05- Gül Koklamadım Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
05- Gül Koklamadım
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Aglama gül yüzlüm, sil gözyasini
Ben senin üstüne gül koklamadim
Diyenler utansin egme basini
Ben senin üstüne gül koklamadim
Ben ne Muhammed'im ne de Isa'yim
Göster bir agaca kendimi asayim
Hakkin kitabina el mi basayim
Ben senin üstüne gül koklamadim
Kulak ver sesime inan melegim
Eskiden nasilsam halen öyleyim
Daha ne diyeyim, ne söyleyeyim
Ben senin üstüne gül koklamadim
Ben ne Muhammed'im ne de Isa'yim
Göster bir agaca kendimi asayim
Hakkin kitabina el mi basayim
Ben senin üstüne gül koklamadim.