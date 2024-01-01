Allı pullu gelin olacağıdı Dört köyün narçiçeği Zeyno Go'madılar ki, gardaş, go'madılar ki Go'madılar ki, gardaş, ko'madılar ki İpsizler'in Memed'i sevmiş idi Dört köyün narçiçeği Zeyno Sevdirmediler, gardaş, sevdirmediler Sevdirmediler, gardaş, sevdirmediler Zeyno güzel, Zeyno nazlı Zeyno dört köyün ağa kızı Kız almak için başlık vermek gerek Oysa fakirin biri Memed Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno, yâr Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno, yâr Variyeti yok ama pek yiğit İpsizler'in ırgatı Memed Sevda bu, fakir zengin dinlemez Aldı kızı, kaçırdı Memed Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno, yâr Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno, yâr