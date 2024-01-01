Kıvırcık Ali

Ömrümüzü kör sevdaya harcadik Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş Canimizi dost yoluna adadik Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş Halbuki biz hiç kimseye kiymadik Telef olduk ömrümüze doymadik Üstümüze yağan taşi saymadik Lan bu nasil dert nasil yara ah gardaş Genç ozanlar güpe gündüz kül oldu Bir yel esti dumanları savruldu Bizi en çok bizden olanlar vurdu Bu nasıl aşk nasıl sevda ah gardaş Biz ölünce bize kıyanlar gelir Çürür bedenimiz çıyanlar gelir Puşt olup sözünden cayanlar gelir Lan bu nasıl dert nasıl yara ah gardaş

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