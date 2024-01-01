Kıvırcık Ali

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Göçebe kuşlara döndük ,
Uçtuk diyardan diyara.
Turna gibi bölük bölük,
Göçtük diyaradan diyara.
Felek kırılsın kanadın,
Bitmez mi senin inadın?
Ardın sıra bir muradın,
Koştuk diyardan diyara Dost...
Olmaz olsun küsbikârım,
Çektik bunca derdi gamı.
Üstü karlı mor dağları,
Aştık diyardan diyara dost..
Felek kırılsın kanadın,
Bitmez mi senin inadın?
Ardın sıra bir muradın,
Koştuk diyardan diyara Dost....
Behram sorarsa niçin?
Sılada zor diye geçim.
İki lokma ekmek için,
Koştuk diyardan diyara.
Felek kırılsın kanadın,
Bitmez mi senin inadın?
Ardın sıra bir muradın,
Koştuk diyardan diyara Dost....
-
Gittin nerelere
Beni vermez dediğin dağlardan
Gittin uzaklara
Baskın yemez dediğin koyaklardan lele can
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Gardaştan öteydik asiydik
Birlikte büyüdük dağlarca
Hep yan yana yürüdük karşı durduk
Türküler söyledik halay çektik omuz omuza
Kırıldık sürüldük mapus yattık
Vurgun yedik derin sularda boğulmadık
Ve o gece ben yakalandım
Sen ertesi gün kimseye birşey söylemeden
Soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin
Çıktığım da öğrendim orada olduğunu
Ve bugün seni o kadar özlemişken
Ve sana doyamamışken
Gazetede gördüm resmini
Öylece yatıyordun boylu boyunca
Boynunda, boynunda Adıyaman da aldığımız puşu
Ortalık kan revan gözlerin sanki bana bakıyordu
Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu
Gün yüzlüm sana değil
Kırgınım kapkara yazgılara
Dağlara değil küskünlüğüm
Yokluğuna dayanmaz yüreğim lele can
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım
Alnımıza yazılan bu mu
Zamansız gittin of of sırasız gittin
Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl bırakıp gittin can yoldaşım
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
Can yoldaşım
Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy
Can yoldaşım
Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah
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Halk düzeni bekliyoruz tez yetis
Satilacak elimizde saz kaldi
Bu nasil idare bu nasil gidis
Mendil açip dilenmeye az kaldi
Diyebilsek çok seyler var diyecek
Mahkum edip zindanlara koyacak
Sofra bombos peynir yoktur yiyecek
Kuru ekmek kuru sogan tuz kaldi
Kuru ekmek kuru sogan tuz kaldi
Zam kervani basin aldi yürüdü
Çikarcinin gözünü kan bürüdü
Dikis tutmaz ceket pantol çürüdü
Bir suyam iplikle birde biz kaldi
Vurguncu soyguncu yükünü tuttu
Isci köylü esnaf derde dert katti
Odun yok kömür yok kis geldi çatti
Bahar geçti temmuz geçti güz kaldi
Bahar geçti temmuz geçti güz kaldi
Yeter be gardasim yeter
Yeter be gardasim artik
Yeralti mafyasi her taraf dayi
Yasa olusturup alirlar payi
Hastaneler rehin tutar hastayi
Nerede yesil kart rafta söz kaldi
Firsat elde ye iç derler kürkümüz
Meshep meshep ayirdilar irkimiz
Yasak olur lisanimiz türkümüz
Yara aldik yüreklerde iz kaldi
Yara aldik yüreklerde iz kaldi
Emekciler grev yapsa suç olur
Yag çekenler baslarina taç olur
Yagmur yagar ayagimiz lorç olur
Pabuç delik ayak yerde yüz kaldi
Çareler arariz totada falda
Kulaklar haberde gözümüz yolda
Bu kadar söylemek mahmut erdalda
Al sazini çik daglara gez kaldi
Al sazini çik daglara gez kaldi
Yeter be gardasim yeter
Yeter be gardasim artik
-
Boynun bükük, başın önde
Derdin nedir söyle turnam
Bilinmez bir hal var sende
Derdin nedir söyle turnam
