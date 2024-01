Kıvırcık Ali

Hazan değmiş güle döndüm Dal perişan, ben perişan Mecnun denen kula döndüm Çöl perişan, ben perişan Hazan değmiş güle döndüm Dal perişan, ben perişan Mecnun denen kula döndüm Çöl perişan, ben perişan Hallerimin tarifi yok Dertlerimin arifi yok Hasret sanki zehirli ok Sen perişan, ben perişan Hallerimin tarifi yok Dertlerimin arifi yok Hasret sanki zehirli ok Can perişan, ben perişan Sen perişan, ben perişan Senle nerde hata yaptık Neden böyle ayrı kaldık Bu hasretlik bitsin artık Sen perişan, ben perişan Senle nerde hata yaptık Neden böyle ayrı kaldık Bu hasretlik bitsin artık Sen perişan, ben perişan Hallerimin tarifi yok Dertlerimin arifi yok Hasret sanki zehirli ok Can perişan, ben perişan Hallerimin tarifi yok Dertlerimin arifi yok Hasret sanki zehirli ok Sen perişan, ben perişan Sen perişan, ben perişan