Kıvırcık Ali

Dertlerimi yaza yaza El tükendi, ben tükendim Yıllar yılı vurdum saza Tel tükendi, ben tükendim Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Tel tükendi, ben tükendim oy oy *** Dertli dertli vurdum saza Tel tükendi, ben tükendim Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Tel tükendi, ben tükendim oy oy *** Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale *** Bahçanda menekşe lale Gül tükendi, ben tükendim Gül tükendi, ben tükendim Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Gül tükendi ben tükendim oy oy Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Gül tükendi, ben tükendim oy oy *** Geçiyor benimde çağım Ne evim var ne ocağım Dünyada tutunacağım Dal tükendi, ben tükendim Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Dal tükendi, ben tükendim oyy oyy *** Dünyada tutunacağım Dal tükendi ben tükendim Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Dal tükendi, ben tükendim oy oy *** Ersinim arıldım gayrı Arıldım duruldum gayrı Ersinim arıldım gayrı Yaşlandım yoruldum gayrı *** Cihana darıldım gayrı Yol tükendi ben tükendim Yol tükendi, ben tükendim oh oy, oh oy Yol tükendi ben tükendim oy oy Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy Yol tükendi, ben tükendim oy oy Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy