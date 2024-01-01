10- Ne Ağlayabildim Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
10- Ne Ağlayabildim
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Yağmuru dökülmüş bulut gibiyim
Ne ağlayabildim bildim, ne gülebildim
Yağmuru dökülmüş bulut gibiyim
Ne ağlayabildim bildim, ne gülebildim
Şu goca dünya da benim bildiğim
Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim
Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim
Şu goca dünya da benim bildiğim
Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim
Ne yaşayabildim bildim, ne ölebildim
Yurdum diyemedim dost dost doğduğum yere
Yarim diyemedim dost dost sevdiğim yare
Yurdum diyemedim dost dost doğduğum yere
Yarim diyemedim dost dost sevdiğim yare
Yolumuz gurbete düştü bir kere
Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim
Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim
Yolumuz gurbete düştü bir kere
Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim
Ne eğlene bildim bildim, ne dönebildim
Celaliyim ömrüm ömrüm geçti havayi
Ben o yarsiz neyleyim köşkü sarayı
Celaliyim ömrüm, ömrüm geçti havayi
Ben o yarsiz neyleyim köşkü sarayı
Şu dünyada kimler yaptı yuvayı
Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim
Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim
Şu dünyada kimler yaptı yuvayı
Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim
Ne sevilebildim bildim, ne sevebildim