Boynun bükük, başın önde
Derdin nedir söyle turnam
Bilinmez bir hal var sende
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Keder durur gül yüzünde
Sitem dolu her sözünde
Gitme bugün kal benimle
Derdin nedir söyle turnam
Keder durur gül yüzünde
Sitem dolu her sözünde
Gitme bugün kal benimle
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
-
BEN ÇÜRÜMÜŞ BİR ASAYIM
ZİNDANLARA YOL EYLEDİ DERT BENİ
ÇARMIHA GERİLMİŞ BİR İSA’YIM
ÇİVİLERE ZAPTEYLEDİ DERT BENİ
PİR SULTANI DARDA GÖRDÜM
DARAĞACA VUR EYLEDİ AŞK BENİ
HACI BEKTAŞ’I KIRDA GÖRDÜM
BİR CEYLANA PİR EYLEDİ AŞK BENİ
HER YANGINA, HER ATAŞA
KÖZ EYLEDİ DERT BENİ
BU DAĞLARA, BU YOLLARA
TOZ EYLEDİ AŞK BENİ
BEN YANARIM AŞK İÇİN
BEN YANARIM GÜL İÇİN
BU ATEŞ SÖNMESİN DİYE
BEN YANARIM KİM İÇİN
BEN YANARIM SEN İÇİN
BARİ SEN YANMA DİYE
BEN YAKILMIŞ BİR OZANIM
YANGINLARA KÜL EYLEDİ DERT BENİ
KERBELA ÇÖLÜNDE, BİR HÜSEYİN
DAMLA SUYA KUL EYLEDİ DERT BENİ
BEN YUNUS’U NURDA GÖRDÜM
DERGAHINA GÜL EYLEDİ AŞK BENİ
OL MECNUNU FİRARDA GÖRDÜM
BİR LEYLA’YA DELEYLEDİ AŞK BENİ
-
Acılar içinde kaldım
Maziye baktım ağladım
Acılar içinde kaldım
Maziye baktım ağladım
Hayat bir akşam güneşi
Battıkça baktım ağladım
Battıkça baktım ağladım
Hayat bir akşam güneşi leyli leyli
Battıkça baktım ağladım
Battıkça baktım ağladım
Tutuştu gönül çerağım oy yo
Bozuldu virane bağım oy oy
Kapandı yolum yolağım
Tutuştu gönül çerağım oy oy
Bozuldu virane bağım oy oy
Kapandı yolum yolağım
Derdimi getirmem dile
Bitmez ki çektiğim çile
Derdimi getirmem dile
Bitmez ki çektiğim çile
Feryadım yolcu benimle
Yollara düştüm ağladım
Dağlara çıktım ağladım
Feryadım yolcu benimle leyli leyli
Yollara düştüm ağladım
Dağlara çıktım ağladım
Tutuştu gönül çerağım oy oy
Bozuldu virane bağım oy oy
Kapandı yolum yolağım
Tutuştu gönül çerağım oy oy
Bozuldu virane bağım oy oy
Kapandı yolum yolağım
Tutuştu gönül çerağım oy oy
Bozuldu virane bağım oy oy
Kapandı yolum yolağım
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Bir örümcek sabrıyla sevdanı örerken
Yüreğin yanık yanık sabrın fırtına Feride
Saçlarının kokusu sinmiş memleketime
Papatyalar bile şimdi tenin kokar Feride
Saçlarının kokusu sinmiş memleketime
Papatyalar bile şimdi tenin kokar Feride
Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride
Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde
Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride
Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde
Duymuşum Almanyanın köhne bir şehrinde
Bir mülteci kampında hıçkırır ağlar Feride
Duymuşum yanak çökmüş gamzeleri kaybolmuş
Saçları darmadağınık her yanı ter Feride
Duymuşum yanak çökmüş gamzeleri kaybolmuş
Saçları darmadağınık her yanı ter Feride
Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride
Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde
Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride
Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde
Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride
Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde
Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride
Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde
-
Erzurum'da bağ olur mu?
Gara üzüm al olur mu?
Küçük yaşta yetim galim gardaş gardaş
Yüreğimde yar olur mu?
Küçük yaşta asker olam gardaş gardaş
Ah yüreğim de sağ olur mu?
Erzurum'da kerpiç evler
Sevdiceğim yolum gözler
Bu devran size de galmaz
Bizi de vurduran neyler?
Bu devran size de galmaz
Bizi de vurduran neyler?
