Gül Tükendi Ben Tükendim Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Gül Tükendi Ben Tükendim
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Dertlerimi yaza yaza
El tükendi, ben tükendim
Yıllar yılı vurdum saza
Tel tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Tel tükendi, ben tükendim oy oy
***
Dertli dertli vurdum saza
Tel tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Tel tükendi, ben tükendim oy oy
***
Kapıldım bir boş hayale
Sevmekten düştüm bu hale
Kapıldım bir boş hayale
Sevmekten düştüm bu hale
***
Bahçanda menekşe lale
Gül tükendi, ben tükendim
Gül tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Gül tükendi ben tükendim oy oy
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Gül tükendi, ben tükendim oy oy
***
Geçiyor benimde çağım
Ne evim var ne ocağım
Dünyada tutunacağım
Dal tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Dal tükendi, ben tükendim oyy oyy
***
Dünyada tutunacağım
Dal tükendi ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Dal tükendi, ben tükendim oy oy
***
Ersinim arıldım gayrı
Arıldım duruldum gayrı
Ersinim arıldım gayrı
Yaşlandım yoruldum gayrı
***
Cihana darıldım gayrı
Yol tükendi ben tükendim
Yol tükendi, ben tükendim oh oy, oh oy
Yol tükendi ben tükendim oy oy
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Yol tükendi, ben tükendim oy oy
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy