-
bu kara yazgıya kurban
topraksız olmak yetim kalmak yetmazmiş gibi
sensiz olmakta kara yazgıdır kurban
bilisen kaç gece kaç gündüz adını sayıklamışam
içimden atamamışam
küçele bile yolunu gözlemişem
ev etmişem mışlar etmişem
sen gülüp geçmişsen kurban
ne zaman büyümüşsen farketmemişem
ne zaman ellerin büyümüş ne zaman gözlerin büyümüş
bir gözlerin görmüşemki ceylan kimin vurulmuşam
sen gülüp geçmişsen kurban sen gülüp geçmişsen
TÜRKÜ
kendisi sılada yari gurbette
yıllar yılı sevdiğini beklemiş
kimseyle konuşmaz buruk hasretle
bitmeyen derdine dertler eklemiş
eklemişte fatma bacım eklemiş
bitmeyen derdine dertler eklemiş
bir yar sevmiş ömründe bir kere
oda vakti gelmiş gitmiş askere
fatma bacım bekliyorken tezkere
sevdasını senelere yüklemiş
yüklemişte fatma bacım yüklemiş
sevdasını senelere yüklemiş
çeyizine çocuk yaşta başlamış
kilim yapmış nakış nakış işlemiş
bir gelin olmayı ne çok istemiş
umudunu sandıklara saklamış
saklamışta fatma bacım saklamış
umudunu sandıklara saklamış
-
7/24 Dinle
Halil İbrahim Kutlu[Çıkış] - [R]
Ana Sayfa
Kategori
Grup
Şarkıcı
Şarkı
Çalma Listesi
Albüm
Türler
Yapımcı
Sanatçı
Reklam
Manşet
Ses Listeleri
Diğer
Menüde Ara
Şarkı Düzenleme
Name (*)
Isırgan Otu
Şarkı (*)
Yüklü Olan Şarkı >>> 1631280520012.mp3
Dosya seçilmedi
Şarkıcı(lar) (*)
Kıvırcık Ali
Spot
Short Spot
Tip
Şarkı
Söz Yazarı
--Seçiniz--
Besteleyen
--Seçiniz--
Albüm
--Seçiniz--
Müzik Ana Türü
--Seçiniz--
Müzik Alt Türü
--Seçiniz--
Şarkının Çıktığı Yıl
0
Şarkının Çıktığı Ay
0
Şarkının Albüm Sıralaması
0
Şarkı Sözleri
Yaylalara veda ettik, veda dağlara
Yatağı, yorganı alıp düştük yollara
Gülü, çemeni değiştik kör betonlara
Köyü düşündükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Gülü, çemeni değiştik kör betonlara
Köyü düşündükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
***
Burada dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciğer aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Hasan dayımınan damda harman savurmak
Gülsüm güller Asuman'a suda rastlamak
Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak
Aklıma düştükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
***
Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak
Aklıma düştükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
***
Burada dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Buralarda dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Resim (*)
MEDYA YÜKLE
Aktif
-
Gönül vurgun yedi perişan halım
Dost yolumu kesti, el vurdu beni
Saz vefasız oldu, perdeler zalım
Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni
Saz vefasız oldu, perdeler zalım
Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni
Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni
Muhabbetin meyli bana değil ki
Yarenlerin benden yana değil ki
Şikayetim yaradana değil ki
Ümmete sığındım, kul vurdu beni
Şikayetim yara bana değil ki
Ümmete sığındım, kul vurdu beni
Ümmete sığındım, kul vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, kul vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, kul vurdu beni
Dost beni beni, kul vurdu beni
Tecellimi kem gözlerden sakladım
Ömür boyu gülmesini bekledim
Ne elimi sürdüm, ne de kokladım
Dikenler içinde gül vurdu beni
Ne elimi sürdüm, ne de kokladım
Dikenler içinde gül vurdu beni
Dikenler içinde gül vurdu beni
Kamil olup ben bu sırlara ersem
Haz duyarım yarin bağına girsem
Kapanmaz yareler merhemde sürsem
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Kapanmaz yareler merhemde sürsem
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, dil vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, dil vurdu beni
Dost beni beni, dil vurdu beni
-
Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
İnan sensiz ağlamadım gülüm
Hasret vurdu, kaçtım ama
İnan sensiz ağlamadım gülüm
Yağmur yağdı, ıslanmadım
Yağmur yağdı, ıslanmadım
Kar döküldü, uslanmadım
Hayalini yorgan yaptım
İnan sensiz uyumadım gülüm
Yine sensiz uyumadım gülüm
Oy gülüm, gülüm, gülüm
Mor dağlarda ay sümbülüm
Oy gülüm, gülüm, gülüm
Bu yer bu gök seni arar
Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm
Bu yer bu gök seni arar
Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm
Beden yandı, tuzla sardım
Senin sevdan ile yandım
Beden yandı, tuzla sardım
Acın bile bir bambaşka
Ahh acın bile bir bambaşka
Gülyüzüne türkü yazdım gülüm
Gecelere gün bağladım
Uykulara can doğradım
Uykulara can doğradım
Bil ki gözlerimi bile
Sensiz üstü üste yummadım gülüm
Bil ki gözlerimi bile
Oy gülüm, gülüm, gülüm
Mor dağlarda ay sümbülüm
Oy gülüm, gülüm, gülüm
-
Bir dağ gürgeninde ben iken şahin
Vuruldum da düştüm meçhul dereye
Şu felek dediğin cahilden hain
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Şu felek dediğin cahilden hain
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Güvendiğim gençlik gelip de geçti
Kipriğim kipriğe değmeden bitti
Güvendiğim gençlik gelip de geçti
Kipriğim kipriğe değmeden bitti
Günler sel sel aktı, beni kum etti
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Günler sel sel aktı, beni kum etti
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Çilingir sofralar yenildi bitti
Bitmez kadehlere bir dudak yetti
En yiğit sevdalar bir soluk bitti
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Şahı', saltanatın bir soluk bitti
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ekremoğlu der ki, "Derin yastayım
Kaynar volkan iken bir kap tastayım"
Ekrem oğlu der ki, "Derin yastayım
Kaynar volkan iken bir kap tastayım"
Hem yolun çıragı hem de ustayım
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Hem yolun çıragı hem de ustayım
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm
Şöyle bir baktım da ner'den nereye
Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm
Şöyle bir...
-
Kendi köyümüzde ağır taş iken
Savrulduk yer olduk gurbet ellerde
Ele boyun eğmez dimdik baş iken
Namerde yol olduk gurbet ellerde
Ele boyun eğmez dimdik baş iken
Namerde yol olduk gurbet ellerde
Namerde yol olduk gurbet ellerde, ellerde
Şahin göz dudaktan sakınmaz iken
O çelik bilekler bükülmez iken
Sıladan bir damla dökülmez iken
Göz yaşı sel oldu gurbet ellerde
Sıladan bir damla dökülmez iken
Göz yaşı sel oldu gurbet ellerde
Göz yaşı sel oldu gurbet ellerde, ellerde
Gurbet silmez sinir saklar akşama
Bir vursa devirir asırlık çamı
Biz o çamlardan da güçlüydük amma
Sallanır dam olduk gurbet ellerde
Biz o çamlardan da güçlüydük amma
Sallanır dam olduk gurbet ellerde
Sallanır dam olduk gurbet ellerde, ellerde
Sarmış insanları var mı sevdası
Merhem yok mu bunun şekli çaresi
Düşman dost gönülü çıkar davasını
Dostlar rağmen olduk gurbet ellerde
Düşman dost gönülü çıkar davasını
Dostlar rağmen olduk gurbet ellerde
Dostlar rağmen olduk gurbet ellerde, ellerde
-
Bir odu var, bir budu var
Voltalar hep seni arar
Gardiyanlar bile ağlar
Türkülerde sen olunca
Gardiyanlar bile ağlar
Türkülerde sen olunca
Gece bitmez, gündüz bitmez
Bağlamam hiç elden düşmez
Mızrap ağlar gardaş telden düşmez
Türkülerde sen olunca
Mızrap ağlar ağlar telden düşmez
Türkülerde sen olunca
Hüzün basar tüm koğuşu
Unuturuz aşı tuzu
Gam doyurur karnımızı
Türkülerde sen olunca
Gam doyurur karnımızı
Türkülerde sen olunca
Gece bitmez, gündüz bitmez
Bağlamam hiç elden düşmez
Mızrap ağlar gardaş telden düşmez
Türkülerde sen olunca
Mızrap ağlar gardaş telden düşmez
Türkülerde sen olunca
-
Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın
Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın
Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın
Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın
Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun
Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun
Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın
Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın
İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar
İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar
Kurban olam boyunada o ne biçim bakış yar
Kurban olam boyunada o ne güzel bakış yar
Yolla yolladım senide yollar yormasın seni
Yolla yolladım senide yollar yormasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni
-
Badı sabah esme kaba
Yolumu düşürme yada
Meyilde yatan Mahmut dede
Derde derman sen olasın
Meyilde yatan Mahmut dede
Derde derman sen olasın
Yüce dağların ardında
Yüce dağların ardında
Aşık sözünün farkında
Aziz dedem var karkında
Aziz dedem var karkında
Derde derman sen olasın, dost, dost
Aziz dedem var karkında
Aziz dedem var karkında
Derde derman sen olasın, dost, dost
Badı sabah esme kaba
Haktan geldi bize bade
Keçecide ahı baba
Derde derman sen olasın
Keçecide ahı baba
Derde derman sen olasın
Ne gezersin divane kardaş
Ne gezersin divane kardaş
Hızır senle olsun yoldaş
Nevşehir'de Hacı Bektaş
Nevşehir'de Hacı Bektaş
Derde derman sen olasın, dost, dost
Nevşehir'de Hacı Bektaş
Nevşehir'de Hacı Bektaş
Derde derman sen olasın, dost, dost
-
Dostlar şu dünyanın haline bakın
Biber ekenler var balın üstüne
Serçe yuvasına ederken akın
Atmacalar konmuş dalın üstüne
Yarasalar konmuş dalın üstüne
Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Pare, pare, parça, parça dağılsan
Elvermezler bir kıyıda boğulsan
Hastalanıp yol içine yığılsan
Tutup kaldıran yok yolun üstüne
Tutup kaldıran yok yolun üstüne
Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Yıkarsan umudun lanetler olsun
Bu dünya kalırmı zalım olana
Bu dünya kalırmı kahpe olana
Bu dünya kalırmı hayın olana
-
Zaman ne kadar acımasız
Ne kadar duygusuz
Ve ne kadar hain
Sana kırgın değilim ki
Feryadım kendime gülüm
Sana kırgın değilim ki
Feryadım kendime gülüm
Yanıp tükendi şu ömrüm
Yollar geri getirmiyor
Yıllar seni getirmiyor
Ah yanıp tükendi şu ömrüm
Yollar geri getirmiyor
Yıllar seni getirmiyor
Sen kalbimin direğisin
Gelmezsen, yıkılır her şey
Kendime sözüm geçmiyor
Gelmezsen, yıkılır her şey
Sen kalbimin direğisin
Gelmezsen, yıkılır her şey
Kendime sözüm geçmiyor
Gelmezsen, yıkılır her şey
Gün çoğaldı, bin yıl oldu
Koca çınar masal oldu
Gün çoğaldı, bin yıl oldu
Koca çınar masal oldu
Rüzgar sustu, deniz bitti
Kalbimde kurşun ağlıyor
Kalbimde kurşun ağlıyor
Ah rüzgar sustu, deniz bitti
Kalbimde kurşun ağlıyor
Kalbimde kurşun ağlıyor
Sen kalbimin direğisin
Gelmezsen, yıkılır her şey
Kendime sözüm geçmiyor
Gelmezsen, yıkılır her şey
Sen kalbimin direğisin
Gelmezsen, yıkılır her şey
Kendime sözüm geçmiyor
Gelmezsen, yıkılır her şey
-
Beyoğlu eşiğinde kara hançer dolaşır
Saçlarındaki bitler sağa sola zıplaşır
Giğdi yine şaşarsın görmeden inanmazsın
Kir içinde bir gömlek kırk yaşında bi gocuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı
Tarla başında bin konser her derdinin ilacı
Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı
Tek başında bin konser her derdinin ilacı
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Oturup bir köşeye etrafına bir bakar
Kırık bir bağlamayla türküleri mırıldar
Yüreğindeki kavga gözlerinde oynaşır
Bakışlarındaki mana bin yıllar dolaşır
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı
Tarla başında bin konser her derdinin ilacı
Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı
Tek başında bin konser her derdinin ilacı
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Sözünü esirgemez kimseye boyun eğmez
Kralını iplemez derdin belası çocuk
Dert dağ olsa yıkılmaz allahtan gayri korkmaz
Çöplerden ekmek yese kimseye avuç açmaz
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Efkarı dem tutunca söylenir acı acı
Tarla başında bin konser her derdinin ilacı
Efkarı dem tutunca söylenir acı acı
Tek başında bin konser her derdinin ilacı
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
-
Sarı turnam yeşil turnam ak turnam
Enginlerden yücelere çık turnam
Yarım gözü yaşlı yolum gözlermiş
Ona benim gözlerimle bak turnam
Yarım gözü yaşlı yolum gözlermiş
Ona benim gözlerimle bak turnam
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
Sarı turnam sen turnalar şahısın
Gökyüzünün en gizemli kuşusun
Küllenmişse içinde ask ateşi
Onu benim sevdam ile yak turnam
Küllenmişse içinde ask ateşi
Onu benim sevdam ile yak turnam
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
Sarı turnam ne de yanık ötersin
Yolun ne yan ne tarafa gidersin
Uğrar isen bizim köye sılaya
Nazlı yare benden selâm edersin
Uğrar isen bizim köye sılaya
Can dostlara benden selâm edersin
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
-
Ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm
Bir canın, bir cana ihtiyacı var
Cahilin kamile, derdin tabibe
Tabibin dermana ihtiyacı var
Cahilin kamile, derdin tabibe
Tabibin dermana ihtiyacı var
Ayağın bedene, bedenin başa
Kulağın duymaya, gözün bakışa
Ciğerin nefese, kalbin atışa
Damarların kana ihtiyacı var
Ayağın bedene, bedenin başa
Kulağın duymaya, gözün bakışa
Ciğerin nefese, kalbin atışa
Damarların kana ihtiyacı var
Sıradan bir kulum değilim yüce
İnsana insanlık değer sadece
Gönülün sevgiye, güçsüzün güce
Zalimin vicdana ihtiyacı var
Gönülün sevgiye, güçsüzün güce
Zalimin vicdana ihtiyacı var
Bereket sofrası açınca dua
Güzellik yayılır ovaya dağa
Arının çiçeğe, bağbanın boğa
Bağında zamana ihtiyacı var
Arının çiçeğe, bağbanın boğa
Bağında zamana ihtiyacı var
Gündüzün güneşe, gecenin aya
Yavrunun anaya, kuşun yuvaya
Ağacın toprağa, toprağın suya
İnsanın insana ihtiyacı var
Gündüzün güneşe, gecenin aya
Yavrunun anaya, kuşun yuvaya
Ağacın toprağa, toprağın suya
İnsanın insana ihtiyacı var
Maksut'un derbeni yoktan var eden
Hakkın birliğine inanmışım ben
Var edende sensin, yok edende sen
Kainatın sana ihtiyacı var
Var edende sensin, yok edende sen
Kainatın sana ihtiyacı var
-
Yavru yuvasından uçtu
Güle, güle, güle, güle
zalim avcı onu seçti
Yanoy, yanoy, yanoy, yanoy
Es kurbanım sana canoy
Dayanılmaz acı benim
Kim ister ki böyle zulüm
Ciğer parça, dilim dilim
Es kurbanım sana canom
Ah, dayanılmaz acı benim
Kim ister ki böyle zulüm
Ciğer parça, dilim dilim
Es kurbanım sana canom
Yüce dağlar, duman duman
Kime kimler etmiş ferman
Gül idi çiçek oldu harman
Yanoy, yanoy, yanoy, yanoy
Es kurbanım sana canoy
Dayanılmaz acı benim
Kim ister ki böyle zulüm
Ciğer parça, dilim dilim
Es kurbanım sana canom
Ah, dayanılmaz acı benim
Kim ister ki böyle zulüm
Ciğer parça, dilim dilim
Es kurbanım sana canom
Garip anam yola bakar
Türkü söyler ağıt yakar
Derin sular durgun akar
Yanoy, yanoy, yanoy, yanoy
Es kurbanım sana canoy
Dayanılmaz acı benim
Kim ister ki böyle zulüm
Ciğer parça, dilim dilim
Es kurbanım sana canom
Ah, dayanılmaz acı benim
Kim ister ki böyle zulüm
Ciğer parça, dilim dilim
Es kurbanım sana canom