-
Uzaklarda degiliz can
Sen bendesin ben sendeyim
Ayiramaz bizi zaman
Sen bendesin ben sendeyim
Uzaklarda degiliz can
Sen bendesin ben sendeyim
Ayiramaz bizi zaman
Sen bendesin ben sendeyim
Tasinan toprak gibiyiz
Dalinan yaprak gibiyiz
Etinen tirnak gibiyiz
Sen bendesin ben sendeyim
Sen balimsin ben petegim
Tasinan toprak gibiyiz
Dalinan yaprak gibiyiz
Etinen tirnak gibiyiz
Sen bendesin ben sendeyim
Sen balimsin ben petegim
Biz ikimiz yar olmusuz
Türkülerle var olmusuz
Iki beden bir olmusuz
Sen bendesin ben sendeyim
Biz ikimiz yar olmusuz
Türkülerle var olmusuz
Iki beden bir olmusuz
Sen bendesin ben sendeyim
Tasinan toprak gibiyiz
Dalinan yaprak gibiyiz
Etinen tirnak gibiyiz
Sen bendesin ben sendeyim
Sen balimsin ben petegim
Tasinan toprak gibiyiz
Dalinan yaprak gibiyiz
Etinen tirnak gibiyiz
Sen bendesin ben sendeyim
Sen balimsin ben petegim
Tasinan toprak gibiyiz
Dalinan yaprak gibiyiz
Etinen tirnak gibiyiz
Sen bendesin ben sendeyim
Sen balimsin ben petegim
Tasinan toprak gibiyiz
Dalinan yaprak gibiyiz
Etinen tirnak gibiyiz
Sen bendesin ben sendeyim
Sen balimsin ben petegim
-
Esme deli rüzgar esme
Yaprak düşer dal incinir
Esip de yolları kesme
Yolcum küser yol incinir
Benim canım iki gözüm
Sen gidersen gülmez yüzüm
Çalmaz olur dertli sazım
Mızrap küser tel incinir
Gidenler dönmez geriye
Gözyaşım senden hediye
Leyla burdan gitti diye
Mecnun gezer çöl incinir
-
Eskisinden de beter oldu halımız
Zehir oldu ekmeğimiz, balımız
Dilimize hasret kaldı, dilimiz
Üçüncü gurbette perişan olduk
Çile çeken onca canlar nerede
Kıymet bilen o insanlar nerede
Ah gardaşım, ah acı tatlı geçen o günler nerede
Üçüncü gurbette perişan olduk
Şu yaban ellerde malamat olduk
Ayrıldık sıladan binbir hayalle
Aktı göz yaşımız, karıştı sele
Büktü belimizi dert, hicran, çile
Üçüncü gurbette perişan olduk
Büktü belimizi dert, hicran, çile
Şu yaban ellerde malamat olduk
Yüklendik hasreti, düştük yollara
Geldik, mesken kurduk yaban ellere
Aldırmadık geçip giden yıllara
Üçüncü gurbette perişan olduk
Aldırmadık geçip giden yıllara
Şu yaban ellerde malamat olduk
Anayı, babayı toprağa saldık
Bacıya, gardaşa hasret kaldık
Ne çileler çektik, ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Dedeyi, neneyi toprağa saldık
Emmiye, dayıya hasret kaldık
Ne çileler çektik, ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Şu yaban ellerde malamat olduk
Kalplerde huzur yok, ağızlarda tat
Duyguları yok olmuş, dostluklar berbat
Anayı, babayı tanımaz evlat
Üçüncü gurbette perişan olduk
Anayı, babayı tanımaz evlat
Şu yaban ellerde malamat olduk
Bülbülü koymuşlar altın kafese
Vatan, vatan demiş nefes nefese
Selam olsun sıladaki herkese
Üçüncü gurbette perişan olduk
Selam olsun eşe, dosda, herkese
Şu yaban ellerde malamat olduk
Anayı, babayı toprağa saldık
Bacıya, gardaşa hasret kaldık
Ne çileler çektik, ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Dedeyi, neneyi toprağa saldık
Emmiye, dayıya hasret kaldık
Ne çileler çektik, ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Şu yaban ellerde malamat olduk
Ah ciğerim ah, bu kaçıncı gurbet
Kaçıncı hasret
-
Istırabı gülsuyuna bandılar
Istırabı gülsuyuna bandılar
Gülüm seni arar oldum neredesin
Ayrılığı altın tasta sundular
***
Ölüm seni arar oldum neredesin
Ölüm seni arar oldum neredesin
Ayrılığı altın tasta sundular
Ölüm seni arar oldum neredesin
Ölüm seni arar oldum neredesin
***
Ardı olmayanın derdi çok olur
Ardı olmayanın derdi çok olur
Leşini yemeye kurdu çok olur
Ömrü sürgün geçer yurdu çok olur
***
Elim seni arar oldum neredesin
Elim seni arar oldum neredesin
Ömrü sürgün geçer yurdu çok olur
Elim seni arar oldum neredesin
Ah köyüm seni arar oldum neredesin
***
Memleketim Maraş Emekçi adım
Memleketim Maraş Emekçi adım
Yoruldu gençliğim yoruldu tadım
Kendimi kimseye anlatamadım
***
Dilim seni arar oldum neredesin
Dilim seni arar oldum neredesin
Kendimi kimseye anlatamadım
Dilim seni arar oldum neredesin
Dilim seni arar oldum neredesin