Kıvırcık Ali

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri Doğru gelir doğru doğrugider mi yâr yâr Hâkk'ın emri ile çürüyen canlar canlar Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Çürür mü yâr yâr Pazarlık mı olur olur adil dükkan da Meyl-i muhabbetim de kaldı yâr sende Bu divan olmazsa ulu divanda Dost benim sualim verir mi yâr yâr Verir mi yâr yâr Bahçe de açılmış yâr gonca güller Gülün figanından sefil bülbüller Âşuktan mâşuğa da sarılan kollar kollar Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Çürür mü yâr yâr Abdal Pîr Sultan'ım da kalbi zar olan Döner mi sözünden de gerçek yâr (er) olan Benin gibi aht-ı sadık yâr olan Verdiği ikrardan döner mi yâr yâr Döner mi yâr yâr