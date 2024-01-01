Kıvırcık Ali

Başı bulutlarda bir çınar gibi Toprağım sen oldun, köküm sen oldun Gönül diyarıma geldin geleli Kanadım sen oldun, göğüm sen oldun Kanadım sen oldun, göğüm sen oldun Gönül diyarıma geldin geleli Ah kanadım sen oldun, göğüm sen oldun Yüreğime salın da gel kekliğim Usul usul sokul da gel sevdiğim Kaşına gözüne gurban olurum Melül melül süzül de gel kekliğim Yüreğime salın da gel kekliğim Usul usul sokul da gel sevdiğim Kaşına gözüne gurban olurum Melül melül süzül de gel kekliğim Murat'ım bilmişim bir gülüşünü Sevdamın yerinde sana savruldum Seninle bezettim her dem ömrümü Bugünüm sen oldun, dünüm sen oldun Ah bugünüm sen oldun, dünüm sen oldun Seninle bezettim her dem ömrümü Bugünüm sen oldun, dünüm sen oldun Yüreğime salın da gel kekliğim Usul usul sokul da gel sevdiğim Kaşına gözüne gurban olurum Melül melül süzül de gel kekliğim Yüreğime salın da gel kekliğim Usul usul sokul da gel sevdiğim Kaşına gözüne gurban olurum Melül melül süzül de gel kekliğim Yüreğime salın da gel kekliğim Usul usul sokul da gel sevdiğim Kaşına gözüne...