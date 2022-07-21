Kırmızı, 2005 yılında İdil Çağatay ve Aslı Polat tarafından İstanbul'da kurulan, tüm üyeleri kadınlardan oluşan rock grubudur. Grubun kendi adını taşıyan ilk maxi single çalışması 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Maxi single şarkıları olan Veda Etme ve Kırmızı'ya video klip çekilmiştir. Kırmızı, 2011’de "Türkiye'nin ilk kadın rock grubu albümü" olarak duyurulan İSYAN'ı İdil Çağatay ve Aslı Polat'ın kurduğu RedRec Müzik etiketiyle yayınlamıştır. Albümün ilk videosu Hayko Cepkin ile düet yapılan "Çekilin Başımdan", ikinci video ise "Geri" şarkısına çekilmiştir. Elveda şarkısına su altında çekilen video klip Şubat 2012'de yayınlanmıştır. İsyan albümü Amerika, Arjantin, Şili ve İngiltere radyolarında da yayınlanmıştır. Kırmızı, Avrupa genelinde 252 profesyonel rock grubunun katıldığı Eurock Marathon 2012'de performans sergileyecek ilk 8 gruptan biri olarak seçilerek Türkiye'yi temsilen sahne almış ve yarışmada ikinci olmuştur. Grup, oryantal Asena ile birlikte "Rock Oryantal ile Buluştu" projesi gerçekleştirmiştir.