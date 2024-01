Kıvırcık Ali

Dost Nerdesin Yıllar Oldu Bir Selamın Alamadım Dost Nerdesin Yıllar Oldu Bir Selamın Alamadım Dost Nerdesin Bir Gün Gelip Hatırımı Soramadın Dost Neredesin Gözlerimde Kanlı Pınar Aktıkca Yüreğim yanar Baykuşlar Başımda Tüner Yoramadım Dost Neredesin Gözlerimde Kanlı Pınar Aktıkca Yüreğim yanar Baykuşlar Başımda Tüner Yoramadım Dost Neredesin Çare Yoktur Efkarıma Unuttun Gider Zoruma Çare Yoktur Efkarıma Unuttun Gider Zoruma Namlu Deydi Şakağıma Vuramadım Dost Nerdesin Matem Sardım Bileğime Hasret Vurur Yüreğime Kınalar Yak Ellerine Saramadım Dost Nerdesin Matem Sardım Bileğime Hasret Vurur Yüreğime Kınalar Yak Ellerine Saramadım Dost Nerdesin Kitledin Demir Kafese Muhtaç Ettin Bir Nefese Kitledin Demir Kafese Muhtaç Ettin Bir Nefese Feleklen Göğüs Göğüse Duramadım Dost Nerdesin Sevdam Mapus Ben Mahkumum Kurtulmaya Yok Umudum Prangalara Vurgunum Kıramadım Dost Nerdesin Sevdam Mapus Ben Mahkumum Kurtulmaya Yok Umudum Prangalara Vurgunum Kıramadım Dost Nerdesin Sevdam Mapus Ben Mahkumum Kurtulmaya Yok Umudum Prangalara Vurgunum Kıramadım Dost Nerdesin Sen Nerdesin

Dudu Ağlamadan ayrılık olmaz Hatıralar uslu durmaz Kalanlar gideni gönlünde taşır Aşk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaşarız *** Ooo o da biliyor Ooo o da seviyor Ooo Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor... *** Çiçek gibi tazecik, Kıymetli bi tanecik, Ana sütü gibi tertemiz... Dudu dudu dilleri, Lıkır lıkır içmeli, Gözleri derya deniz... *** Bu gönül ona torpil geçiyor Etrafında fır dönüyor El bebek gül bebektir o... Ne yapsa inadına hoş görüyor Kara kara düşündürüyor *** Ooo onun da içi gidiyor Ooo o da tasalanıyor Ooo Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor *** Sen güldüğüme bakma, Gör de duy da inanma, Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça Aldığım her nefeste Attığım her adımda burada olsa Cancağızım yanımda olsa... *** Ata ata dertleri hep içime attım İnsan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zemberek kırıldı artık Tamiri mümkün değil ise işte o gün yandık Her gün yağmur yağabilir, İnsan hata yapabilir, Birbirimize tutunursak, Belki güneş doğabilir...

Gülümse Kaderine Değer mi hiç? Boş yere küsme düşlerine İnan Onun da yanına kalmaz Bırak gitsin üzülme Hayat sevenlerin yanındadır Unutma Gülümse kaderine *** Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı *** Kader buluşturdu Kader ayırdı O aşka inanmadı Sil gözyaşlarını Sakın ağlama O kalbinle oynadı Hayat sevenleri korur Ateşe atmaz Gülüm Sana kıyamadı *** Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğamdan unut insafsızı

Sorma Kalbim en önce tanı, bil kendini Sarıl da kalbine Sonra beni sev dedi *** Hepimiz yalnızız bu yolda Hayat denilen oyunda Önce seni sonra beni bul dedi *** Kırılma Yapma kalbim Darılma Nedeni var her şeyin Suçlu sorumlu arama *** Sorma, sorma kalbim sorma Bilirsin sen aslında Yok ki kaybeden aşkta *** İçime süzülür gizlice, mahsun gözyaşlarım Sessiz kalırım haklı gidişine *** Dedi ki yalnızız bu yolda Ömür denilen rüyada Sen, sen ol tutsak etme aşkı zamanla *** Kırılma Yapma kalbim Darılma Nedeni var her şeyin Suçlu, sorumlu arama *** Sorma, sorma kalbim sorma Bilirsin sen aslında Yok ki kaybeden askta

Uzun İnce Bir Yoldayım Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** Düşünülürse derince Uzak gözükür görünce Yol bir dakka miktarınca Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** Yol bir dakka miktarınca Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** Şaşar Veysel işbu hale Gah ağlayan gahi güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece *** Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece

Bu Şarkılar Da Olmasa Biraz param vardı bitti Dün bir işim vardı bugün yok Bi sevgilim vardı çekti gitti Bizde şans ne gezer *** Biraz param vardı bitti Dün bir işim vardı bugün yok Bi sevgilim vardı çekti gitti Bizde şans ne gezer *** Param kalmadı, işim gücüm yok Sevgilim yok, yok oğlu yok yok Param kalmadı, işim gücüm yok Sevgilim yok, yok oğlu yok yok yok *** Bu şarkılar da olmasa Telefonlar çalmasa Arkadaşlarım aramasa N'apardım kim bilir? *** Bu şarkılar da olmasa Telefonlar çalmasa Arkadaşlarım aramasa Durmazdım bir dakika *** Parçalı bulutluyum Ama hâlâ umutluyum Dünya gözümden düştü Bu kadar acı yeter *** Parçalı bulutluyum Ama hâlâ umutluyum Dünya gözümden düştü Bu kadar acı yeter *** Ben hassas adamım yıkılırım işte İçime dert olur giden gidene Ben hassas adamım yıkılırım işte İçime dert olur giden gidene ooff... *** Bu şarkılar da olmasa Telefonlar çalmasa Arkadaşlarım aramasa N'apardım kim bilir? *** Bu şarkılar da olmasa Telefonlar çalmasa Arkadaşlarım aramasa Durmazdım bir dakika *** Bu şarkılar da olmasa Telefonlar çalmasa Arkadaşlarım aramasa N'apardım kim bilir? *** Bu şarkılar da olmasa Telefonlar çalmasa Arkadaşlarım aramasa Durmazdım bir dakika

