Kıvırcık Ali

Korktuğum başıma geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım Korktuğum başıma geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım Aradan kaç mevsim geçti saydın mı? Gel, seni bir türlü unutamadım Aradan kaç mevsim geçti saydın mı? Gel, seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki İçimde bir yerler kanıyor sanki Bir başka yüreğe yâr olamam ki Dön, seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki İçimde bir yerler kanıyor sanki Bir başka yüreğe yâr olamam ki Dön, seni bir türlü unutamadım Seyranoğlu der ki ey be imansız! Gidecek ne vardı böyle zamansız? Seyranoğlu der ki be hey imansız! Gidecek ne vardı böyle zamansız? Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz Gel, seni bir türlü unutamadım Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz Gel, seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki İçimde bir yerler kanıyor sanki Bir başka yüreğe yâr olamam ki Dön, seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki İçimde bir yerler kanıyor sanki Bir başka yüreğe yâr olamam ki Dön, seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor, öyle zalım ki İçimde bir yerler kanıyor sanki Bir başka yüreğe yâr olamam ki Dön, seni bir türlü unutamadım