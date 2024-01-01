03- Şahit Çamlıca Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
03- Şahit Çamlıca
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Demek gidiyorsun
Ardında bir enkaz bırakarak
Bakacak bir göz, söyleyecek söz
Bırakmadan demek gidiyorsun
Bakacak bir göz, söyleyecek söz
Bırakmadan demek gidiyorsun
Ne gülü derdim, ne de dikeni
Ne beni sevdin, ne de bu kendi of
Ne ele sürdün, ne de avuca
Ne çok sevdim seni şahit çamlıca
Bu tren bizi bizden ayıracak
Bu yollar seni benden koparacak
Tutacak bir el, sevecek bir yürek
Bırakmadan demek gidiyorsun
Tutacak bir el, sevecek bir yürek
Bırakmadan demek gidiyorsun
Ne gülü derdim, ne de dikeni
Ne beni sevdin, ne de bu kendi of
Ne ele sürdün, ne de avuca
Ne çok sevdim seni şahit çamlıca
Ne gülü derdim, ne de dikeni
Ne beni sevdin, ne de bu kendi of
Ne ele sürdün, ne de avuca
Ne çok sevdim seni şahit çamlıca