11- Halimi Ellere Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
11- Halimi Ellere
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Sevmek sevilende yok olmak ise
Yokluğumu ele bildirme yar, yar
Gözlerimden akan kanlı yaşları
Sen dururken ele sildirme yar, yar
Sen dururken ele sildirme yar, yar
Gözlerimden akan kanlı yaşları
Sen dururken ele sildirme yar, yar
Sen dururken ele sildirme yar, yar
Duymasam sesini unutur muyum
Gelmesen gönlümü avutur muyum
Sırrımı kemlere duyurur muyum
Halime elleri güldürme yar, yar
Sırrımı kemlere duyurur muyum
Halime elleri güldürme yar, yar
Halime elleri güldürme yar, yar
Gel deyip çağırmak bu kadar zor mu
Gönülde olana yer sorulur mu
Azraile canın vermeyen var mı
Yeter ki sen beni öldürme yar, yar
Yeter ki sen beni öldürme yar, yar
Azraile canın vermeyen var mı
Yeter ki sen beni öldürme yar, yar
Yeter ki sen beni öldürme yar, yar
Duymasam sesini unutur muyum
Gelmesen gönlümü avutur muyum
Sırrımı kemlere duyurur muyum
Halime elleri güldürme yar, yar
Sırrımı kemlere duyurur muyum
Halime elleri güldürme yar, yar
Halime elleri güldürme yar, yar
Duymasam sesini unutur muyum
Gelmesen gönlümü avutur muyum
Sırrımı kemlere duyurur muyum
Halime