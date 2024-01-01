Kıvırcık Ali

Galaksi Şarkı Sözleri
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İnsan gibi insan olmak istersen
Hakkın olmayanı doldurma evlat
Gün olur da bir mevkiye gelirsen
Yoksulu karşında soldurma evlat
Gün olur da bir mevkiye gelirsen
Yoksulu karşında soldurma evlat
Gayri meşru servet için hay etme
Helalinden kazan, boşa hay etme
Kadir bilmeyenle günün zay etme
Arkandan teneke çaldırma evlat
Cahil cuhalayla günün zay etme
Arkandan teneke çaldırma evlat
Arkandan teneke çaldırma evlat
Bu dünya zalime yar olmaz elbet
Güçlü isen güçsüzlere yardım et
Arif ol, arifler alsınlar ibret
Cahili peşinden güldürme evlat
Arif ol, arifler alsınlar ibret
Cahili peşinden güldürme evlat
İnsan gözle görür, aklıyla yürür
Behram böyle gördü, böyle de bilir
Her canlı bir doğar, bir kere ölür
Beni iki kere öldürme evlat
Her canlı bir doğar, bir kere ölür
Beni iki kere öldürme evlat
Beni ölmeden öldürme evlat
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Karaları bağlamadan hadi bana gel
Durma durdurma beni
Saçını başını toplamadan bana gel
Sorma sordurma beni
Tavrını tarzını saklamadan gel
Zorla, oldurma bizi
Memleket neresi ver artık adresi
Nasıl bir galaksi
***
Şimdi ne fark eder pazartesi, cumartesi
Yanımda yoksun iyi mi böylesi
Aklım almıyor geldiğin yer neresi nasıl bir galaksi
Eline beline dokunamaz oldum
Su gibi tenine sarılamaz oldum
Sensiz bir güne uyanamaz oldum
Bittim özüme sözüme dönemez oldum
***
Kulun oldum, kapına kölen oldum
Yaralarını saralım
Ah tiryakin oldum
***
Karaları bağlamadan hadi bana gel
Durma durdurma beni
Saçını başını toplamadan bana gel
Sorma sordurma beni
Tavrını tarzını saklamadan gel
Zorla, oldurma bizi
Memleket neresi ver artık adresi
Nasıl bir galaksi
***
Karaları bağlamadan hadi bana gel
Durma durdurma beni
Saçını başını toplamadan bana gel
Sorma sordurma beni
Tavrını tarzını saklamadan gel
Zorla, oldurma bizi
Memleket neresi ver artık adresi
Nasıl bir galaksi
***
Kulun oldum, kapına kölen oldum
Yaralarını saralım
Ah tiryakin oldum
***
Karaları bağlamadan hadi bana gel
Durma durdurma beni
Saçını başını toplamadan bana gel
Sorma sordurma beni
Tavrını tarzını saklamadan gel
Zorla, oldurma bizi
Memleket neresi ver artık adresi
Nasıl bir galaksi
***
Karaları bağlamadan hadi bana gel
Durma durdurma beni
Saçını başını toplamadan bana gel
Sorma sordurma beni
Tavrını tarzını saklamadan gel
Zorla, oldurma bizi
Memleket neresi ver artık adresi
Nasıl bir galaksi
***
Sorma sordurma beni
Tavrını tarzını saklamadan gel
Zorla, oldurma bizi
Memleket neresi ver artık adresi
Nasıl bir galaksi