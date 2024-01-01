Kırıkkale Türküleri

Yüce dağ başında yağan kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Eridim, eridim, eridim, oof eridim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Eridim, eridim, eridim, oof eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim, ben idim Şimdi uzaklardan bakan ben oldum Ben oldum, ben oldum, ben oldum ooff ben oldum Yüce dağ başına yatmış uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş Bürümüş, bürümüş, bürümüş oof bürümüş Evvel küçük idi, şimdi büyümüş Şimdi uzaklardan bakan ben oldum Ben oldum, ben oldum, ben oldum ooff ben oldum Şimdi uzaklardan bakan ben oldum Ben oldum, ben oldum, ben oldum ooff ben oldum