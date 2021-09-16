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7/24 Dinle Kırıkkale Türküleri

Kırıkkale Türküleri

Yöresel Türküler

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Kırıkkale halk müziği, İç Anadolu Bölgesi halk müziği özelliklerini taşımaktadır. Kırıkkale Halk Müziği türlerine baktığımızda Uzun Havalar(Bozlaklar), Kırık Havalar ve Oyun Havaları önemli bir yer tutmaktadır. İlin halk müziği yapısında önemli bir yeri olan Bozlaklar konularını yiğitlik, kahramanlık ve çeşitli toplumsal olaylardan alır. Yörede kullanılan halk çalgılarının başlıcaları davul, zurna ve bağlamadır. Def, zilli maşa ve kaşık gibi vurmalı çalgılar da yörede vardır. Genellikle vurmalı çalgıları düğünlerde kadınlar kullanmaktadır. Bozlak türünde tanınmış halk ozanları Kırıkkale’de yetişmiştir. En tanınmışları Keskinli Hacı Taşan ve Ekrem Çelebi’dir. Yörede yetişen diğer halk ozanları arasında Aşık Dede Bekar, Bilal Tombak, Nuh Aygün, Kamil Abalıoğlu, Cevdet Babacan, Vedat Cöke, Erol Tambak, Ekrem Aydostlu, Aşık Çevik, Seyit Çevik, Kudret Taşan, Seyfettin Taşan ve Erol Çöke gibi isimler sayılabilir.

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Kırıkkale Türküleri

Kırıkkale Türküleri

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