Kıvırcık Ali

Gülüm Yokluğunda konuşmadım Hiçbir gülü koklamadım Yokluğunda konuşmadım Hiçbir gülü koklamadım İnan sensiz ağlamadım gülüm Hasret vurdu, kaçtım ama İnan sensiz ağlamadım gülüm Yağmur yağdı, ıslanmadım Yağmur yağdı, ıslanmadım Kar döküldü, uslanmadım Hayalini yorgan yaptım İnan sensiz uyumadım gülüm Yine sensiz uyumadım gülüm Oy gülüm, gülüm, gülüm Mor dağlarda ay sümbülüm Oy gülüm, gülüm, gülüm Bu yer bu gök seni arar Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm Bu yer bu gök seni arar Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm Beden yandı, tuzla sardım Senin sevdan ile yandım Beden yandı, tuzla sardım Acın bile bir bambaşka Ahh acın bile bir bambaşka Gülyüzüne türkü yazdım gülüm Gecelere gün bağladım Uykulara can doğradım Uykulara can doğradım Bil ki gözlerimi bile Sensiz üstü üste yummadım gülüm Bil ki gözlerimi bile Oy gülüm, gülüm, gülüm Mor dağlarda ay sümbülüm Oy gülüm, gülüm, gülüm

Isırgan Otu

Yaylalara veda ettik, veda dağlara Yatağı, yorganı alıp düştük yollara Gülü, çemeni değiştik kör betonlara Köyü düşündükçe anam içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Gülü, çemeni değiştik kör betonlara Köyü düşündükçe anam içim yanıyor Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor *** Burada dost bildiğin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciğer aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Hasan dayımınan damda harman savurmak Gülsüm güller Asuman'a suda rastlamak Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak Aklıma düştükçe anam içim yanıyor Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor *** Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak Aklıma düştükçe anam içim yanıyor Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor *** Burada dost bildiğin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Buralarda dost bildiğin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor

Tel Vurdu Beni Gönül vurgun yedi perişan halım Dost yolumu kesti, el vurdu beni Saz vefasız oldu, perdeler zalım Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni Saz vefasız oldu, perdeler zalım Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni Muhabbetin meyli bana değil ki Yarenlerin benden yana değil ki Şikayetim yaradana değil ki Ümmete sığındım, kul vurdu beni Şikayetim yara bana değil ki Ümmete sığındım, kul vurdu beni Ümmete sığındım, kul vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, kul vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, kul vurdu beni Dost beni beni, kul vurdu beni Tecellimi kem gözlerden sakladım Ömür boyu gülmesini bekledim Ne elimi sürdüm, ne de kokladım Dikenler içinde gül vurdu beni Ne elimi sürdüm, ne de kokladım Dikenler içinde gül vurdu beni Dikenler içinde gül vurdu beni Kamil olup ben bu sırlara ersem Haz duyarım yarin bağına girsem Kapanmaz yareler merhemde sürsem Göz hapsinde iken dil vurdu beni Kapanmaz yareler merhemde sürsem Göz hapsinde iken dil vurdu beni Göz hapsinde iken dil vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, dil vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, dil vurdu beni Dost beni beni, dil vurdu beni

Nereden Nereye Bir dağ gürgeninde ben iken şahin Vuruldum da düştüm meçhul dereye Şu felek dediğin cahilden hain Şöyle bir baktım da ner'den nereye Şu felek dediğin cahilden hain Şöyle bir baktım da ner'den nereye Güvendiğim gençlik gelip de geçti Kipriğim kipriğe değmeden bitti Güvendiğim gençlik gelip de geçti Kipriğim kipriğe değmeden bitti Günler sel sel aktı, beni kum etti Şöyle bir baktım da ner'den nereye Günler sel sel aktı, beni kum etti Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm Şöyle bir baktım da ner'den nereye Çilingir sofralar yenildi bitti Bitmez kadehlere bir dudak yetti En yiğit sevdalar bir soluk bitti Şöyle bir baktım da ner'den nereye Şahı', saltanatın bir soluk bitti Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ekremoğlu der ki, "Derin yastayım Kaynar volkan iken bir kap tastayım" Ekrem oğlu der ki, "Derin yastayım Kaynar volkan iken bir kap tastayım" Hem yolun çıragı hem de ustayım Şöyle bir baktım da ner'den nereye Hem yolun çıragı hem de ustayım Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm Şöyle bir baktım da ner'den nereye Ner'den nereye, canım, ner'den nereye, gülüm Şöyle bir...

Gurbet Ellerde Kendi köyümüzde ağır taş iken Savrulduk yer olduk gurbet ellerde Ele boyun eğmez dimdik baş iken Namerde yol olduk gurbet ellerde Ele boyun eğmez dimdik baş iken Namerde yol olduk gurbet ellerde Namerde yol olduk gurbet ellerde, ellerde Şahin göz dudaktan sakınmaz iken O çelik bilekler bükülmez iken Sıladan bir damla dökülmez iken Göz yaşı sel oldu gurbet ellerde Sıladan bir damla dökülmez iken Göz yaşı sel oldu gurbet ellerde Göz yaşı sel oldu gurbet ellerde, ellerde Gurbet silmez sinir saklar akşama Bir vursa devirir asırlık çamı Biz o çamlardan da güçlüydük amma Sallanır dam olduk gurbet ellerde Biz o çamlardan da güçlüydük amma Sallanır dam olduk gurbet ellerde Sallanır dam olduk gurbet ellerde, ellerde Sarmış insanları var mı sevdası Merhem yok mu bunun şekli çaresi Düşman dost gönülü çıkar davasını Dostlar rağmen olduk gurbet ellerde Düşman dost gönülü çıkar davasını Dostlar rağmen olduk gurbet ellerde Dostlar rağmen olduk gurbet ellerde, ellerde

Türkülerde Sen Olunca Bir odu var, bir budu var Voltalar hep seni arar Gardiyanlar bile ağlar Türkülerde sen olunca Gardiyanlar bile ağlar Türkülerde sen olunca Gece bitmez, gündüz bitmez Bağlamam hiç elden düşmez Mızrap ağlar gardaş telden düşmez Türkülerde sen olunca Mızrap ağlar ağlar telden düşmez Türkülerde sen olunca Hüzün basar tüm koğuşu Unuturuz aşı tuzu Gam doyurur karnımızı Türkülerde sen olunca Gam doyurur karnımızı Türkülerde sen olunca Gece bitmez, gündüz bitmez Bağlamam hiç elden düşmez Mızrap ağlar gardaş telden düşmez Türkülerde sen olunca Mızrap ağlar gardaş telden düşmez Türkülerde sen olunca

Başındaki Yazmaya Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın Neden sararıp soldun da, sevdaya mı uğradın Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun Tokkatdan mı geliyonda kız sen almuslu musun Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın Ben sana varacağım da, sen beni alır mısın İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar İşliğinin yakasıda sıra sıra nakış yar Kurban olam boyunada o ne biçim bakış yar Kurban olam boyunada o ne güzel bakış yar Yolla yolladım senide yollar yormasın seni Yolla yolladım senide yollar yormasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni Hızır elinden tutsunda bana yollasın seni

Derde Derman Badı sabah esme kaba Yolumu düşürme yada Meyilde yatan Mahmut dede Derde derman sen olasın Meyilde yatan Mahmut dede Derde derman sen olasın Yüce dağların ardında Yüce dağların ardında Aşık sözünün farkında Aziz dedem var karkında Aziz dedem var karkında Derde derman sen olasın, dost, dost Aziz dedem var karkında Aziz dedem var karkında Derde derman sen olasın, dost, dost Badı sabah esme kaba Haktan geldi bize bade Keçecide ahı baba Derde derman sen olasın Keçecide ahı baba Derde derman sen olasın Ne gezersin divane kardaş Ne gezersin divane kardaş Hızır senle olsun yoldaş Nevşehir'de Hacı Bektaş Nevşehir'de Hacı Bektaş Derde derman sen olasın, dost, dost Nevşehir'de Hacı Bektaş Nevşehir'de Hacı Bektaş Derde derman sen olasın, dost, dost

Ne Deyim Gardaş Dostlar şu dünyanın haline bakın Biber ekenler var balın üstüne Serçe yuvasına ederken akın Atmacalar konmuş dalın üstüne Yarasalar konmuş dalın üstüne Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim Ne deyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy Pare, pare, parça, parça dağılsan Elvermezler bir kıyıda boğulsan Hastalanıp yol içine yığılsan Tutup kaldıran yok yolun üstüne Tutup kaldıran yok yolun üstüne Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim Ne deyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne Gücümde yetmiyor ben bi çareyim, oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy Yıkarsan umudun lanetler olsun Bu dünya kalırmı zalım olana Bu dünya kalırmı kahpe olana Bu dünya kalırmı hayın olana

Sen Kalbimin Direğisin Zaman ne kadar acımasız Ne kadar duygusuz Ve ne kadar hain Sana kırgın değilim ki Feryadım kendime gülüm Sana kırgın değilim ki Feryadım kendime gülüm Yanıp tükendi şu ömrüm Yollar geri getirmiyor Yıllar seni getirmiyor Ah yanıp tükendi şu ömrüm Yollar geri getirmiyor Yıllar seni getirmiyor Sen kalbimin direğisin Gelmezsen, yıkılır her şey Kendime sözüm geçmiyor Gelmezsen, yıkılır her şey Sen kalbimin direğisin Gelmezsen, yıkılır her şey Kendime sözüm geçmiyor Gelmezsen, yıkılır her şey Gün çoğaldı, bin yıl oldu Koca çınar masal oldu Gün çoğaldı, bin yıl oldu Koca çınar masal oldu Rüzgar sustu, deniz bitti Kalbimde kurşun ağlıyor Kalbimde kurşun ağlıyor Ah rüzgar sustu, deniz bitti Kalbimde kurşun ağlıyor Kalbimde kurşun ağlıyor Sen kalbimin direğisin Gelmezsen, yıkılır her şey Kendime sözüm geçmiyor Gelmezsen, yıkılır her şey Sen kalbimin direğisin Gelmezsen, yıkılır her şey Kendime sözüm geçmiyor Gelmezsen, yıkılır her şey

Yusufçuk Beyoğlu eşiğinde kara hançer dolaşır Saçlarındaki bitler sağa sola zıplaşır Giğdi yine şaşarsın görmeden inanmazsın Kir içinde bir gömlek kırk yaşında bi gocuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tarla başında bin konser her derdinin ilacı Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tek başında bin konser her derdinin ilacı Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Oturup bir köşeye etrafına bir bakar Kırık bir bağlamayla türküleri mırıldar Yüreğindeki kavga gözlerinde oynaşır Bakışlarındaki mana bin yıllar dolaşır Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tarla başında bin konser her derdinin ilacı Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tek başında bin konser her derdinin ilacı Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Sözünü esirgemez kimseye boyun eğmez Kralını iplemez derdin belası çocuk Dert dağ olsa yıkılmaz allahtan gayri korkmaz Çöplerden ekmek yese kimseye avuç açmaz Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Efkarı dem tutunca söylenir acı acı Tarla başında bin konser her derdinin ilacı Efkarı dem tutunca söylenir acı acı Tek başında bin konser her derdinin ilacı Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk

Yaralı Turnam Sarı turnam yeşil turnam ak turnam Enginlerden yücelere çık turnam Yarım gözü yaşlı yolum gözlermiş Ona benim gözlerimle bak turnam Yarım gözü yaşlı yolum gözlermiş Ona benim gözlerimle bak turnam Dağları sıralı turnam Kanadı karalı turnam Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam Dağları sıralı turnam Kanadı karalı turnam Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam Sarı turnam sen turnalar şahısın Gökyüzünün en gizemli kuşusun Küllenmişse içinde ask ateşi Onu benim sevdam ile yak turnam Küllenmişse içinde ask ateşi Onu benim sevdam ile yak turnam Dağları sıralı turnam Kanadı karalı turnam Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam Dağları sıralı turnam Kanadı karalı turnam Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam Sarı turnam ne de yanık ötersin Yolun ne yan ne tarafa gidersin Uğrar isen bizim köye sılaya Nazlı yare benden selâm edersin Uğrar isen bizim köye sılaya Can dostlara benden selâm edersin Dağları sıralı turnam Kanadı karalı turnam Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam Dağları sıralı turnam Kanadı karalı turnam Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam

İhtiyacı Var Ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm Bir canın, bir cana ihtiyacı var Cahilin kamile, derdin tabibe Tabibin dermana ihtiyacı var Cahilin kamile, derdin tabibe Tabibin dermana ihtiyacı var Ayağın bedene, bedenin başa Kulağın duymaya, gözün bakışa Ciğerin nefese, kalbin atışa Damarların kana ihtiyacı var Ayağın bedene, bedenin başa Kulağın duymaya, gözün bakışa Ciğerin nefese, kalbin atışa Damarların kana ihtiyacı var Sıradan bir kulum değilim yüce İnsana insanlık değer sadece Gönülün sevgiye, güçsüzün güce Zalimin vicdana ihtiyacı var Gönülün sevgiye, güçsüzün güce Zalimin vicdana ihtiyacı var Bereket sofrası açınca dua Güzellik yayılır ovaya dağa Arının çiçeğe, bağbanın boğa Bağında zamana ihtiyacı var Arının çiçeğe, bağbanın boğa Bağında zamana ihtiyacı var Gündüzün güneşe, gecenin aya Yavrunun anaya, kuşun yuvaya Ağacın toprağa, toprağın suya İnsanın insana ihtiyacı var Gündüzün güneşe, gecenin aya Yavrunun anaya, kuşun yuvaya Ağacın toprağa, toprağın suya İnsanın insana ihtiyacı var Maksut'un derbeni yoktan var eden Hakkın birliğine inanmışım ben Var edende sensin, yok edende sen Kainatın sana ihtiyacı var Var edende sensin, yok edende sen Kainatın sana ihtiyacı var

Fatma Bacım bu kara yazgıya kurban topraksız olmak yetim kalmak yetmazmiş gibi sensiz olmakta kara yazgıdır kurban bilisen kaç gece kaç gündüz adını sayıklamışam içimden atamamışam küçele bile yolunu gözlemişem ev etmişem mışlar etmişem sen gülüp geçmişsen kurban ne zaman büyümüşsen farketmemişem ne zaman ellerin büyümüş ne zaman gözlerin büyümüş bir gözlerin görmüşemki ceylan kimin vurulmuşam sen gülüp geçmişsen kurban sen gülüp geçmişsen TÜRKÜ kendisi sılada yari gurbette yıllar yılı sevdiğini beklemiş kimseyle konuşmaz buruk hasretle bitmeyen derdine dertler eklemiş eklemişte fatma bacım eklemiş bitmeyen derdine dertler eklemiş bir yar sevmiş ömründe bir kere oda vakti gelmiş gitmiş askere fatma bacım bekliyorken tezkere sevdasını senelere yüklemiş yüklemişte fatma bacım yüklemiş sevdasını senelere yüklemiş çeyizine çocuk yaşta başlamış kilim yapmış nakış nakış işlemiş bir gelin olmayı ne çok istemiş umudunu sandıklara saklamış saklamışta fatma bacım saklamış umudunu sandıklara saklamış