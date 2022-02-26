Kıvırcık Ali

Yaylalara veda ettik, veda dağlara Yatağı, yorganı alıp düştük yollara Gülü, çemeni değiştik kör betonlara Köyü düşündükçe anam içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Gülü, çemeni değiştik kör betonlara Köyü düşündükçe anam içim yanıyor Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor *** Burada dost bildiğin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciğer aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Hasan dayımınan damda harman savurmak Gülsüm güller Asuman'a suda rastlamak Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak Aklıma düştükçe anam içim yanıyor Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor *** Bakraçta tutan yoğurda parmağı banmak Aklıma düştükçe anam içim yanıyor Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor *** Burada dost bildiğin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor *** Buralarda dost bildiğin anam ısırgan otu Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken, şerefsiz budu Götürdükçe ciger aney içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor