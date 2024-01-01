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7/24 Dinle Pir Sultan Dostları

Pir Sultan Dostları Şarkı Sözleri

Kıvırcık Ali Pir Sultan Dostları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıvırcık Ali Pir Sultan Dostları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pir Sultan Dostları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıvırcık Ali

Kıvırcık Ali

Pir Sultan Dostları

  • Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri

  • Geçti Dost Kervanı

  • Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez

  • Yürü Be Hızır Paşa

  • Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

  • Şu Yalan Dünya Geldim Geleli

  • Ne Fayda

  • Ben Ali'yim

  • Sivas Ellerinde Sazım Çalınır

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