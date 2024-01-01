Gününe Düştüm Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Gününe Düştüm
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"Derdin nedir?", diye sormayın bana
Çeresiz bir canın gününe düştüm
Tabibi umutsuz, dermanı hasta
Ganayan çıbanın gününe düştüm
Ganayan çıbanın gününe düştüm
Parçalandım kurtlar, kuşlar yurdunda
Nefes nefeseyim dağlar ardında
Avcı benim, ben canımın derdinde
Yaralı ceylanın gününe düştüm
Avcı benim, ben canımın derdinde
Yaralı ceylanın gününe düştüm
Sevgi oldum yüreklere ekildim
Susuz kaldım büklüm büklüm büküldüm
"En-el Hak", dedim de dara çekildim
Haklıyken yalanın gününe düştüm
Haklıyken yalanın gününe düştüm
Maksut′um der, "Yollarımı kestiler
Ellerimi, kollarımı kestiler
Kerbela'da güllerimi kestiler
Zamansız solanın gününe düştüm
Kerbela′da güllerimi kestiler
Vakitsiz solanın gününe düştüm"
Maksut'um der, "Yollarımı kestiler
Ellerimi, kollarımı kestiler
Kerbela'da güllerimi kestiler
Zamansız solanın gününe düştüm"