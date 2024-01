Kıvırcık Ali

Ahuzarım Yine Başım Duman Duman Bana Bugün Bir Şey Sorman Ah Hayırsız Boynuma Ferman Yazar Oyana Bu Yana Dost Bilmemki Nedir Dileğim Ben Bu Derdi Kime Deyim Elde Kalem Vasiyetim Yazar O Yana Bu Yana Dost Elde Kalem Vasiyetim Yazar O Yana Bu Yana Dost Al Kalemi Ahu Zarım Yaz Bi Yana Yaz Bi Yana Kazma Kürek Ol Mezarım Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Kazma Kürek Ol Mezarım Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırakbeni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Ha Bu Can Girmez Kabir′e Yar Olmaz Münker Nekir'e Eyvah Ömür Tükendi′ne Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bir Yana Eyvah Ömür Tükendi'ne Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bir Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Ettim Hak'ka Nazarımı Kurdum Cana Pazarımı Dostum Kaza Mezarımı Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Dostum Kaza Mezarımı Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana

Melankoli Beni en güzel günümde Sebepsiz bir keder alır Bütün ömrümün beynimde Acı bir tortusu kalır. *** Anlayamam kederimi Bir ateş yakar derimi İçim dar bulur yerimi Gönlüm dağlarda bunalır. *** Ne bir dost ne bir sevgili, Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli... *** Ne kış ne yazı isterim Ne bir dost yüzü isterim Hafif bir sızı isterim Ağrılar sancılar gelir. *** Yanıma düşer kollarım Görünmez olur yollarım En sevgili emellerim Önüme ölü serilir.

Hayat Umutla Başlar Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar *** Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar ** Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar

Yıldızlar Zamansız dalmışım karanlıklara Kararan gönlümü alın yıldızlar. Beni de götürün aydınlıklara Yıldızlar, yıldızlar *** Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim Ne zaman yitirdin mavilikleri Nerede aydınlık gören gözlerim Gözlerim, gözlerim *** Zaman mı tükendi, neden durdu saatler Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlığı bulmak için bakışım

Haykırıyorum Yollarını gözlediğim Gözlerini özlediğim Neredesin bir haber ver *** Düşünürüm kahrolurum Sorulursun yutkunurum Neredesin bir haber ver *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** En güzeli sende sezdim Gönül verdim seni seçtim Hasret kaldım bir umut ver *** Kararıyor bütün dünyam Güneşimdin bana doğan Görmez oldum bir ışık ver

Hayret Hayret dünya nasıl dönüyor hala Hayret güneş nasıl parlıyor hala *** Bilmiyorlar mı aşkımın bitti Kalbim o anda durmuştu sanki Nasıl nasıl yaşıyorum *** Bilmiyorlar mı aşkımın bitti Kalbim o anda durmuştu sanki Nasıl nasıl yaşıyorum *** Şimdi kalbim kimin için çarpacak Bilsem rüyalarım kimle dolacak *** Gönlüm şimdiden hasret yüzüne Susuz ve kurak kaldım sevgine Sensiz sensiz yaşıyorum *** Gönlüm şimdiden hasret yüzüne Susuz ve kurak kaldım sevgine Sensiz sensiz yaşıyorum

Haklıydın Aslında Yine geceyle örtüldü sokaklar Yine sen yoksun yanımda Umutlar öğüten hırsız geceler Ve yalnızlığım kol kola *** Altmış dört gündür ayrıyız Çıkmıyorsun aklımdan Nefes almak yaşamak değil Vurulmuşum aşkından *** Ah, ah seni unuttum sanma Ah, ah yanıyor içim hala *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Kimlere yar oldun sen kimlere Düşünmek çok zor geliyor Ellerin şimdi kimin ellerinde İçim çok eziliyor *** Altmış dört gündür ayrıyız Çıkmıyorsun aklımdan Nefes almak yaşamak değil Vurulmuşum aşkından *** Ah, ah seni unuttum sanma Ah, ah yanıyor içim hala *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında

