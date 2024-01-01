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7/24 Dinle Gül Tükendi, Ben Tükendim

Gül Tükendi, Ben Tükendim Şarkı Sözleri

Kıvırcık Ali Gül Tükendi, Ben Tükendim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıvırcık Ali Gül Tükendi, Ben Tükendim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gül Tükendi, Ben Tükendim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıvırcık Ali

Kıvırcık Ali

Gül Tükendi, Ben Tükendim

  • Kaşın Mihrabımdır

  • Var Gibi

  • Türküler, Gül ve Sen

  • Digel Gayrı

  • Gelin Ayşem

  • Caner'e Ağıt

  • Merhaba erenler

  • Cahillerle

  • Mazlum

  • Hele Gardaş

  • Enstrumental

  • Gül tükendi, Ben Tükendim

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