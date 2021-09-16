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7/24 Dinle Kırklareli Türküleri

Kırklareli Türküleri

Yöresel Türküler

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Kırklareli halk müziği Trakya yöresinin tüm özelliklerini taşır. Yöre karşılama ve hora bölgesidir. Belirli günlerde yapılan toplantı, düğün, kına gecesi gibi geleneksel tören ya da uzun kış gecelerindeki söyleyişler hep müziklidir. Yörede derlenen en ünlü türküler; Dere Geliyor Dere Ah Tren Kara Tren, Kurdele, Harman Yerini Süpürdüm, Tabakamda Tütün Yok, Kalk Gidelim Yar Seninle, Kırmızı Gülün Ahı Var… Halk müziği araçları davul, tef, zil, kaşık ve zurnadır. Geleneksel oyunlarda hora ve şirto denenler yaygındır. Kırklareli oyunlarının kendine özgü nitelikleri vardır.

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01

Yayla Karşılaması

Kırklareli Türküleri 04:37
02

Uzun Kavak Ne Gidersin

Kırklareli Türküleri 03:54
03

Tabakamda Tütün Yok

Kırklareli Türküleri 03:43
04

Kurdelemin Uçları İpekten

Kırklareli Türküleri 03:52
05

Kara Yusuf

Kırklareli Türküleri 04:24
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Kırklareli Türküleri

Kırklareli Türküleri

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