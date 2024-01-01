Kıvırcık Ali

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Yıllar Oldu Bir Selamın
Alamadım Dost Nerdesin
Yıllar Oldu Bir Selamın
Alamadım Dost Nerdesin
Bir Gün Gelip Hatırımı
Soramadın Dost Neredesin
Gözlerimde Kanlı Pınar
Aktıkca Yüreğim yanar
Baykuşlar Başımda Tüner
Yoramadım Dost Neredesin
Gözlerimde Kanlı Pınar
Aktıkca Yüreğim yanar
Baykuşlar Başımda Tüner
Yoramadım Dost Neredesin
Çare Yoktur Efkarıma
Unuttun Gider Zoruma
Çare Yoktur Efkarıma
Unuttun Gider Zoruma
Namlu Deydi Şakağıma
Vuramadım Dost Nerdesin
Matem Sardım Bileğime
Hasret Vurur Yüreğime
Kınalar Yak Ellerine
Saramadım Dost Nerdesin
Matem Sardım Bileğime
Hasret Vurur Yüreğime
Kınalar Yak Ellerine
Saramadım Dost Nerdesin
Kitledin Demir Kafese
Muhtaç Ettin Bir Nefese
Kitledin Demir Kafese
Muhtaç Ettin Bir Nefese
Feleklen Göğüs Göğüse
Duramadım Dost Nerdesin
Sevdam Mapus Ben Mahkumum
Kurtulmaya Yok Umudum
Prangalara Vurgunum
Kıramadım Dost Nerdesin
Sevdam Mapus Ben Mahkumum
Kurtulmaya Yok Umudum
Prangalara Vurgunum
Kıramadım Dost Nerdesin
Sevdam Mapus Ben Mahkumum
Kurtulmaya Yok Umudum
Prangalara Vurgunum
Kıramadım Dost Nerdesin
Sen Nerdesin
-
-
Ağlamadan ayrılık olmaz
Hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır
Aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
Ooo o da biliyor
Ooo o da seviyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara
O yine bildiğini okuyor...
***
Çiçek gibi tazecik,
Kıymetli bi tanecik,
Ana sütü gibi tertemiz...
Dudu dudu dilleri,
Lıkır lıkır içmeli,
Gözleri derya deniz...
***
Bu gönül ona torpil geçiyor
Etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o...
Ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
Ooo onun da içi gidiyor
Ooo o da tasalanıyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma,
Gör de duy da inanma,
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığım her nefeste
Attığım her adımda burada olsa
Cancağızım yanımda olsa...
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değil ise işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir,
İnsan hata yapabilir,
Birbirimize tutunursak,
Belki güneş doğabilir...
-
-
Değer mi hiç?
Boş yere küsme düşlerine
İnan Onun da yanına kalmaz
Bırak gitsin üzülme
Hayat sevenlerin yanındadır
Unutma
Gülümse kaderine
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Kader buluşturdu
Kader ayırdı
O aşka inanmadı
Sil gözyaşlarını
Sakın ağlama
O kalbinle oynadı
Hayat sevenleri korur
Ateşe atmaz
Gülüm Sana kıyamadı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğamdan unut insafsızı
-
en önce tanı, bil kendini
Sarıl da kalbine
Sonra beni sev dedi
***
Hepimiz yalnızız bu yolda
Hayat denilen oyunda
Önce seni sonra beni bul dedi
***
Kırılma
Yapma kalbim
Darılma
Nedeni var her şeyin
Suçlu sorumlu arama
***
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslında
Yok ki kaybeden aşkta
***
İçime süzülür gizlice, mahsun gözyaşlarım
Sessiz kalırım haklı gidişine
***
Dedi ki yalnızız bu yolda
Ömür denilen rüyada
Sen, sen ol tutsak etme aşkı zamanla
***
Kırılma
Yapma kalbim
Darılma
Nedeni var her şeyin
Suçlu, sorumlu arama
***
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslında
Yok ki kaybeden askta
-
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Düşünülürse derince
Uzak gözükür görünce
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
-
Biraz param vardı bitti
Dün bir işim vardı bugün yok
Bi sevgilim vardı çekti gitti
Bizde şans ne gezer
***
Biraz param vardı bitti
Dün bir işim vardı bugün yok
Bi sevgilim vardı çekti gitti
Bizde şans ne gezer
***
Param kalmadı, işim gücüm yok
Sevgilim yok, yok oğlu yok yok
Param kalmadı, işim gücüm yok
Sevgilim yok, yok oğlu yok yok yok
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
N'apardım kim bilir?
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
Durmazdım bir dakika
***
Parçalı bulutluyum
Ama hâlâ umutluyum
Dünya gözümden düştü
Bu kadar acı yeter
***
Parçalı bulutluyum
Ama hâlâ umutluyum
Dünya gözümden düştü
Bu kadar acı yeter
***
Ben hassas adamım yıkılırım işte
İçime dert olur giden gidene
Ben hassas adamım yıkılırım işte
İçime dert olur giden gidene ooff...
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
N'apardım kim bilir?
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
Durmazdım bir dakika
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
N'apardım kim bilir?
***
Bu şarkılar da olmasa
Telefonlar çalmasa
Arkadaşlarım aramasa
Durmazdım bir dakika
-
Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
onun da içi gidiyor
(Ooh, ooh) o da tasalanıyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma
Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığın her nefeste
Attığın her adımda bur'da olsa
Cancağızım yanımda olsa
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
-
Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
onun da içi gidiyor
(Ooh, ooh) o da tasalanıyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma
Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığın her nefeste
Attığın her adımda bur'da olsa
Cancağızım yanımda olsa
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir
***
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
***
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
-
Değer mi hiç?
Boş yere küsme düşlerine
İnan onun da yanına kalmaz
Bırak gitsin üzülme
Hayat sevenlerin yanındadır, unutma
Gülümse kaderine
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
***
Kader buluşturdu, kader ayırdı
O aşka inanmadı
Sil gözyaşlarını, sakın ağlama
O kalbinle oynadı
Hayat sevenleri korur, ateşe atmaz
Gülüm, sana kıyamadı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
Ah, ah
Unut insafsızı