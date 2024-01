Kıvırcık Ali

Gittin nerelere Beni vermez dediğin dağlardan Gittin uzaklara Baskın yemez dediğin koyaklardan lele can Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Gardaştan öteydik asiydik Birlikte büyüdük dağlarca Hep yan yana yürüdük karşı durduk Türküler söyledik halay çektik omuz omuza Kırıldık sürüldük mapus yattık Vurgun yedik derin sularda boğulmadık Ve o gece ben yakalandım Sen ertesi gün kimseye birşey söylemeden Soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin Çıktığım da öğrendim orada olduğunu Ve bugün seni o kadar özlemişken Ve sana doyamamışken Gazetede gördüm resmini Öylece yatıyordun boylu boyunca Boynunda, boynunda Adıyaman da aldığımız puşu Ortalık kan revan gözlerin sanki bana bakıyordu Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu Gün yüzlüm sana değil Kırgınım kapkara yazgılara Dağlara değil küskünlüğüm Yokluğuna dayanmaz yüreğim lele can Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım Alnımıza yazılan bu mu Zamansız gittin of of sırasız gittin Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl bırakıp gittin can yoldaşım Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah