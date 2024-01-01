Kıvırcık Ali

Bilmediğin çok şey var küçüğüm Kaç zamandır yanıyor yüreğim Sonunda yenildim hayata, tükendim Sensiz günlerle geçiyor, bitiyor ömrüm Bilmediğin çok şey var küçüğüm Kaç zamandır yanıyor yüreğim Sonunda yenildim hayata, tükendim Sensiz günlerle geçiyor, bitiyor ömrüm Geceler yangın aklım divane Bedenim yorgun, gönlüm virane Bizimki masaldı gerisi hikâye Bilmem ki nasıl düştük bu hâle Geceler yangın aklım divane Bedenim yorgun, gönlüm virane Bizimki masaldı gerisi hikâye Bilmem ki nasıl düştük bu hâle Beni böyle bırakıp nasıl gittin yâr? Sana benden başka hangi dağ yanar? İçime sığmaz, denize dökülür kederim Artık benden adam olmaz, bittim yâr Beni böyle bırakıp nasıl gittin yâr? Sana benden başka hangi dağ yanar? İçime sığmaz, denize dökülür kederim Artık benden adam olmaz, bittim yâr Geceler yangın aklım divane Bedenim yorgun, gönlüm virane Bizimki masaldı gerisi hikâye Bilmem ki nasıl düştük bu hâle Geceler yangın aklım divane Bedenim yorgun, gönlüm virane Bizimki masaldı gerisi hikâye Bilmem ki nasıl düştük bu hâle