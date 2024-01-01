Yüce Dağ Başında Yağan Kar Şarkı Sözleri
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Kırıkkale Türküleri
Yüce Dağ Başında Yağan Kar
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Yüce dağ başında yağan kar idim
Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim
Eridim, eridim, eridim, oof eridim
Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim
Eridim, eridim, eridim, oof eridim
Evvel yarin sevgilisi ben idim, ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum, ben oldum, ben oldum ooff ben oldum
Yüce dağ başına yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Bürümüş, bürümüş, bürümüş oof bürümüş
Evvel küçük idi, şimdi büyümüş
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum, ben oldum, ben oldum ooff ben oldum
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum, ben oldum, ben oldum ooff ben oldum