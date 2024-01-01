Kırıkkale Türküleri

Ayrıldım güler miyim de Ayrılık diler miyim Ayrıldım güler miyim de Ayrılık diler miyim Katlime ferman olsa da Yar senden döner miyim Katlime ferman olsa da Yar senden döner miyim Ayrıldım güler miyim de Ayrılık diler miyim Ayrıldım güler miyim de Ayrılık diler miyim Katlime ferman olsa da Yar senden döner miyim Katlime ferman olsa da Yar senden döner miyim Al ata yeşil kolan Binde sahrayı dolan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Al ata yeşil kolan Binde sahrayı dolan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Ayrıldım gülüm senden de Dili bülbülüm senden Ayrıldım gülüm senden de Dili bülbülüm senden Ölüm ayırsın derken de Dirim ayrıldı senden Ölüm ayırsın derken de Dirim ayrıldı senden Al ata yeşil kokan Binde sahrayı dolan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Al ata yeşil an kolan Binde sahrayı dolan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Benim gibi var m'olada Yarinden mahrum olan Benim gibi var m, olada Yarinden mahrum olan Benim gibi var m, olada Yarinden muhrum olan