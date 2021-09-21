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Kıvırcık Ali
Kıvırcık Ali
Türkü
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Gül Tükendi Ben Tükendim
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Isırgan Otu
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03
Gülüm
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04
Cemrem
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05
Nerdesin
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Albümler
Gül tükendi, Ben Tükendim
Kıvırcık Ali
Geriye Dönün Seneler
Kıvırcık Ali
Üçüncü Gurbet
Kıvırcık Ali
Üçüncü Gürbet
Kıvırcık Ali
Isırgan Otu
Kıvırcık Ali
Çalma Listeleri
Kıvırcık Ali
2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler
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