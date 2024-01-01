Geriye Dönün Seneler Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Geriye Dönün Seneler
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Ömrümüzü kör sevdaya harcadik
Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş
Canimizi dost yoluna adadik
Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş
Halbuki biz hiç kimseye kiymadik
Telef olduk ömrümüze doymadik
Üstümüze yağan taşi saymadik
Lan bu nasil dert nasil yara ah gardaş
Genç ozanlar güpe gündüz kül oldu
Bir yel esti dumanları savruldu
Bizi en çok bizden olanlar vurdu
Bu nasıl aşk nasıl sevda ah gardaş
Biz ölünce bize kıyanlar gelir
Çürür bedenimiz çıyanlar gelir
Puşt olup sözünden cayanlar gelir
Lan bu nasıl dert nasıl yara ah gardaş
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Yine Başım Duman Duman
Bana Bugün Bir Şey Sorman
Ah Hayırsız Boynuma Ferman
Yazar Oyana Bu Yana Dost
Bilmemki Nedir Dileğim
Ben Bu Derdi Kime Deyim
Elde Kalem Vasiyetim
Yazar O Yana Bu Yana Dost
Elde Kalem Vasiyetim
Yazar O Yana Bu Yana Dost
Al Kalemi Ahu Zarım
Yaz Bi Yana Yaz Bi Yana
Kazma Kürek Ol Mezarım
Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Kazma Kürek Ol Mezarım
Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Yaram Yardan Yana Felek
Benim Sevdam Neme Gerek
Bırakbeni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Ha Bu Can Girmez Kabir′e
Yar Olmaz Münker Nekir'e
Eyvah Ömür Tükendi′ne
Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bir Yana
Eyvah Ömür Tükendi'ne
Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bir Yana
Yaram Yardan Yana Felek
Benim Sevdam Neme Gerek
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Ettim Hak'ka Nazarımı
Kurdum Cana Pazarımı
Dostum Kaza Mezarımı
Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Dostum Kaza Mezarımı
Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Yaram Yardan Yana Felek
Benim Sevdam Neme Gerek
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
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Yine düştü gamlı fırgat özüme
Yine düştü gamlı fırgat özüme özüme
Kar etti canıma da zalım ayrılık
Hayın ayrılık ayrılık
Hayali görünür de dostlar gözüme gözüme
Söylerken lal etti gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş
(Gardaş)
Dilim ayrılık
Zalım ayrılık
Sen soyka kalasın ayrılık ayrılık
Fedai de gurbet elde gezer dolaşır
Fedai de gurbet elde gezer dolaşır
Bir gün olur Vatanına ulaşır Sılasına ulaşır
Sağ olanlarda sevdiğine kavuşur
Hasretine kavuşur
Hepisinden beter gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş
(Gardaş gardaş)
Ölüm ayrılık
Zalım ayrılık
Sen soyka kalasın ayrılık
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