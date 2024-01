Kıvırcık Ali

İnsan gibi insan olmak istersen Hakkın olmayanı doldurma evlat Gün olur da bir mevkiye gelirsen Yoksulu karşında soldurma evlat Gün olur da bir mevkiye gelirsen Yoksulu karşında soldurma evlat Gayri meşru servet için hay etme Helalinden kazan, boşa hay etme Kadir bilmeyenle günün zay etme Arkandan teneke çaldırma evlat Cahil cuhalayla günün zay etme Arkandan teneke çaldırma evlat Arkandan teneke çaldırma evlat Bu dünya zalime yar olmaz elbet Güçlü isen güçsüzlere yardım et Arif ol, arifler alsınlar ibret Cahili peşinden güldürme evlat Arif ol, arifler alsınlar ibret Cahili peşinden güldürme evlat İnsan gözle görür, aklıyla yürür Behram böyle gördü, böyle de bilir Her canlı bir doğar, bir kere ölür Beni iki kere öldürme evlat Her canlı bir doğar, bir kere ölür Beni iki kere öldürme evlat Beni ölmeden öldürme evlat