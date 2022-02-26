Kıvırcık Ali

Isırgan Otu Şarkı Sözleri
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Yaylalara veda ettik, veda dağlara
Yatağı, yorganı alıp düştük yollara
Gülü, çemeni değiştik kör betonlara
Köyü düşündükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Gülü, çemeni değiştik kör betonlara
Köyü düşündükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
***
Burada dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciğer aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Hasan dayımınan damda harman savurmak
Gülsüm güller Asuman'a suda rastlamak
Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak
Aklıma düştükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
***
Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak
Aklıma düştükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
***
Burada dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
***
Buralarda dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor