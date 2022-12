Kıvırcık Ali

Yokluğunda konuşmadım Hiçbir gülü koklamadım Yokluğunda konuşmadım Hiçbir gülü koklamadım *** İnan sensiz ağlamadım gülüm Hasret vurdu, kaçtım ama İnan sensiz ağlamadım gülüm *** Yağmur yağdı, ıslanmadım Yağmur yağdı, ıslanmadım Kar döküldü, uslanmadım *** Hayalini yorgan yaptım İnan sensiz uyumadım gülüm Yine sensiz uyumadım gülüm *** Oy gülüm, gülüm, gülüm Mor dağlarda ay sümbülüm Oy gülüm, gülüm, gülüm *** Bu yer bu gök seni arar Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm Bu yer bu gök seni arar Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm *** Beden yandı, tuzla sardım Senin sevdan ile yandım Beden yandı, tuzla sardım *** Acın bile bir bambaşka Ahh acın bile bir bambaşka Gül yüzüne türkü yazdım gülüm *** Gecelere gün bağladım Uykulara can doğradım Uykulara can doğradım *** Bil ki gözlerimi bile Sensiz üstü üste yummadım gülüm Bil ki gözlerimi bile *** Oy gülüm, gülüm, gülüm Mor dağlarda ay sümbülüm Oy gülüm, gülüm, gülüm

Bakışların hayalimden gitmiyor ki O çocuksu hallerini özledim Seni görmek, seni sevmek tek dileğim Sensin ilk yangın yüreğimde Sensin kalp ağrım *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki Dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm, gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dallarına Her şey feda olsun sana sen iste gülüm Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana *** Her halimle her halinin aşığıyım Biraz anla görerek baksan ne olur Belalım, zarardayım hem darda Bari sen vurma yüreğimden Ayrılma asla *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki Dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm, gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dallarına Her şey feda olsun sana sen iste gülüm Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm