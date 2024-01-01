Kıvırcık Ali

Yağmuru dökülmüş bulut gibiyim Ne ağlayabildim bildim, ne gülebildim Yağmuru dökülmüş bulut gibiyim Ne ağlayabildim bildim, ne gülebildim Şu goca dünya da benim bildiğim Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim Şu goca dünya da benim bildiğim Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim Yurdum diyemedim dost dost doğduğum yere Yarim diyemedim dost dost sevdiğim yare Yurdum diyemedim dost dost doğduğum yere Yarim diyemedim dost dost sevdiğim yare Yolumuz gurbete düştü bir kere Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim Yolumuz gurbete düştü bir kere Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim Celaliyim ömrüm ömrüm geçti havayi Ben o yarsiz neyleyim köşkü sarayı Celaliyim ömrüm, ömrüm geçti havayi Ben o yarsiz neyleyim köşkü sarayı Şu dünyada kimler yaptı yuvayı Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim Şu dünyada kimler yaptı yuvayı Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim