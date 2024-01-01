09- Geceler Yangın (vırane) Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
09- Geceler Yangın (vırane)
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Bilmediğin çok şey var küçüğüm
Kaç zamandır yanıyor yüreğim
Sonunda yenildim hayata, tükendim
Sensiz günlerle geçiyor, bitiyor ömrüm
Bilmediğin çok şey var küçüğüm
Kaç zamandır yanıyor yüreğim
Sonunda yenildim hayata, tükendim
Sensiz günlerle geçiyor, bitiyor ömrüm
Geceler yangın aklım divane
Bedenim yorgun, gönlüm virane
Bizimki masaldı gerisi hikâye
Bilmem ki nasıl düştük bu hâle
Geceler yangın aklım divane
Bedenim yorgun, gönlüm virane
Bizimki masaldı gerisi hikâye
Bilmem ki nasıl düştük bu hâle
Beni böyle bırakıp nasıl gittin yâr?
Sana benden başka hangi dağ yanar?
İçime sığmaz, denize dökülür kederim
Artık benden adam olmaz, bittim yâr
Beni böyle bırakıp nasıl gittin yâr?
Sana benden başka hangi dağ yanar?
İçime sığmaz, denize dökülür kederim
Artık benden adam olmaz, bittim yâr
Geceler yangın aklım divane
Bedenim yorgun, gönlüm virane
Bizimki masaldı gerisi hikâye
Bilmem ki nasıl düştük bu hâle
Geceler yangın aklım divane
Bedenim yorgun, gönlüm virane
Bizimki masaldı gerisi hikâye
Bilmem ki nasıl düştük bu hâle