Sevenler İçin Perdeleri kapat, sevgime tanık istemem lşığı söndür gel otur yanıma konuş. Ergeç anlaşacağız başka çaremiz yok Sonra sevişeceğiz bu düzen böyle. *** İstersen yine hep hayır de, olmaz de Her şey olacağına varıyor çaresiz. Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz. *** Yine de usanmış değil, pişman bıkkın değil Belki biraz sarhoş, uykulu. Ama her zaman ateşli, her zaman sabırsız Vahşi, çılgın her zaman dolu. *** İstersen yine hep hayır de, olmaz de Her şey olacağına varıyor çaresiz. Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.

Hey Gidi Dünya Hey Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bir kuş gibi hür olsam dey dey dibi dibi dey dey Sorulmadan yaşasam hey gidi dünya hey Dostluk benim bayrağım dey dey dibi dibi dey dey Cennet olsun durağım hey gidi dünya hey. Doğruluktan hiç şaşma dey dey dibi dibi dey dey Eden bulur üzülme hey gidi dünya hey Hiç acısı olmayan dey dey dibi dibi dey dey Kim var ki bu dünyada hey gidi dünya hey.

Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle Ayrılmadan evvel güzel sevgilim Bütün ızdırabı hep bana yükle Ne diyecektim, tutuldu dilim Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle İster kaldırıp at solmuş gül gibi İster sen de davran bana el gibi Kökünden koparıp götür sel gibi Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Elbet ah diyince şaşırdım birden Kalbim kopacaktı ah sanki yerinden Armağan olsun sana içimden Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Ayrılmadan evvel güzel sevgilim Bütün ızdırabı hep bana yükle Ne diyecektim, tutuldu dilim Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle

Heyamola Heya heya heyamola heyamola hey Heya heya heyamola heyamola hey *** Öylesine cömert ki denizlerin sultanı Sanki ziyafet sunar coşkulu insanlara Baş döndürücü bir haz duyar mavi yolcular Arşipel yatağında ve kuytu koylarında. *** Gel, gel ... Gel, gel ... Aşklar yüceleşir, dostluklar kenetlenir Doğaya döner insan şu mavi yolda. *** Doruklardan ağaçlar sel gibi akar suya Denize selam durur çamlar o yamaçlarda. Parıltılar ok gibi delerken karanlığı Gökten denize düşer yıldızlar gece koyda. *** Bazen çivit renginde masmavi yanar deniz Bazen zümrüt yeşili büklerin içindeyiz. Ormanlar gölge gölge mavi yolun üstünde Şenlenir yüreğimiz anlatılmaz zevkteyiz.

Küçük Bir Aşk Masalı Ne olur bak bana biraz Çocuk muyum, değil miyim? Sen küçücük, güzel bebek Öyle olsa sevmeyi bilir miyim? Olmaz, küçücüksün Yüreğin genç, umut dolu Özlem bu, olur ya Buluruz belki mutluluğu Deliler gibi seviyorum bak (geçer bunlar) Sana söz, ömür boyu sürecek (hayal bunlar) Ne hayal ne düş ne de yalan yok Bizim, bizim gelecek Ne olur bir an unutup kalsa Ne olur biraz rüyaya dalsa Ne olur gerçek olsa masallar Ya da biz masal olsak Olmaz, dayanmaz Yorulmuş kalbim sevdalardan Olmaz, silinmez O yıllar aramızdan Olsun yüreğimde Beslenen ümitler gibi Özlem bu, olur ya Buluruz belki cenneti Deliler gibi seviyorum bak (geçer bunlar) Sana söz, ömür boyu sürecek (hayal bunlar) Ne hayal ne düş ne de yalan yok Bizim, bizim gelecek Ne olur bir an unutup kalsa Ne olur biraz rüyaya dalsa Ne olur gerçek olsa masallar Ya da biz masal olsak Ya da biz masal olsak Ya da biz masal olsak