Kıvırcık Ali

Daha Derine Şarkı Sözleri
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Gittin nerelere
Beni vermez dediğin dağlardan
Gittin uzaklara
Baskın yemez dediğin koyaklardan lele can
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Gardaştan öteydik asiydik
Birlikte büyüdük dağlarca
Hep yan yana yürüdük karşı durduk
Türküler söyledik halay çektik omuz omuza
Kırıldık sürüldük mapus yattık
Vurgun yedik derin sularda boğulmadık
Ve o gece ben yakalandım
Sen ertesi gün kimseye birşey söylemeden
Soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin
Çıktığım da öğrendim orada olduğunu
Ve bugün seni o kadar özlemişken
Ve sana doyamamışken
Gazetede gördüm resmini
Öylece yatıyordun boylu boyunca
Boynunda, boynunda Adıyaman da aldığımız puşu
Ortalık kan revan gözlerin sanki bana bakıyordu
Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu
Gün yüzlüm sana değil
Kırgınım kapkara yazgılara
Dağlara değil küskünlüğüm
Yokluğuna dayanmaz yüreğim lele can
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım
Alnımıza yazılan bu mu
Zamansız gittin of of sırasız gittin
Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl bırakıp gittin can yoldaşım
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
-
Atacaksan küçük at bari,
Yalanları yerim o zaman,
Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman?
***
Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine
İnanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğim en derine gömdüm aşkı
Kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek
Bana bir daha yaşattıramaz
***
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüp de bir daha olalım dersen
Adı bir tek "arkadaşlık" olur
***
Atacaksan küçük at bari,
Yalanları yerim o zaman,
Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman?
***
Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine
İnanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğim en derine gömdüm aşkı
Kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek
Bana bir daha yaşattıramaz
***
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüp de bir daha olalım dersen
Adı bir tek "arkadaşlık" olur
-
-
Muhtelif derdimle tasamla meşgulken
Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken
Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken
Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben?
Gözlerinde tuhaf bir şey var
Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Muhtelif derdimle tasamla meşgulken
Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken
Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken
Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben?
Gözlerinde tuhaf bir şey var
Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
-
Sen kalk bakalım aşkın yerinden
Anlat bilelim yersiz sitemden
Yine dargın kalbim derinden
Kimse senin kadar kolay fark etmedi aşkı
Bir bilene sormak lazım bulunmaz hint kumaşı mı
***
Yani oldu mu marifet değil bu
Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi devran döndü mü
Suları duruldu mu gönülleri oldu mu
Bide sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Tam da geçiyordum bir süre kendimden
Göz kararı kaptım sormadan
Başına buyruk arsız hevesimden
Ne sağım solum belli hep dengesiz tavırlar
Bazen çok samimi yaklaşımlar bazen de tanıdık yalanlar
***
Yani oldu mu marifet değil bu
Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi devran döndü mü
Suları duruldu mu gönülleri oldu mu
Bide sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Gel de anlat başla bir yerden olur mu
Sabahı bulmaz geçer aşk kokan halim duran durulur mu
Sensizliğim deniz değil ki özlemek sahilde vurur mu
***
Yani oldu mu marifet değil bu
Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi devran döndü mü
Suları duruldu mu gönülleri oldu mu
Bide sokulmadı beline mümkün mertebe
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