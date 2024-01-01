Ayrıldım Güler miyim Şarkı Sözleri
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Kırıkkale Türküleri
Ayrıldım Güler miyim
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Ayrıldım güler miyim de
Ayrılık diler miyim
Ayrıldım güler miyim de
Ayrılık diler miyim
Katlime ferman olsa da
Yar senden döner miyim
Katlime ferman olsa da
Yar senden döner miyim
Ayrıldım güler miyim de
Ayrılık diler miyim
Ayrıldım güler miyim de
Ayrılık diler miyim
Katlime ferman olsa da
Yar senden döner miyim
Katlime ferman olsa da
Yar senden döner miyim
Al ata yeşil kolan
Binde sahrayı dolan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Al ata yeşil kolan
Binde sahrayı dolan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Ayrıldım gülüm senden de
Dili bülbülüm senden
Ayrıldım gülüm senden de
Dili bülbülüm senden
Ölüm ayırsın derken de
Dirim ayrıldı senden
Ölüm ayırsın derken de
Dirim ayrıldı senden
Al ata yeşil kokan
Binde sahrayı dolan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Al ata yeşil an kolan
Binde sahrayı dolan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Benim gibi var m'olada
Yarinden mahrum olan
Benim gibi var m, olada
Yarinden mahrum olan
Benim gibi var m, olada
Yarinden muhrum olan