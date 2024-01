Kıvırcık Ali

Yine Başım Duman Duman Bana Bugün Bir Şey Sorman Ah Hayırsız Boynuma Ferman Yazar Oyana Bu Yana Dost Bilmemki Nedir Dileğim Ben Bu Derdi Kime Deyim Elde Kalem Vasiyetim Yazar O Yana Bu Yana Dost Elde Kalem Vasiyetim Yazar O Yana Bu Yana Dost Al Kalemi Ahu Zarım Yaz Bi Yana Yaz Bi Yana Kazma Kürek Ol Mezarım Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Kazma Kürek Ol Mezarım Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırakbeni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Ha Bu Can Girmez Kabir′e Yar Olmaz Münker Nekir'e Eyvah Ömür Tükendi′ne Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bir Yana Eyvah Ömür Tükendi'ne Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bir Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Ettim Hak'ka Nazarımı Kurdum Cana Pazarımı Dostum Kaza Mezarımı Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Dostum Kaza Mezarımı Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana

Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Sofular haram demişler bu aşkın badesine Sofular haram demişler bu aşkın badesine Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne Gah giderim meyhaneye dem içerim yar için Gah giderim meyhaneye dem içerim yar için Gah giderim medreseye ilm alırım hak için Gah giderim medreseye ilm alırım hak için Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, cana can gatan Ali Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Nesimiye sordular ki yarin ile hoşmusun Nesimiye sordular ki yarin ile hoşmusun Ben hoşam vede değilem yar benimdir kime ne Hoş olayım olmayayım yar benimdir kime ne Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, cana can gatan Ali