmediler, gardaş, sevdirmediler
Sevdirmediler, gardaş, sevdirmediler
Zeyno güzel, Zeyno nazlı
Zeyno dört köyün ağa kızı
Kız almak için başlık vermek gerek
Oysa fakirin biri Memed
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr
Variyeti yok ama pek yiğit
İpsizler'in ırgatı Memed
Sevda bu, fakir zengin dinlemez
Aldı kızı, kaçırdı Memed
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr
Zeyno
Zeyno
Zeyno
Zeyno, yâr