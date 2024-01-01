Kıvırcık Ali

Unutamadım Şarkı Sözleri
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Korktuğum başıma geldi duydun mu?
Ben seni bir türlü unutamadım
Korktuğum başıma geldi duydun mu?
Ben seni bir türlü unutamadım
Aradan kaç mevsim geçti saydın mı?
Gel, seni bir türlü unutamadım
Aradan kaç mevsim geçti saydın mı?
Gel, seni bir türlü unutamadım
Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki
İçimde bir yerler kanıyor sanki
Bir başka yüreğe yâr olamam ki
Dön, seni bir türlü unutamadım
Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki
İçimde bir yerler kanıyor sanki
Bir başka yüreğe yâr olamam ki
Dön, seni bir türlü unutamadım
Seyranoğlu der ki ey be imansız!
Gidecek ne vardı böyle zamansız?
Seyranoğlu der ki be hey imansız!
Gidecek ne vardı böyle zamansız?
Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz
Gel, seni bir türlü unutamadım
Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz
Gel, seni bir türlü unutamadım
Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki
İçimde bir yerler kanıyor sanki
Bir başka yüreğe yâr olamam ki
Dön, seni bir türlü unutamadım
Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki
İçimde bir yerler kanıyor sanki
Bir başka yüreğe yâr olamam ki
Dön, seni bir türlü unutamadım
Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki
İçimde bir yerler kanıyor sanki
Bir başka yüreğe yâr olamam ki
Dön, seni bir türlü unutamadım