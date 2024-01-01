Kıvırcık Ali

Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar Kurban olam boyunada o ne biçim bakış yar Kurban olam boyunada o ne güzel bakış yar Yolla yolladım senide yollar yormasın seni Yolla yolladım senide yollar yormasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni