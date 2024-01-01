Kıvırcık Ali

Isırgan Otu Şarkı Sözleri
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Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın
Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın
Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın
Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın
Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun
Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun
Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın
Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın
İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar
İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar
Kurban olam boyunada o ne biçim bakış yar
Kurban olam boyunada o ne güzel bakış yar
Yolla yolladım senide yollar yormasın seni
Yolla yolladım senide yollar yormasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
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