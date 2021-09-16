Kırklareli Türküleri

Kırklareli halk müziği Trakya yöresinin tüm özelliklerini taşır. Yöre karşılama ve hora bölgesidir. Belirli günlerde yapılan toplantı, düğün, kına gecesi gibi geleneksel tören ya da uzun kış gecelerindeki söyleyişler hep müziklidir. Yörede derlenen en ünlü türküler; Dere Geliyor Dere Ah Tren Kara Tren, Kurdele, Harman Yerini Süpürdüm, Tabakamda Tütün Yok, Kalk Gidelim Yar Seninle, Kırmızı Gülün Ahı Var… Halk müziği araçları davul, tef, zil, kaşık ve zurnadır. Geleneksel oyunlarda hora ve şirto denenler yaygındır. Kırklareli oyunlarının kendine özgü nitelikleri vardır.