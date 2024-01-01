Kıvırcık Ali

Aglama gül yüzlüm, sil gözyasini Ben senin üstüne gül koklamadim Diyenler utansin egme basini Ben senin üstüne gül koklamadim Ben ne Muhammed'im ne de Isa'yim Göster bir agaca kendimi asayim Hakkin kitabina el mi basayim Ben senin üstüne gül koklamadim Kulak ver sesime inan melegim Eskiden nasilsam halen öyleyim Daha ne diyeyim, ne söyleyeyim Ben senin üstüne gül koklamadim Ben ne Muhammed'im ne de Isa'yim Göster bir agaca kendimi asayim Hakkin kitabina el mi basayim Ben senin üstüne gül koklamadim.