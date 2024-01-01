Kıvırcık Ali

Sevmek sevilende yok olmak ise Yokluğumu ele bildirme yar, yar Gözlerimden akan kanlı yaşları Sen dururken ele sildirme yar, yar Sen dururken ele sildirme yar, yar Gözlerimden akan kanlı yaşları Sen dururken ele sildirme yar, yar Sen dururken ele sildirme yar, yar Duymasam sesini unutur muyum Gelmesen gönlümü avutur muyum Sırrımı kemlere duyurur muyum Halime elleri güldürme yar, yar Sırrımı kemlere duyurur muyum Halime elleri güldürme yar, yar Halime elleri güldürme yar, yar Gel deyip çağırmak bu kadar zor mu Gönülde olana yer sorulur mu Azraile canın vermeyen var mı Yeter ki sen beni öldürme yar, yar Yeter ki sen beni öldürme yar, yar Azraile canın vermeyen var mı Yeter ki sen beni öldürme yar, yar Yeter ki sen beni öldürme yar, yar Duymasam sesini unutur muyum Gelmesen gönlümü avutur muyum Sırrımı kemlere duyurur muyum Halime elleri güldürme yar, yar Sırrımı kemlere duyurur muyum Halime elleri güldürme yar, yar Halime elleri güldürme yar, yar Duymasam sesini unutur muyum Gelmesen gönlümü avutur muyum Sırrımı kemlere duyurur muyum Halime