Kıvırcık Ali

Demek gidiyorsun Ardında bir enkaz bırakarak Bakacak bir göz, söyleyecek söz Bırakmadan demek gidiyorsun Bakacak bir göz, söyleyecek söz Bırakmadan demek gidiyorsun Ne gülü derdim, ne de dikeni Ne beni sevdin, ne de bu kendi of Ne ele sürdün, ne de avuca Ne çok sevdim seni şahit çamlıca Bu tren bizi bizden ayıracak Bu yollar seni benden koparacak Tutacak bir el, sevecek bir yürek Bırakmadan demek gidiyorsun Tutacak bir el, sevecek bir yürek Bırakmadan demek gidiyorsun Ne gülü derdim, ne de dikeni Ne beni sevdin, ne de bu kendi of Ne ele sürdün, ne de avuca Ne çok sevdim seni şahit çamlıca Ne gülü derdim, ne de dikeni Ne beni sevdin, ne de bu kendi of Ne ele sürdün, ne de avuca Ne çok sevdim seni şahit çamlıca