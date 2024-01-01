Kıvırcık Ali

12- Perişan Şarkı Sözleri
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Hazan değmiş güle döndüm
Dal perişan, ben perişan
Mecnun denen kula döndüm
Çöl perişan, ben perişan
Hazan değmiş güle döndüm
Dal perişan, ben perişan
Mecnun denen kula döndüm
Çöl perişan, ben perişan
Hallerimin tarifi yok
Dertlerimin arifi yok
Hasret sanki zehirli ok
Sen perişan, ben perişan
Hallerimin tarifi yok
Dertlerimin arifi yok
Hasret sanki zehirli ok
Can perişan, ben perişan
Sen perişan, ben perişan
Senle nerde hata yaptık
Neden böyle ayrı kaldık
Bu hasretlik bitsin artık
Sen perişan, ben perişan
Senle nerde hata yaptık
Neden böyle ayrı kaldık
Bu hasretlik bitsin artık
Sen perişan, ben perişan
Hallerimin tarifi yok
Dertlerimin arifi yok
Hasret sanki zehirli ok
Can perişan, ben perişan
Hallerimin tarifi yok
Dertlerimin arifi yok
Hasret sanki zehirli ok
Sen perişan, ben perişan
Sen perişan, ben perişan