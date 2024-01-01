Kıvırcık Ali

Can Yoldaşım Gittin nerelere Beni vermez dediğin dağlardan Gittin uzaklara Baskın yemez dediğin koyaklardan lele can Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Gardaştan öteydik asiydik Birlikte büyüdük dağlarca Hep yan yana yürüdük karşı durduk Türküler söyledik halay çektik omuz omuza Kırıldık sürüldük mapus yattık Vurgun yedik derin sularda boğulmadık Ve o gece ben yakalandım Sen ertesi gün kimseye birşey söylemeden Soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin Çıktığım da öğrendim orada olduğunu Ve bugün seni o kadar özlemişken Ve sana doyamamışken Gazetede gördüm resmini Öylece yatıyordun boylu boyunca Boynunda, boynunda Adıyaman da aldığımız puşu Ortalık kan revan gözlerin sanki bana bakıyordu Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu Gün yüzlüm sana değil Kırgınım kapkara yazgılara Dağlara değil küskünlüğüm Yokluğuna dayanmaz yüreğim lele can Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım Alnımıza yazılan bu mu Zamansız gittin of of sırasız gittin Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl bırakıp gittin can yoldaşım Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah

Bu Nasıl Aşk Atacaksan küçük at bari, Yalanları yerim o zaman, Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman? *** Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine İnanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğim en derine gömdüm aşkı Kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek Bana bir daha yaşattıramaz *** Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüp de bir daha olalım dersen Adı bir tek "arkadaşlık" olur *** Atacaksan küçük at bari, Yalanları yerim o zaman, Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman? *** Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine İnanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğim en derine gömdüm aşkı Kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek Bana bir daha yaşattıramaz *** Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüp de bir daha olalım dersen Adı bir tek "arkadaşlık" olur

Leyla Muhtelif derdimle tasamla meşgulken Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben? Gözlerinde tuhaf bir şey var Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Muhtelif derdimle tasamla meşgulken Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben? Gözlerinde tuhaf bir şey var Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda