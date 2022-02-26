Kıvırcık Ali

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Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
***
İnan sensiz ağlamadım gülüm
Hasret vurdu, kaçtım ama
İnan sensiz ağlamadım gülüm
***
Yağmur yağdı, ıslanmadım
Yağmur yağdı, ıslanmadım
Kar döküldü, uslanmadım
***
Hayalini yorgan yaptım
İnan sensiz uyumadım gülüm
Yine sensiz uyumadım gülüm
***
Oy gülüm, gülüm, gülüm
Mor dağlarda ay sümbülüm
Oy gülüm, gülüm, gülüm
***
Bu yer bu gök seni arar
Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm
Bu yer bu gök seni arar
Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm
***
Beden yandı, tuzla sardım
Senin sevdan ile yandım
Beden yandı, tuzla sardım
***
Acın bile bir bambaşka
Ahh acın bile bir bambaşka
Gül yüzüne türkü yazdım gülüm
***
Gecelere gün bağladım
Uykulara can doğradım
Uykulara can doğradım
***
Bil ki gözlerimi bile
Sensiz üstü üste yummadım gülüm
Bil ki gözlerimi bile
***
Oy gülüm, gülüm, gülüm
Mor dağlarda ay sümbülüm
Oy gülüm, gülüm, gülüm
-
Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum
Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
***
Ne can alır ne de canan yük kervanını
Herkes gider aynı yere, sür devranını
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
-
Bakışların hayalimden gitmiyor ki
O çocuksu hallerini özledim
Seni görmek, seni sevmek tek dileğim
Sensin ilk yangın yüreğimde
Sensin kalp ağrım
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana
***
Her halimle her halinin aşığıyım
Biraz anla görerek baksan ne olur
Belalım, zarardayım hem darda
Bari sen vurma yüreğimden
Ayrılma asla
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm
-
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, oy, teninde ölürüm, oy
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, teninde ölürüm oy
-
Sığındık gizli zamanlara
Tükettik birbirimizi
Korkmuyordum yadırganmaktan
Sefil yalanların bitirdi bizi
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı
Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı
Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı
Tutuldum bir sağanağa
Büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sanı başkaydı
Daha dün beş yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
-
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
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